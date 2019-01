IAMGOLD Réalise Ses Prévisions De Production Et De Coûts De 2018 Et Présente Ses Perspectives De Coûts De 2019

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - January 16, 2019) - IAMGOLD Corporation (TSX: IMG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») annonce ses résultats préliminaires d'exploitation de 2018 et ses prévisions pour 2019.

« IAMGOLD a poursuivi l'exécution de sa stratégie opérationnelle en 2018, a déclaré Steve Letwin, président et chef de la direction d'IAMGOLD. Nous prévoyons une production annuelle de 882 000 onces comportant une autre année de production record à Essakane et la réalisation des prévisions de coûts. Nous continuons de faire progresser des initiatives à valeur ajoutée et nous avons atteint un bon nombre d'étapes importantes à nos projets en 2018, notamment : les études de faisabilité de Côté Gold et de Boto, la déclaration de réserves à Saramacca, la première estimation des ressources à Gossey, à Borosi Est et à Monster Lake, en plus de plusieurs projets à faibles coûts d'investissement et à courte période de récupération. IAMGOLD bâtit un éventail de projets croissance qui devrait faire augmenter la production à entre 1,2 et 1,3 million d'onces d'ici 2022, tout en diminuant les coûts de maintien tout inclus sous les 850 $ l'once. »

Faits saillants de la performance en 2018

La production aurifère attribuable de 882 000 onces devrait se situer au haut de la fourchette des 850 000 à 900 000 onces prévues ; la production du quatrième trimestre devrait se chiffrer à 231 000 onces.

Les ventes attribuables d'or devraient s'élever à 872 000 onces.

Le total des coûts décaissés 1 devrait se situer au haut de la fourchette prévue de 750 $ à 800 $ par once produite.

devrait se situer au haut de la fourchette prévue de 750 $ à 800 $ par once produite. Les coûts de maintien tout inclus 1 devraient se situer au haut de la fourchette prévue de 990 $ à 1 070 $ par once vendue.

devraient se situer au haut de la fourchette prévue de 990 $ à 1 070 $ par once vendue. Essakane, Rosebel, Côté Gold et Boto ont augmenté considérablement leurs réserves et Saramacca a publié une première déclaration des réserves.

Les coûts en immobilisations devraient se rapprocher des prévisions de 305 millions $ ± 5 %.

L'impôt en trésorerie devrait s'élever à environ 40 millions $.

La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les placements dans les marchés monétaires devraient s'élever à environ 734 millions $ au 31 décembre 2018.

La facilité de crédit a doublé à 500 millions $ et son échéance a été prolongée jusqu'en 2023.

Grandes lignes des prévisions de 2019

La production aurifère attribuable devrait se situer entre 810 000 et 870 000 onces.

Le coût des ventes devrait se situer entre 790 $ à 840 $ par once.

Le total des coûts décaissés devrait se situer entre 765 $ et 815 $ par once.

Les coûts de maintien tout inclus devraient se situer entre 1 030 $ et 1 080 $ par once.

Les coûts de maintien tout inclus et les coûts décaissés par once devraient baisser au second semestre.

La Société, tablant sur ses réussites en prospection en 2018, vise toujours la découverte de ressources additionnelles à Saramacca, Essakane, Boto, Siribaya, Monster Lake, Nelligan et Borosi Est.

Les coûts en immobilisations de 335 millions $ ± 5 % comportent des coûts en immobilisations de maintien semblables à ceux de 2018 et des coûts en immobilisations autres que le maintien supérieurs principalement en raison de la mise en valeur de Saramacca.

La décision d'investissement dans le projet Côté Gold est prévue au 1er trimestre de 2019 ainsi que la détermination des coûts en immobilisations s'y rattachant.

1 Il s'agit d'une mesure hors PCGR.

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES D'EXPLOITATION DE 2018

La production attribuable de 882 000 onces pour l'exercice complet devrait se situer au haut de la fourchette des prévisions de 850 000 à 900 000 onces. La production d'or attribuable au quatrième trimestre de 2018 s'élevait à 231 000 onces.

Le tableau suivant présente la production attribuable par site :

Production aurifère attribuable (milliers d'onces) 1er t. 2018 2e t. 2018 3e t. 2018 4e t. 2018 2018 Prévisions Propriétaire-exploitant











Essakane (90 %) 109 97 96 103 405 390 à 405 Rosebel (95 %) 65 70 67 85 287 280 à 295 Westwood (100 %) 40 31 30 28 129 125 à 135 Total propriétaire-exploitant 214 198 193 216 821 795 à 835 Coentreprises 15 16 15 15 61 55 à 65 TOTAL 229 214 208 231 882 850 à 900

Le total des coûts décaissés en 2018 devrait se situer au haut de la fourchette des prévisions de 750 $ à 800 $ par once produite et les coûts de maintien tout inclus devraient se situer au haut de la fourchette des prévisions de 990 $ à 1 070 $ par once vendue.

