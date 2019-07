I.Ceram : Première vente en Allemagne – Implantation d'un sternum Ceramil®

Communiqué de presse Limoges, 8 juillet 2019

Première vente en Allemagne

Implantation d'un sternum Ceramil®

I.CERAM annonce la toute première pose d'un sternum en céramique poreuse en Allemagne. Cette opération marque, par la même occasion, la première vente du Groupe sur le territoire allemand seulement 2 mois après la signature d'un contrat de distribution exclusive avec le distributeur Correct Medical.

L'implantation a été réalisée début juin par le Professeur Ivan Aleksic à l'hôpital universitaire de Würzburg, en Bavière. La patiente souffrait d'une facture du sternum suite à un pontage coronarien réalisé un an plus tôt. Cette situation très handicapante privait la patiente de toute activité physique et lui provoquait d'importantes douleurs. Le Professeur Aleksic, qui n'avait pas de solution immédiate à proposer, avait entendu parler de l'implant sternal d'I.CERAM par son distributeur et a décidé de le présenter à sa patiente qui a été immédiatement conquise par ce procédé novateur.

Le Pr Aleksic a procédé sans difficulté à la pose de l'implant sternal CERAMIL® non chargé afin de remplacer le sternum endommagé et combler intégralement la perte osseuse de la patiente. Depuis, la patiente se porte bien et retrouve progressivement l'élasticité de sa cage thoracique, ce qui lui permettra d'ici quelques mois de reprendre une vie normale et des activités physiques autrefois interdites.

Le Professeur Aleksic a déclaré : « Je suis ravi de l'opération qui s'est très bien déroulée. Je remercie les équipes d'I.CERAM pour leurs conseils en amont de l'implantation et pour avoir eu la chance d'utiliser leur excellent implant. »

Entrée réussie sur le 1er marché de l'Union Européenne

Après l'Espagne, l'Italie et la Pologne, cette première vente en Allemagne démontre la capacité du Groupe à s'étendre au-delà des frontières françaises et la notoriété grandissante de la technologie CERAMIL® auprès des chirurgiens européens. En proposant un tarif unique et fixe de son implant sternal pour l'ensemble des pays européens, I.CERAM démontre ainsi sa capacité à valoriser sa technologie sur des marchés clés. Avec près de 83 millions d'habitants, l'Allemagne représente le 1er marché de l'Union Européenne et marque une étape importante dans le développement à l'international du Groupe.

Cette nouvelle pose ancre I.CERAM dans le paysage européen et vient conforter son positionnement novateur en matière de comblement osseux et de traitement des infections osseuses.

