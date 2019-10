I.CERAM : feu vert du Canada pour son sternum en céramique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

I.CERAM a obtenu l'autorisation d'implanter son sternum en céramique sur le territoire canadien. Sollicité par le Docteur Conti (Institut universitaire de pneumologie de Laval au Québec), I.CERAM a reçu un « special access » de l'agence publique Santé Canada. Ce « programme d'accès spécial » (PAS) permet à des médecins qui traitent des patients atteints de maladies graves ou mortelles d'accéder à des médicaments (traitements pharmaceutiques, radiopharmaceutiques, biologiques et thérapies génétiques) non disponibles sur le marché, lorsque les thérapies habituelles se sont révélées inefficaces." Cette autorisation de Santé Canada ainsi que la demande du Docteur Conti attestent de la fiabilité et de la qualité du sternum Ceramil et démontrent la rupture technologique mise au point par I.CERAM " s'est félicitée la société spécialisée dans les implants innovants en céramique biocompatibles.