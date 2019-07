I.Ceram : Le conseil d'Administration accueille Michel Ballereau

Communiqué de presse Limoges, 1er juillet 2019

Le Conseil d'Administration d'I.CERAM

accueille Michel Ballereau

I.CERAM renforce sa gouvernance avec la nomination de Monsieur Michel Ballereau, en qualité d'administrateur indépendant. L'Assemblée Générale des actionnaires, réunie le vendredi 28 juin au siège d'I.CERAM, a entériné cette nomination et approuvé les autres résolutions proposées, à l'exception de la 21ème résolution.

Michel Ballereau, médecin pneumologue de formation, ancien interne des hôpitaux privés de Paris, a exercé en centre de pneumologie avant de rejoindre le groupe Rhône-Poulenc Santé en Recherche et Développement. A sa sortie de l'ENA en 1996 (promotion Victor- Schœlcher), Michel Ballereau rejoint la Direction Générale de la Santé au ministère de l'Emploi et de la Solidarité où il dirige le cabinet du directeur. Après avoir été 5 ans à l'AFSSAPS en tant que directeur de l'évaluation des dispositifs médicaux puis Secrétaire général, il devient en 2004 directeur adjoint du cabinet de Philippe Douste-Blazy, Ministre de la Santé et de la Protection sociale, devenu quelques mois plus tard Ministre des Solidarités, de la Santé et de la Famille.

Il a dirigé l'Agence Régionale de l'Hospitalisation (ARH) de Bourgogne (2005 - 2007) avant de devenir Conseiller Général des Etablissements de Santé au Ministère de la Santé. En 2010, il rejoint le groupe LNA Santé (coté sur Euronext) en tant que Conseiller du Président. Il a été nommé en septembre 2017 Délégué général de la FHP (Fédération de l'Hospitalisation Privée), poste qu'il a quitté le 30 juin dernier. Depuis 2015, il préside également le Comité stratégique Santé et Action sociale de l'AFNOR.

Michel Ballereau commente : « C'est avec plaisir que j'apporterai ma contribution à I.CERAM, une entreprise française innovante dans le monde de la santé au travers de ses implants en céramique poreuse biocompatible. Ce défi technologique et humain est ambitieux et réaliste. Son fondateur, André Kérisit, l'ensemble de son personnel ainsi que les investisseurs qui accompagnent ce projet, ont la volonté et l'assise pour construire un acteur de référence à l'international. »

André Kérisit, Président Directeur Général d'I.CERAM, déclare : « Michel Ballereau apportera au Conseil son regard d'expert et son excellente connaissance des problématiques de santé et des dispositifs médicaux. Il nourrira nos échanges et contribuera activement au développement d'I.CERAM qui est plus que jamais bien positionnée pour s'imposer comme la référence en matière d'implants osseux relargants. Je suis fier qu'un professionnel de cette envergure adhère à notre projet d'entreprise qui constitue une véritable rupture thérapeutique dans le domaine de la chirurgie. »

Il siègera au Conseil d'Administration d'I.CERAM aux côtés de Bertrand Buguet (indépendant), Jean-François Carminati (indépendant) dont la nomination a également été entérinée par l'Assemblée Générale du 28 juin, Viviane Neiter (indépendante), Alain Vassal, et Guy Viel (indépendant).

