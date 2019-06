I.Ceram : Proposition de nomination de Jean-François Carminati en tant qu'administrateur

Communiqué de presse Limoges, 25 juin 2019

Proposition de nomination de Jean-François Carminati

en qualité d'administrateur

Le Conseil d'Administration d'I.CERAM propose la nomination de Monsieur Jean-François Carminati en qualité d'administrateur indépendant. Cette nomination sera soumise à l'approbation des actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale prévue le 28 juin 2019.

Diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, Jean-François Carminati dispose d'une expérience de plus de 30 ans en finance et communication, acquise au sein de grands groupes (Total et Elf Aquitaine). Après une expérience internationale en tant que directeur de la communication financière, il devient analyste financier au sein d'une société de bourse (CAI Cheuvreux) avant de prendre la direction de cabinets de conseil en communication américains et français. Il crée ensuite sa propre structure de conseil en communication auprès des sociétés cotées et non cotées.

André Kérisit, Président Directeur Général d'I.CERAM, a déclaré : « Nous sommes heureux d'accueillir Jean-FrançoisCarminati au sein de notre Conseil d'Administration. Sa dimension internationale et sa solide culture financière seront de précieux atouts pour accompagner le développement de notre Groupe ».

Prochaine communication : chiffre d'affaires du 1er semestre 2019 - 25 juillet 2019

I.CERAM est éligible aux dispositifs PEA et PEA - PME

A propos d'I.CERAM:

Créée en 2005 à Limoges, la société I.CERAM conçoit, fabrique et commercialise des implants orthopédiques innovants (10 brevets internationaux) et des implants en céramique offrant une biocompatibilité unique. S'appuyant sur son savoir-faire et une expérience de plus de 30 ans de ses dirigeants, la société a décidé d'accélérer fortement son développement sur les biocéramiques. I.CERAM est labellisée « entreprise innovante », certifiée ISO 13485 et bénéficie du marquage CE. Fort de 46 salariés et d'un outil de production à la pointe de la technologie, I.CERAM bénéficie d'un très fort potentiel de développement. La société s'est cotée sur Euronext Growth depuis 2014. ISIN : FR0011511971 - ALICR

