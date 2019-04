IAC/InterActiveCorp : Toujours du potentiel 24/04/2019 | 18:28 achat En cours

Cours d'entrée : 230.59$ | Objectif : 260$ | Stop : 214$ | Potentiel : 12.75% Le titre IAC/InterActiveCorp présente une configuration technique positive sur le moyen terme. Le timing apparaît opportun pour prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 260 $. Graphique IAC/INTERACTIVECORP Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La croissance constitue un point fort pour la société d'après les anticipations des analystes qui couvrent le dossier, comme en témoigne l'évolution anticipée d'ici trois ans : 47% à l'horizon 2021.

L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 183.95 USD.

Points faibles Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 3.78 fois le CA de la société, est relativement élevée.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 49.41 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

Les analystes ont révisé à la baisse leurs anticipations de résultats ces derniers mois.

Données financières ($) CA 2019 4 770 M EBIT 2019 684 M Résultat net 2019 448 M Trésorerie 2019 1 140 M Rendement 2019 - PER 2019 49,41 PER 2020 32,32 VE / CA 2019 3,78x VE / CA 2020 3,10x Capitalisation 19 173 M Prochain événement sur IAC/INTERACTIVECORP 07/05/19 Finovate Spring Conference Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 19 Objectif de cours Moyen 260 $ Ecart / Objectif Moyen 14% Dirigeants Nom Titre Joseph M. Levin Chief Executive Officer & Director Barry Charles Diller Chairman Glenn H. Schiffman Chief Financial Officer & Executive Vice President Alan G. Spoon Independent Director Victor A. Kaufman Vice Chairman