I.Ceram : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Communiqué de presse Limoges, 10 juillet 2019

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ICERAM à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 28 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 30 371

Solde en espèces : 34 089,01 €

Au cours du 1e semestre 2019, ont été exécutées :

A l'achat : 247 transactions pour un montant total de 122 573,72 € (33 214 titres)

A la vente : 193 transactions pour un montant total de 88 173,60 € (23 545 titres)

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité le 18 février 2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 20 702

Solde en espèces : 68 489,13 €

Toutes les informations sur www.iceram.fr

I.CERAM est éligible aux dispositifs

PEA et PEA - PME

A propos d'I.CERAM:

Créée en 2005 à Limoges, la société I.CERAM conçoit, fabrique et commercialise des implants orthopédiques innovants (10 brevets internationaux) et des implants en céramique offrant une biocompatibilité unique. S'appuyant sur son savoir-­‐faire et une expérience de plus de 30 ans de ses dirigeants, la société a décidé d'accélérer fortement son développement sur les biocéramiques. I.CERAM est labellisée « entreprise innovante », certifiée ISO 13485 et bénéficie du marquage CE. Fort de 46 salariés et d'un outil de production à la pointe de la technologie, I.CERAM bénéficie d'un très fort potentiel de développement. La société est cotée sur Euronext Growth Paris. ISIN : FR0011511971 - ALICR

Contacts :