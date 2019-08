IAMGOLD annonce de premiers résultats de forage visant à tester le potentiel d'exploitation minière souterraine à son projet Saramacca au suriname

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp.-le 1er août 2019) - IAMGOLD Corporation (TSX: IMG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») annonce les résultats d'un programme de forage réalisé au projet en coentreprise Saramacca (le « projet Saramacca ») situé à 25 kilomètres au sud-ouest de sa mine d'or Rosebel et à 125 kilomètres au sud de Paramaribo, au Suriname. Le projet Saramacca est une coentreprise détenue à 70 % par Rosebel Gold Mines N.V. (« RGM » ou la « mine d'or Rosebel ») d'IAMGOLD et à 30 % par le gouvernement du Suriname.

La Société publie les résultats d'analyse provenant de 15 forages au diamant totalisant 9 843 mètres réalisés pour tester le corridor de la faille principale dans le cadre du programme de forage d'exploration 2018-2019 visant à évaluer le potentiel minier souterrain du gisement Saramacca. En plus de ces résultats, la Société met en lumière les résultats d'analyse provenant de 7 forages au diamant totalisant 2 233 mètres qui ont été effectués lors des campagnes précédentes en vue d'appuyer différentes études techniques associées à la mise en valeur de Saramacca. Ces derniers trous de forage ont transpercé la fosse préliminaire actuelle jusqu'en dessous de cette dernière et, par conséquent, ils sont jugés pertinents dans l'évaluation du potentiel des ressources minérales souterraines.

La Société publie aussi des résultats issus de 12 trous de forage au diamant et en circulation inverse totalisant 2 061 mètres qui ont recoupé de la minéralisation près de la surface dans un corridor minéralisé secondaire situé latéralement au nord-ouest du gisement Saramacca. Ce secteur pourrait être envisagé comme une porte d'entrée à un accès souterrain.

Les résultats d'analyses sont indiqués aux Tableaux 1 à 3 ci-dessous et comprennent les principaux résultats suivants (coupes longitudinales des trous de forage jointes au présent communiqué de presse) :

Potentiel souterrain de Saramacca :

Trou de forage SMD-0067 : 21,0 mètres d'une teneur de 6,05 g Au/t

incluant : 10,5 mètres d'une teneur de 9,72 g Au/t

Trou de forage SMD-0068 : 19,5 mètres d'une teneur de 5,62 g Au/t





Trou de forage SMD-0069 : 20,0 mètres d'une teneur de 5,77 g Au/t

incluant : 4,5 mètres d'une teneur de 10,86 g Au/t

Trou de forage SMD-0071B : 22,7 mètres d'une teneur de 8,54 g Au/t

incluant : 9,0 mètres d'une teneur de 15,23 g Au/t

Trou de forage SMRC-0008 : 24,0 mètres d'une teneur de 9,67 g Au/t

incluant : 6,0 mètres d'une teneur de 26,41 g Au/t

Structure secondaire de Saramacca :

Trou de forage SMRC-0008 : 6,0 mètres d'une teneur de 26,41 g Au/t

et 6,0 mètres d'une teneur de 11,46 g Au/t

Trou de forage SMD-0082 : 4,5 mètres d'une teneur de 19,99 g Au/t





Trou de forage SMD-0090A : 6,0 mètres d'une teneur de 10,19 g Au/t

Craig MacDougall, vice-président principal, Exploration, d'IAMGOLD a indiqué : « Les premiers résultats du programme de forage visant à évaluer le potentiel de ressources souterraines sont très encourageants et justifie la réalisation de forage au diamant supplémentaire pour délimiter les ressources minérales qui pourraient être extraites au moyen de méthodes d'exploitation souterraine. Ces résultats de forage continuent aussi de mettre en évidence le potentiel d'exploration au projet Saramacca en vue d'élargir davantage les ressources minérales le long du corridor minéralisé. »

