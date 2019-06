I.CERAM : proposition de nomination de Jean-François Carminati en qualité d'administrateur

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le Conseil d'Administration d'I.Ceram propose la nomination de Jean-François Carminati en qualité d'administrateur indépendant. Cette nomination sera soumise à l'approbation des actionnaires lors de la prochaine Assemblée générale prévue le 28 juin 2019. Diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, Jean-François Carminati dispose d'une expérience de plus de 30 ans en finance et communication, acquise au sein de grands groupes (Total et Elf Aquitaine).Après une expérience internationale en tant que directeur de la communication financière, il devient analyste financier au sein d'une société de bourse (CAI Cheuvreux) avant de prendre la direction de cabinets de conseil en communication américains et français. Il crée ensuite sa propre structure de conseil en communication auprès des sociétés cotées et non cotées.André Kérisit, Président Directeur Général du spécialiste des implants orthopédiques innovants, a déclaré : " Sa dimension internationale et sa solide culture financière seront de précieux atouts pour accompagner le développement de notre groupe ".