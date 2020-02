Les camions à hydrogène de Hyundai à l'assaut des Alpes suisses

L'avènement de la pile à combustible dans les transports passera peut-être par les poids-lourd. Hyundai et ses partenaires pensent que ce mode d'alimentation est plus adapté que les batteries pour les camions qui sillonnent des paysages accidentés. Les batteries électriques souffrent en effet quand la charge utile est lourde. Et elles sont à la peine lorsqu'il faut franchir des montagnes.

En Suisse, plus de la moitié de l'énergie suisse provient de l'hydroélectricité, si bien que le pays a la capacité d'extraire de l'hydrogène "vert" de l'eau par électrolyse, un processus à forte intensité énergétique mais sans carbone s'il est alimenté par de l'électricité renouvelable. "Il ne suffit pas de produire un camion. Vous devez prendre soin de l'ensemble de l'écosystème, trouver des partenaires partageant les mêmes idées et montrer que tout cela a un sens pour le client", a déclaré Mark Freymueller, directeur général de Hyundai Hydrogen Mobility (HHM).

L'hydrogène vert suisse est actuellement beaucoup plus cher que le diesel, mais Hyundai pense que les prix pourraient converger à mesure que les gouvernements prendront des mesures pour réduire les émissions de carbone et que le coût de production du carburant propre diminuera. McKinsey a estimé dans une étude parue en janvier que le coût de l'hydrogène produit à partir d'énergies renouvelables pourrait tomber à 2 EUR/kg d'ici 2030, contre 3 à 4,5 EUR actuellement. Cela permettrait d'atteindre la parité de coût avec le diesel pour les véhicules lourds, une fois pris en compte l'efficacité relative des sources d'énergie et les coûts de la durée de vie d'un camion.

400 km d'autonomie

Pour l'instant, Hyundai compte sur les allégements fiscaux accordés par le gouvernement aux camions à pile à combustible et sur ses propres subventions pour les rendre économiquement viables pour ses partenaires : les utilisateurs finaux, les stations-service et les fournisseurs d'hydrogène vert. Les camions H2 Xcient de Hyundai sont équipés d'une pile à combustible de 190 kilowatts et de sept réservoirs haute pression contenant près de 35 kg d'hydrogène, ce qui leur confère une autonomie de plus de 400 km. Bien plus que les poids lourds alimentés par des batteries électriques actuellement sur le marché. Hyundai n'a pas communiqué le montant de ses subventions. A l'échelle mondiale, le groupe coréen mise gros sur l'hydrogène et prévoit de consacrer 6,7 Mds$ à sa technologie hydrogène d'ici 2030. Il prévoit de porter sa capacité annuelle de piles à combustible à 700 000.

Au démarrage, Hyundai prévoit de mettre 50 camions H2 Xcient sur les routes suisses. D'ici 2025, ce total monterait à 1600. D'ici la fin de l'année, le groupe espère se lancer dans deux autres pays d'Europe, l'Autriche, l'Allemagne, les Pays-Bas ou la Norvège. En Suisse, HHM, l'unité de leasing mise en place par Hyundai et la start-up suisse H2 energy, s'est associée à Hydrospider, une joint-venture de H2 Energy avec le fabricant de gaz industriel Linde et la compagnie d'électricité suisse Alpiq. Hydrospider est sur le point de commencer à produire de l'hydrogène pour 40 à 50 camions Hyundai dans une usine d'électrolyse de 2 mégawatts (MW) à Goesgen.

Stefan Linder, membre du conseil d'administration d'Hydrospider, a déclaré qu'avec la mise en service de nouveaux camions H2, il faudrait augmenter la capacité de 70 MW à 100 MW d'ici 2023-2025. En prévision du lancement de camions à hydrogène en Norvège cette année, H2 Energy a formé un partenariat avec Nel, Greenstat et Akershus Energi pour fournir de l'hydrogène vert.

L'Association suisse pour la mobilité H2 - un groupe de près de 20 entreprises – sera le premier utilisateur des camions, notamment via la Migros, Emmi , Coop, Soccar et Tamoil. Les utilisateurs finaux tels que Migros se sont engagés à louer les camions de Hyundai dans le cadre de contrats de paiement à l'utilisation qui leur donnent droit à un kilométrage, une garantie, des services, une assurance et l'accès à une quantité d'hydrogène adéquate. "Nous ne nous leurrons pas, il s'agit au départ d'un modèle commercial subventionné", a expliqué M. Freymueller de HHM.