Le projet Saramacca (sur une base à 100 %), dont l'exploitation repose sur un scénario à ciel ouvert, recèle des réserves minérales prouvées et probables totalisant 1,5 million d'onces d'or contenu, des ressources minérales mesurées et indiquées (comprenant les réserves) totalisant 1,8 million d'onces d'or contenu, et des ressources minérales présumées totalisant 0,3 million d'onces d'or contenu (voir les communiqués de presse en date du 23 septembre 2018 et du 19 février 2019). Le programme de forage portant sur le potentiel minier souterrain de Saramacca vise à confirmer la continuité de la minéralisation sous la fosse préliminaire actuelle où se trouvent les réserves et à faire progresser la délimitation des ressources minérales souterraines potentielles qui viendraient améliorer les perspectives économiques du projet et de l'exploitation de la mine d'or Rosebel. En outre, la découverte d'un second corridor minéralisé qui se trouve à environ 300 mètres au nord-ouest de la fosse préliminaire, dans un secteur jugé favorable à la mise en place d'une entrée en raison d'un profil saprolitique relativement mince.

Programme d'exploration de 2018-2019

Le programme de forage d'exploration 2018-2019 ciblant le potentiel souterrain a été conçu de façon à tester si la minéralisation à haute teneur recoupée dans la fosse préliminaire actuelle de Saramacca ou à proximité immédiate de celle-ci se prolonge en profondeur.

Le programme de forage a confirmé la présence d'un large corridor de minéralisation d'une dimension approximative de 200 mètres (parallèle à la direction), 15 mètres (largeur) et 200 mètres (profondeur) se trouvant sous la fosse abritant les réserves (voir les Tableaux 1 et 2). La découverte d'un corridor minéralisé secondaire dans un secteur envisagé pour y situer une entrée démontre également le potentiel d'élargir davantage les ressources (voir le tableau 3). Cette zone secondaire a été recoupée pendant le forage des 300 mètres réalisés latéralement sur une profondeur variable se situant entre 1 et 10 mètres (largeur), et s'étendant jusqu'à 200 mètres (profondeur) et qui demeure ouverte dans toutes les directions.

Le corridor de la principale minéralisation a fait l'objet de forage au diamant espacé d'environ 70 mètres, même si l'intervalle varie entre 15 et 100 mètres (voir la figure 1 : coupe longitudinale ci-dessous). La minéralisation aurifère est généralement confinée dans le secteur de la faille principale, qui est continue verticalement à partir de la surface jusqu'à une profondeur de plus de 500 mètres, y compris environ 400 mètres dans la roche dure (sous le profil saprolitique). Le corridor secondaire a été foré selon un espacement variant entre 50 et 100 mètres (voir la Figure 2). La géométrie, l'orientation et la continuité du corridor secondaire sont toujours en cours d'évaluation, mais semblent suivre la même direction nord-ouest que le gisement principal avec un pendage subvertical.

Le principal gisement Saramacca a été délimité latéralement sur au moins deux kilomètres (comme dans l'enveloppe de la fosse préliminaire actuelle), et seule une longueur de 300 mètres jusqu'à maintenant a fait l'objet d'études en profondeur sur le potentiel souterrain.

Prochaines étapes

D'après les résultats encourageants, la Société poursuivra son programme de forage de délimitation à la surface en 2019 pour mieux définir en profondeur le gisement Saramacca dans le but d'améliorer la définition du modèle géologique et d'évaluer le potentiel d'exploitation souterraine à Saramacca. La Société utilisera les résultats des programmes de forage pour appuyer une étude conceptuelle qui servira à démontrer la viabilité économique du potentiel d'une mise en valeur souterraine.

Informations techniques et notes sur le contrôle de qualité

Les résultats de forage contenus dans le communiqué de presse ont été préparés selon les directives de la Norme canadienne 43-101, Information concernant les projets miniers.

La personne qualifiée responsable de la supervision, de la préparation et de la révision de l'information technique dans le présent communiqué de presse est Raphael Dutaut, géologue professionnel, directeur, Estimation des ressources, Géologie minière, pour IAMGOLD. Il est une personne qualifiée pour les besoins de la Norme canadienne 43-101 en ce qui a trait à l'information technique figurant dans le présent rapport et est responsable de la planification, de la supervision et de l'exécution du programme de forage au diamant. La personne qualifiée mentionnée plus haut a approuvé l'ajout des informations techniques aux présentes et a préalablement examiné ceux-ci.

