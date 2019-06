I.Ceram : Implantation d'une pièce Ceramil® chargée en antibiotique pour traiter une infection chronique dans un fémur

Le patient souffrait depuis plus de 30 ans d'une infection osseuse, suite à une ancienne fracture du fémur qui avait été traitée par l'implantation de gentabilles (chapelet de billes en ciment acrylique, imprégnées de gentamicine). Cette technique devenue obsolète et inefficace, il était nécessaire de trouver un moyen de remplacer la zone toujours infectée et permettre au patient de remarcher.

Le Pr GAYET commente cette opération : « Après quelques concertations, les équipes d'I.CERAM ont élaboré et réalisé une pièce en céramique chargée en gentamicine sur-mesure parfaitement adaptée aux besoins de mon patient. Cette dernière offrait la résistance souhaitée pour supporter les fortes contraintes liées à l'emplacement de l'infection tout en comblant la partie manquante de l'os et en protégeant de toute nouvelle infection la zone traitée.

Les suites opératoires ont été très simples. La cicatrisation s'est faite sans aucun problème infectieux et le patient a pu reprendre une déambulation, soulagé par des béquilles, puis sans béquilles au bout de 45 jours. Les autres alternatives qui s'offraient à lui étaient malheureusement l'amputation ou le fait de rester avec cette infection et une épée de Damoclès sur la tête. ».

Cette avancée thérapeutique s'inscrit parfaitement dans la stratégie d'I.CERAM visant à remplacer par une technique simple et rapide, tout ou partie d'un os endommagé par une infection ou une tumeur. Cette nouvelle forme d'implant vient ainsi renforcer la gamme de céramiques biocompatibles d'I.CERAM et témoigne de la capacité du Groupe à répondre à des problématiques infectieuses délicates.

Fort de cette implantation, I.CERAM confirme une nouvelle fois le caractère innovant de sa technologie et conforte son ambition de devenir le leader mondial des implants relarguants dédiés au traitement des infections osseuses.

A propos d'I.CERAM:

Créée en 2005 à Limoges, la société I.CERAM conçoit, fabrique et commercialise des implants orthopédiques innovants (10 brevets internationaux) et des implants en céramique offrant une biocompatibilité unique. S'appuyant sur son savoir-faire et une expérience de plus de 30 ans de ses dirigeants, la société a décidé d'accélérer fortement son développement sur les biocéramiques. I.CERAM est labellisée « entreprise innovante », certifiée ISO 13485 et bénéficie du marquage CE. Fort de 46 salariés et d'un outil de production à la pointe de la technologie, I.CERAM bénéficie d'un très fort potentiel de développement. La société est cotée sur Euronext Growth depuis 2014. ISIN : FR0011511971 - ALICR

