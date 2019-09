IAMGOLD annonce la reprise des activités d'exploitation dans les fosses sud de sa mine d'or Rosebel

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp.- le 23 septembre 2019) IAMGOLD Corporation (TSX: IMG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») annonce que, de concert avec le gouvernement du Suriname (le « Gouvernement ») et les parties prenantes locales, les activités d'exploitation ont repris dans les fosses sud de Mayo et de Royal Hill de sa mine d'or Rosebel (« Rosebel »). L'accroissement vers la pleine production est prévu d'ici environ 30 jours.

Les activités de mise en valeur au site de Saramacca ont également repris. Un plan de rappel au travail est en place pour les 325 entrepreneurs dont les services avaient été suspendus le 15 août. La Société a également mis en place une entente avec la communauté locale, permettant le transport du minerai de Saramacca vers l'usine de Rosebel au début novembre.

« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos parties prenantes pour trouver une solution durable, ce qui a donné lieu à la reprise des activités d'exploitation dans les fosses sud de Rosebel, a déclaré Steve Letwin, président et chef de la direction d'IAMGOLD. Nous sommes heureux d'avoir renforcé notre partenariat avec les communautés locales et le Gouvernement dans le cadre de ce processus et nous nous réjouissons à l'idée de continuer de travailler ensemble. »

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD (www.iamgold.com) est une société minière de rang intermédiaire possédant quatre mines d'or en exploitation situées sur trois continents. À sa solide base d'actifs stratégiques en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest s'ajoutent des projets de mise en valeur et d'exploration. IAMGOLD évalue continuellement des occasions d'acquisition de croissance et est en bonne position pour assurer sa croissance grâce à une saine santé financière, combinée à une expertise de gestion et d'exploitation.