Les renseignements contenus dans le présent communiqué ont été examinés et approuvés par Craig MacDougall, géologue professionnel, vice-président principal, Exploration, d'IAMGOLD. M. MacDougall est une personne qualifiée pour les besoins de la Norme canadienne 43-101.

L'échantillonnage et les résultats d'analyse des carottes de sondages sont soumis à un programme d'assurance qualité et de contrôle de la qualité (AQ-CQ) adhérant aux meilleures pratiques de l'industrie. Les échantillons de carottes de sondages (taille NQ dans l'enveloppe minéralisée) sont sélectionnés par les géologues d'IAMGOLD à la mine d'or Rosebel et coupés en deux à l'aide d'une scie à lame diamantée au site du projet. Une moitié de la carotte est conservée au site à des fins de référence. La longueur des intervalles d'échantillonnage peut varier entre 60 centimètres et trois mètres, la grande majorité mesurant un mètre et demi de longueur, en fonction des observations géologiques. Les échantillons ont été entreposés dans des sacs de plastique scellés, puis dans des boîtes en fibre et placés sur une palette où ils ont été emballés sous pellicule rétrécissable. Une procédure formelle de chaîne de surveillance a été adoptée pour assurer la sécurité des échantillons jusqu'à leur livraison au laboratoire.

Les analyses ont été effectuées au laboratoire interne de la mine d'or Rosebel (le « Laboratoire interne »). Le Laboratoire interne (certification ISO/IEC 17025:2005) a effectué les analyses en observant la procédure qui suit : Les échantillons sont traités par concassage primaire à 75 % pour obtenir une taille passant une maille de 2,35 mm (tamis à maille 8), sont divisés (fraction de 700 grammes), puis pulvérisés (par acier doux) à 95 % passant un tamis à 88 µm (maille 170). Du sable de nettoyage est compris. Les échantillons ont été analysés en utilisant la pyroanalyse d'une charge standard de 30 grammes (aliquote 30 grammes) et une finition d'absorption atomique. Lorsqu'un échantillon obtient une valeur d'analyse de plus de 0,3 gramme par tonne (g/t), une seconde fraction de la pulpe originale doit subir une autre pyroanalyse avec fini gravimétrique. IAMGOLD insère des blancs et des matériaux de référence certifiés dans la séquence d'échantillonnage pour assurer le contrôle de qualité.

