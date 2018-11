I Ceram : sera présent au salon Actionaria les 22 et 23 novembre 2018

I.Ceram annonce sa troisième participation au salon actionaria qui se déroulera les 22 et 23 novembre 2018 au Palais des congrès à Paris.

Cette troisième participation sera l'occasion pour I. Ceram de dialoguer avec ses investisseurs individuels, de commenter son activité et d'évoquer sa stratégie ainsi que ses perspectives de croissance sur ses différents marchés.

A la rencontre des actionnaires, l'équipe d'I.Ceram aura le plaisir de vous accueillir sur le stand E18 (Espace Biotech/Medtech) - hall Maillot, niveau 2.

André KERISIT, Président Directeur Général, interviendra à deux reprises :

lors d'une table ronde animée par Christophe Voisin de Boursier sur le thème « Valeur moyenne : comment bien suivre en bourse ? » le vendredi 23 novembre de 17h10 à 17h40 ,

, puis dans l'espace « Bio Tech/ Medtech » le vendredi 23 novembre de 18h15 à 18h 25 sur les « étapes et perspective pour I.Ceram en 2020»

Le salon ACTIONARIA rassemble pendant deux jours, plus de 120 sociétés : l'occasion pour les actionnaires de rencontrer les entreprises et leurs dirigeants, et de bénéficier de conseils d'experts pour optimiser leur épargne et choisir les secteurs porteurs.