PRÉVISIONS DE PRODUCTION ET DE COÛTS DE 2019

Prévisions pour l'exercice1 2019 Essakane (milliers d'onces) 375 à 390

315 à 330

100 à 120 Rosebel (milliers d'onces) Westwood (milliers d'onces) Total de la production du propriétaire-exploitant (milliers d'onces) 790 à 840 Coentreprise Sadiola (milliers d'onces) 20 à 30 Total de la production attribuable (milliers d'onces) 810 à 870



Total du coût des ventes2 ($/once) 790 $ à 840 $



Total des coûts décaissés3,4 - propriétaire-exploitant ($/once) 765 $ à 815 $ Total des coûts décaissés3,5 ($/once) 765 $ à 815 $



Coûts de maintien tout inclus3,4 - propriétaire-exploitant ($/once) 1 030 $ à 1 080 $ Coûts de maintien tout inclus3,5 ($/once) 1 030 $ à 1 080 $

1 Les prévisions de 2019 sont établies d'après les hypothèses suivantes :

Prix moyen de l'or par once de 1 225 $ ;

Prix moyen du pétrole brut par baril de 62 $ ;

Valeur du dollar américain par rapport à l'euro de 1,15 $ ;

Valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain de 1,30 $.

2 Le coût des ventes, excluant l'amortissement, est sur une base attribuable d'onces vendues (hormis les participations ne donnant pas le contrôle de 10 % à Essakane et de 5 % à Rosebel) et n'inclut pas la coentreprise Sadiola comptabilisée selon la méthode de mise en équivalence.

3 Il s'agit d'une mesure hors PCGR.

4 Comprend Rosebel, Essakane et Westwood en fonction de la proportion attribuable.

5 Comprend Rosebel, Essakane, Westwood et la coentreprise Sadiola en fonction de la proportion attribuable.

En 2019, les prévisions de production devraient se situer entre 810 000 et 870 000 onces. La Société s'attend à une production provenant des sites dont elle est propriétaire-exploitant semblable à celle de 2018, qui tient compte de la cessation des activités d'exploitation à Sadiola en 2019, de l'accroissement continue de la production à Westwood et de l'augmentation de la production à Rosebel. À Essakane, après deux années de production record, la production devrait être inférieure à celle de 2018 en raison d'une disponibilité réduite de zones à teneur élevée, en partie contrebalancée par une récupération supérieure en raison de l'incidence favorable du module de génération d'oxygène, récemment mis en service. À Rosebel, la production devrait être supérieure à celle de 2018 en raison de teneurs supérieures, de l'inclusion du minerai de Saramacca au second semestre et d'une récupération accrue. Westwood poursuit l'accroissement de sa production qui devrait se situer entre 100 000 et 120 000 onces à mesure que les activités de développement continuent de faire augmenter la production et ce, tout en respectant les protocoles de sécurité établis dans les secteurs à risque de séismicité. En raison de l'épuisement des empilements de minerai oxydé de Sadiola prévu au premier semestre de 2019, la production devrait diminuer à entre 20 000 et 30 000 onces.

Les prévisions des coûts de maintien tout inclus entre 1 030 $ et 1 080 $ par once en 2019 reflètent les progrès constants liés aux mesures d'amélioration de la productivité et d'optimisation de la performance à tous les sites. Le lecteur est avisé que la Société présente des prévisions annuelles seulement et qu'il est normal de constater des écarts trimestriels. La Société s'attend à ce que la production en 2019 soit inférieure au premier semestre, reflétant une production moindre à Rosebel en raison de la séquence d'exploitation. En raison de l'accroissement de la production au second semestre de l'exercice à Rosebel, grâce au commencement de la production à Saramacca, les coûts décaissés et les coûts de maintien tout inclus par once devraient baisser.

PRÉVISIONS DES COÛTS EN IMMOBILISATIONS DE 2019

Maintien1 Autre que le (en millions $) maintien Total2 (développement/ expansion) Essakane 75 $ 50 $ 125 $ Rosebel 70 75 145 Westwood 15 30 45 Propriétaire-exploitant 160 155 315 Projets généraux et projets de mise en valeur - 20 20 Total propriétaire-exploitant 160 175 335 Sadiola (coentreprise) - - - Total3,4 (± 5 %) 160 $ 175 $ 335 $

1 Les coûts en immobilisations de maintien comprennent les frais de découverture capitalisés de 40 millions $ d'Essakane et les frais de 30 millions $ de Rosebel.

