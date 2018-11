Le marché automobile chinois poursuit son recul en octobre

Données financières (KRW) CA 2018 96 684 Mrd EBIT 2018 2 968 Mrd Résultat net 2018 2 736 Mrd Dette 2018 42 413 Mrd Rendement 2018 3,90% PER 2018 10,22 PER 2019 7,26 VE / CA 2018 0,72x VE / CA 2019 0,70x Capitalisation 26 829 Mrd Graphique HYUNDAI MOTOR CO Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 33 Objectif de cours Moyen 142 536 KRW Ecart / Objectif Moyen 35% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Mong-Koo Chung Chairman & Co-Chief Executive Officer Won-Hui Lee Co-President, Co-CEO & Director Gab-Han Yoon Co-President, Co-CEO & Director Byeong-Cheol Choi Chief Financial Officer Woong-Cheol Yang Vice Chairman-Executive Board, Head-R&D Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) HYUNDAI MOTOR CO 23 824 TOYOTA MOTOR CORP -8.41% 191 461 VOLKSWAGEN -9.10% 84 849 DAIMLER -27.54% 62 294 BAYERISCHE MOTOREN WERKE -14.94% 54 548 GENERAL MOTORS CORPORATION -10.03% 52 053