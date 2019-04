I.Ceram : Mise à disposition du Document de Référence 2018

Communiqué de presse Limoges, 23 avril 2019

Mise à disposition du Document de Référence 2018

I.CERAM, spécialiste des implants innovants en biocéramique, annonce avoir déposé son Document de Référence 2018 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 23 avril 2019, sous le numéro D.19-­‐0370. Ce Document de Référence 2018 inclut le rapport financier annuel 2018, le rapport de gestion 2018 et le rapport sur le gouvernement d'entreprise d'I.CERAM.

Il peut être consulté et téléchargé sur le site Internet d'I.CERAM (www.iceram.fr, rubrique Investisseurs) ainsi que sur le site de l'AMF (www.amf-­‐france.org). Il est également disponible sans frais sur simple demande adressée par courrier à la société : I.CERAM, 1 rue Columbia -­‐ 87280 Limoges.

Prochaine communication : chiffre d'affaires du 1er semestre 2019 - 25 juillet 2019

I.CERAM est éligible aux dispositifs PEA et PEA- PME

A propos d'I.CERAM:

Créée en 2005 à Limoges, la société I.CERAM conçoit, fabrique et commercialise des implants orthopédiques innovants (10 brevets internationaux) et des implants en céramique offrant une biocompatibilité unique. S'appuyant sur son savoir-­‐faire et une expérience de plus de 30 ans de ses dirigeants, la société a décidé d'accélérer fortement son développement sur les biocéramiques. I.CERAM est labellisée « entreprise innovante », certifiée ISO 13485 et bénéficie du marquage CE.Fort de 46 salariés et d'un outil de production à la pointe de la technologie, I.CERAM bénéficie d'un très fort potentiel de développement. La société s'est cotée sur Euronext Growth depuis 2014. ISIN : FR0011511971 - ALICR

Contacts :

Communication financière Relations investisseurs Solène Kennis André Kérisit Tel : +33 (0)1 75 77 54 65 Tél : +33 (0)5 55 69 12 12 skennis@aelium.fr finances@iceram.fr