2 Comprend 16 millions $ en coûts de prospection capitalisés. Voir le tableau du programme de prospection de 2019 de la section suivante.

3 Les coûts d'emprunts capitalisés ne sont pas compris.

4 Outre les coûts en immobilisations mentionnés ci-dessus, des paiements totaux de 10 millions $ en vertu de contrats de location du principal sont prévus.

En 2019, la Société anticipe des coûts en immobilisations de 335 millions $ à raison de ± 5 %. L'augmentation des coûts par rapport à 2018 reflète l'avancement des projets de croissance de la Société, comme décrit dans la section des coûts en immobilisations autres que le maintien ci-dessous. Les coûts en immobilisations de maintien devraient être semblables à ceux de 2018. Une décision au sujet de la construction au projet Côté Gold devrait être prise au premier trimestre 2019. Les coûts en immobilisations associés seront indiqués à ce moment.

Autre que le maintien

Les coûts en immobilisations autres que le maintien de 75 millions $ de Rosebel portent sur la mise en valeur de Saramacca, dont le commencement de la production au second semestre 2019. Les coûts en immobilisations autres que le maintien de 50 millions $ d'Essakane comprennent des sommes allouées à la géomembrane du parc à résidus, à l'épaississeur de résidus, à la mise à niveau planifiée de l'usine. Westwood prévoit une somme de 30 millions $ non incluse dans les investissements de maintien portant principalement sur l'expansion et l'accélération du développement. Les 20 millions $ alloués aux projets généraux et de mise en valeur sont principalement liés aux travaux préliminaires au projet Côté Gold.

Coûts en immobilisations de maintien

Les prévisions des coûts en immobilisations de maintien de 160 millions $ devraient atteindre un niveau semblable à ceux de 2018. Les frais de découverture capitalisés totaux de 70 millions $, inclus dans les coûts en immobilisations de maintien, sont supérieurs à ceux de 2018, principalement en raison des frais de découverture capitalisés plus élevés à Rosebel.

PROGRAMME DE PROSPECTION DE 2019

Grâce à un programme actif et durable de prospection, la Société a réussi non seulement à augmenter ses ressources minérales au cours des deux dernières années, elle a aussi pratiquement doublé les réserves minérales, moins l'épuisement, au cours de cette même période. Le programme de prospection de la Société se concentre sur la conversion de ressources en réserves et la découverte de nouvelles onces par l'entremise des projets détenus en propriété exclusive et en coentreprise en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et en Afrique de l'Ouest, et cible aussi des gisements satellites et des expansions de ressources autour de ses mines existantes. En 2019, la Société a maintenu son budget lié aux projets de prospection à 60 millions $, comprenant la poursuite de l'évaluation de cibles satellites à Essakane, au Burkina Faso, l'évaluation du potentiel souterrain de Saramacca et d'autres indices le long du corridor de Saramacca-Brokolonko près de Rosebel, au Suriname, et le début du forage de délimitation de la propriété Rouyn-Yorbeau, nouvellement visée par une participation conditionnelle, près de Westwood, au Québec. En outre, la Société compte poursuivre la prospection de cibles à proximité de ses projets de mise en valeur Côté Gold et Boto et faire progresser son éventail de premier plan dans l'industrie de projets à des stades primaires et avancés.

Réel 2018 Prévisions 2019 (en millions $) Capitalisés Dépensés Total Capitalisés2 Dépensés Total Projets de prospection primaire 2 $ 29 $ 31 $ - $ 34 $ 34 $ Projets de prospection à proximité 16 10 26 16 10 26 des mines1 Projets de prospection 18 39 57 16 44 60 Études de faisabilité et autres 24 - 24 - - - études Total prospection 42 $ 39 $ 81 $ 16 $ 44 $ 60 $

1 Comprend la prospection à proximité des mines et le développement des ressources de 13 millions $ (réel) en 2018 et les 13 millions $ du programme de 2019.

2 La portion capitalisée du programme de prospection de 16 millions $ en 2019 est incluse dans les prévisions de coûts en immobilisations de 335 millions $, ± 5 %.

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD (www.iamgold.com) est une société minière de rang intermédiaire possédant quatre mines d'or en exploitation situées sur trois continents. À sa solide base d'actifs stratégiques en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest s'ajoutent des projets de mise en valeur et d'exploration. IAMGOLD évalue continuellement des occasions d'acquisition de croissance et est en bonne position pour assurer sa croissance grâce à une saine santé financière, combinée à une expertise de gestion et d'exploitation.

