PSA, pas spécifiquement intéressé par FCA, revient en Inde

Prié de dire si PSA négociait en ce sens avec Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Carlos Tavares, le président du directoire du groupe, a déclaré : "(...) Nous ne visons aucune entreprise spécifique, y compris celle que vous mentionnez (FCA). Nous travaillons avec tous nos partenaires".

Carlos Tavares s'est exprimé depuis Chennai, dans le sud de l'Inde, où il a détaillé les projets de la marque Citroën dans le pays, qu'elle avait quitté dans les années 30, après son coup d'éclat de la "Croisière jaune".

Au-delà de ce retour de Citroën en Inde, PSA compte aussi sur la relance en Russie d'Opel, marque rachetée à General Motors en 2017, et sur le retour de Peugeot aux Etats-Unis pour faire croître ses ventes hors d'Europe de 50% d'ici 2021 et réduire sa dépendance à son marché historique, en voie de stagnation.

Le groupe italo-américain FCA est depuis plusieurs semaines à nouveau au coeur des spéculations sur un nouveau rapprochement entre constructeurs, dans un secteur où la taille permet toujours d'importantes économies d'échelle pour financer des investissements technologiques de plus en plus massifs.

Le nom de FCA revient souvent comme un partenaire de fusion potentiel pour PSA en raison de sa présence sur le marché américain et de la popularité de sa marque Jeep.

La famille Peugeot, l'un des trois actionnaires de référence de PSA, a dit le mois dernier qu'elle soutiendrait une nouvelle acquisition du constructeur automobile si une opportunité se présente, évoquant FCA comme une option possible.

"Nous n'avons aucune discussion stratégique spécifique sur ce sujet (...) Mais nous (...) garderons une attitude mentale d'ouverture vis-à-vis de toute opportunité qui pourrait se présenter sur le marché, comme nous l'avons fait avec l'opportunité Opel/Vauxhall", a ajouté Carlos Tavares

PSA N'ABANDONNE PAS LA CHINE - TAVARES

Le groupe sochalien a souligné que le SUV C5 Aircross serait produit et commercialisé en Inde avant la fin de l'année prochaine, ajoutant viser d'ici 2023-24 une part de marché de 2% du pays, dont la population dépasse le 1,3 milliard d'habitants.

Parmi les grands marchés automobiles, l'Inde est celui qui connaît la plus vive croissance, même si ces derniers mois une baisse de la confiance des consommateur s'est traduit par un repli des ventes de voitures neuves.

Les trois premiers constructeurs du pays - Maruti Suzuki India, Hyundai et Mahindra & Mahindra - représentent ensemble 74% du marché indien.

Une fois le SUV C5 Aircross commercialisé l'an prochain dans un positionnement médian sur le marché, Citroën lancera ensuite un nouveau véhicule chaque année en Inde à partir de 2021.

Dans ce but, le groupe dispose de deux coentreprises avec le groupe indien CK Birla: une usine d'assemblage de véhicules et une usine de moteurs et boîtes de vitesse, toutes deux situées dans l'Etat de Tamil Nadu. Pour proposer un produit compétitif, le taux de localisation des composants sur place atteint 98%.

Depuis le rachat d'Opel/Vauxhall, l'Europe représente quelque 80% des ventes mondiales de PSA. En Chine, pays qui représente 4% de ces ventes, le groupe éprouve de sérieuses difficultés à enrayer la chute de ses livraisons - elles ont encore baissé de 32% en 2018 contre un repli de 2,8% du marché chinois dans son ensemble.

"Nous n'abandonnons pas la partie en Chine. Nous n'abandonnerons jamais en Chine (...) Cela prendra du temps mais nous n'abandonnerons pas", a martelé Carlos Tavares.

(Catherine Mallebay Vacqueur et Benoît Van Overstraeten pour le service français, édité par Gilles Guillaume)

par Sanjana Shivdas