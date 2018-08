I.Ceram : premières ventes de l'implant sternal non chargé

31/08/2018 | 15:53

I.Cercam annonce avoir enregistré, depuis l'obtention en juillet du marquage CE, les deux premières ventes de son implant sternal non chargé : leurs poses ont été réalisées en France cet été, sur deux patients atteints de tumeurs osseuses sternales.



Dans la continuité de son déploiement commercial, la société a également signé deux nouveaux contrats de distribution exclusive avec des professionnels européens dédiés à la chirurgie cardio-thoracique : Innova HTS SRL en Italie et Psimitis SA pour la Grèce et Chypre.



