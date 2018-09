I.Ceram : placement privé pour 3,5 millions d'euros

13/09/2018 | 13:37

I.Ceram annonce le succès de son augmentation de capital réalisée par placement privé auprès d'investisseurs institutionnels de 568.441 actions nouvelles, au prix unitaire de 6,10 euros, soit un montant total de 3,47 millions d'euros.



Ces fonds seront alloués au développement de nouveaux implants, au financement des projets R&D ainsi qu'à l'accompagnement de la montée en puissance des ventes et de la production d'implants en céramique.



Le règlement-livraison des actions nouvelles émises et leur admission sur Euronext Growth Paris sont prévus le 17 septembre. Elles porteront jouissance courante et le capital social sera composé de 5.909.143 actions à l'issue du règlement-livraison.