Des vérifications externes sont réalisées au Filab Suriname Laboratory (« Filab »), représentant d'ALS Ltd., au Suriname. Filab est un laboratoire commercial certifié (ISO 9001:2015) qui utilise une procédure très similaire qui consiste en ce qui suit : Les échantillons sont traités par concassage primaire à 75 % pour obtenir une taille passant une maille de 2,35 mm (tamis à maille 8), sont divisés (fraction de 700 grammes), puis pulvérisés à 85 % passant un tamis à 88 µm (maille 170). Du sable de nettoyage est compris. Les échantillons ont été analysés en utilisant la pyroanalyse d'une charge standard de 30 grammes (aliquote 30 grammes) et une finition d'absorption atomique. Lorsqu'un échantillon obtient une valeur d'analyse de plus de 3,0 grammes par tonne (g/t), une seconde fraction de la pulpe originale doit subir une pyroanalyse avec fini gravimétrique. IAMGOLD insère des blancs et des matériaux de référence certifiés dans la séquence d'échantillonnage pour assurer le contrôle de qualité. Les vérifications d'AQ-CQ effectuées au cours des deux dernières années ont confirmé la fiabilité des résultats des analyses réalisées au laboratoire interne, même si les plus récents résultats d'analyse n'ont pas encore été soumis aux vérifications externes.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les faits historiques abordant des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe qu'ils se produiront ou pourraient se produire dans le futur (incluant, mais sans s'y limiter, les énoncés concernant les estimations de production d'or, les coûts décaissés, l'accroissement des marges, les coûts en immobilisations et de prospection et les énoncés concernant l'estimation de ressources minérales, les résultats de prospection, la minéralisation potentielle, les ressources minérales et réserves potentielles), sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par l'utilisation des termes « pouvoir », « devoir », « continuer », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « croire », « avoir l'intention de », « prévoir » ou « projeter », y compris dans une tournure négative ou des variantes de ces termes ou une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à certains risques et incertitudes, dont la plupart sont indépendants de la capacité de la Société à maîtriser ou à prédire et qui pourraient avoir pour effet de faire différer de façon importante les événements ou les résultats réels de la Société par rapport à ceux évoqués dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire différer de façon considérable les résultats réels des attentes incluent, sans s'y limiter, l'incapacité d'atteindre les estimations ou les estimations de production d'or et que les estimations ne correspondent pas aux coûts décaissés, à l'accroissement des marges, aux coûts en immobilisations et de prospection prévus et d'établir une estimation des ressources minérales, la possibilité que des résultats futurs de prospection ne correspondent pas aux attentes de la Société; des changements dans les marchés mondiaux d'or et autres risques divulgués dans le plus récent formulaire 40-F (nommé « Form 40-F/Annual Information Form ») d'IAMGOLD déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission et des autorités des valeurs mobilières provinciales canadiennes. Tout énoncé prospectif est valable seulement à partir de la date à laquelle il a été effectué et, sauf s'il en est autrement exigé par les lois sur les valeurs mobilières en vigueur, la Société n'a aucune intention ou obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif.

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD (www.iamgold.com) est une société minière de rang intermédiaire possédant quatre mines d'or en exploitation situées sur trois continents. À sa solide base d'actifs stratégiques en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest s'ajoutent des projets de mise en valeur et d'exploration. IAMGOLD évalue continuellement des occasions d'acquisition de croissance et est en bonne position pour assurer sa croissance grâce à une saine santé financière, combinée à une expertise de gestion et d'exploitation.

Tableau 1 - Résultats de forage au projet d'exploitation souterraine de Saramacca - programme de forage 2018-2019 Trou no UTM WGS84 Zone 21N Orientation Pendage Profondeur du trou De À Intervalle de carotte(1) Au(2) Coord.

est Coord.

nord Élévation (°) (°) (m) (m) (m) (m) (g/t) SMD-0066A 678 519 544 724 209 213 -55 651 540,0 559,5 19,5 3,08 Incluant (3) 552,0 558,0 6,0 4,82 SMD-0067 678 480 544 752 207 213 -55 600 514,5 535,5 21,0 6,05 Incluant (3) 525,0 535,5 10,5 9,72 SMD-0068 678 519 544 636 215 211 -55 552 465,0 484,5 19,5 5,62 SMD-0069 678 552 544 681 210 213 -55 600 532,5 552,5 20,0 5,77 Incluant (3) 546,0 550,5 4,5 10,86 SMD-0070B 678 601 544 791 176 212 -55 801 636,5 639,5 3,0 2,70 SMD-0071B 678 462 544 767 204 212 -57 597 525,0 547,7 22,7 8,54 Incluant (3) 531,0 540,0 9,0 15,23 SMD-0072 678 578 544 590 209 212 -52 501 470,0 472,9 2,9 2,39 SMD-0075 678 420 544 758 206 212 -55 552 Résultats négligeables SMD-0078 678 616 544 710 194 212 -57 702 Résultats négligeables SMD-0080B 678 674 544 860 165 212 -60 954 727,5 730,5 3,0 3,02 SMD-0083A 678 619 544 708 194 217 -55 750 619,0 622,0 3,0 3,32 SMD-0085 678 543 544 848 171 215 -53 762 Résultats négligeables SMD-0086 678 477 544 888 167 204 -58 744 Résultats négligeables SMD-0088 678 521 544 720 209 213 -52 576 531,0 547,5 16,5 2,05 SMD-0089A 678 540 544 618 213 213 -52 501 442,5 462,0 19,5 3,12 Incluant (3) 460,5 462,0 1,5 15,50

