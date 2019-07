I.CERAM : annonce sa première vente sur le territoire allemand

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

I.CERAM annonce la toute première pose d'un sternum en céramique poreuse en Allemagne. Cette opération marque, par la même occasion, la première vente du Groupe sur le territoire allemand seulement 2 mois après la signature d'un contrat de distribution exclusive avec le distributeur Correct Medical. L'implantation a été réalisée début juin par le Professeur Ivan Aleksic à l'hôpital universitaire de Würzburg, en Bavière." Après l'Espagne, l'Italie et la Pologne, cette première vente en Allemagne démontre la capacité du groupe à s'étendre au-delà des frontières françaises et la notoriété grandissante de la technologie Ceramil auprès des chirurgiens européens " a déclaré le spécialiste des implants orthopédiques innovants.Avec près de 83 millions d'habitants, l'Allemagne représente le 1er marché de l'Union Européenne et marque une étape importante dans le développement à l'international du Groupe.