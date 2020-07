I.Ceram : Bilan du contrat de liquidité au 30 juin 2020

Bilan du contrat de liquidité au 30 juin 2020

Information complémentaire concernant l'Assemblée Générale du 25 juin 2020

Au titre du contrat de liquidité confié par la société I.CERAM à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

§ Nombre d'actions : 26 902

§ Solde en espèces : 34 112,24 €

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 158 183 titres 207 677,23 € 947 transactions VENTE 162 860 titres 213 972,59 € 915 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

§ Nombre d'actions : 31 579

§ Solde en espèces : 27 816,88 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

§ Nombre d'actions : 20 702 § Solde en espèces : 68 489,13 €

En complément du compte rendu de l'Assemblée Générale publié le 2 juillet 2020, I.CERAM précise que la résolution n°5 a également été rejetée.

Retrouvez le détail des votes sur le site internet du Groupe dans la rubrique « informations réglementées ».

I.CERAM est éligible aux dispositifs PEA et PEA - PME

A propos d'I.CERAM :

Créée en 2005 à Limoges, la société I.Ceram conçoit, fabrique et commercialise des implants orthopédiques innovants (plus de 20 brevets déposés) et des implants en céramique offrant une biocompatibilité unique. S'appuyant sur son savoir-faire et une expérience de plus de 30 ans de ses dirigeants, la société a décidé d'accélérer fortement son développement sur les biocéramiques. I.Ceram est labellisée « entreprise innovante », certifiée ISO 13485, ISO 14001 et bénéficie du marquage CE. Fort d'une technologiede rupture et d'un outil de production aux meilleures normes, I.Ceram bénéficie d'un très fort potentiel de développement. La société est cotée sur Euronext Growth depuis 2014. ISIN : FR0011511971 - ALICR