Tableau 2 - Résultats de forage au projet d'exploitation souterraine de Saramacca - programme de forage 2017-2018 Trou no UTM WGS84 Zone 21N Orientation Pendage Profondeur du trou De À Intervalle de carotte(1) Au(2) Coord.

est Coord.

nord Élévation (°) (°) (m) (m) (m) (m) (g/t) SMD-0004 678 413 544 661 223 215 -55 450 349,5 358,0 8,5 11,07 SMD-0005 678 450 544 625 225 215 -51 411 366,5 395,0 28,5 5,96 Incluant (3) 383,0 392,0 9,0 8,38 SMD-0030 678 408 544 697 220 215 -55 453 396,0 406,5 10,5 4,09 SMD-0031 678 526 544 562 213 215 -50 402 351,0 360,0 9,0 3,06 SMDD17-213 678 478 544 616 219 215 -50 432 360,5 393,3 32,8 4,72 Incluant (3) 371,0 381,5 10,5 7,47 SMDD17-227 678 490 544 708 215 215 -50 483 460,5 481,0 20,5 3,25 Incluant (3) 468,0 472,0 4,0 6,29 SMDD17-255 678 509 544 567 215 215 -50 402 348,5 362,5 14,0 17,77 Incluant (3 ) 348,5 350,0 1,5 147,60

Tableau 3 - Résultats de forage au projet d'exploitation souterraine de Saramacca - zone minéralisée secondaire Trou no UTM WGS84 Zone 21N Orientation Pendage Profondeur du trou De À Intervalle de carotte(1) Au(2) Coord. est Coord. nord Élévation (°) (°) (m) (m) (m) (m) (g/t) SMD-0079 678 123 545 259 55 215 -50 150 113,2 114,2 1,0 23,36 SMD-0081 677 998 545 249 57 215 -51 150 79,5 84,0 4,5 7,85 SMD-0082 678 011 545 448 56 35 -40 150 109,5 114,0 4,5 19,99 Incluant (3) 109,5 112,5 3,0 27,77 SMD-0090A 677 885 545 459 90 35 -50 165 231,0 237,0 6,0 10,19 Incluant (3) 231,0 235,5 4,5 12,04 SMD-0091 677 885 545 459 90 35 -50 165 60,0 67,5 7,5 2,54 SMD-0092 677 945 545 211 62 35 -52 249 181,5 183,0 1,5 111,40 SMD-0093 678 023 545 150 88 35 -50 228 178,3 179,3 1,0 58,21 SMRC-0016 678 035 545 415 53 215 -50 150 100,0 110,0 10,0 3,09 SMRC-0008 678 100 545310 55 213 -48 150 72,0 96,0 24,0 9,67 Incluant (3) 72,0 78,0 6,0 11,46 90,0 96,0 6,0 26,41 SMRC-0023 677 994 545 496 62 215 -50 150 92,0 96,0 4,0 5,10 Incluant (3) 92,0 94,0 2,0 9,33 SMRC-0025 678 147 545 216 78 215 -50 150 58,0 60,0 2,0 3,34 SMDD18-276 677 992 545 194 68 35 -49 204 133,5 135,0 1,5 9,76

Notes :

Les épaisseurs vraies des intersections sont estimées à environ 65 à 90 % de l'intervalle de carotte. Les intersections de trous de forage sont calculées selon une teneur de coupure inférieure de 2,0 g Au/t. Les résultats d'analyses ne sont pas plafonnés, mais les sous-intervalles à plus haute teneur sont mis en évidence. Trous de forage en circulation inverse de la campagne de 2016.





Figure 1 : Saramacca - coupe longitudinale des trous de forage du potentiel souterrain et des principaux résultats d'analyse de 2018-2019 au corridor minéralisé principal



Figure 2 : Saramacca - coupe longitudinale des trous de forage du potentiel souterrain et des principaux résultats d'analyse de 2018-2019 au corridor minéralisé secondaire



