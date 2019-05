IAMGOLD annonce les premiers résultats de son programme de forage de 2019 réalisé dans la zone du Lac Gamble du projet Aurifère Rouyn, au Québec

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 23 mai 2019) - IAMGOLD Corporation (TSX: IMG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») annonce les premiers résultats de son programme de forage au diamant de l'hiver 2019 réalisé au projet aurifère Rouyn que la Société a obtenu auprès de Ressources Yorbeau Inc. (« Yorbeau ») aux termes d'une convention d'option et qui est situé à 4 km au sud de Rouyn-Noranda, au Québec. La Société présente les résultats d'analyse de 10 forages au diamant totalisant 2 257 mètres. La Société attend les résultats provenant de 38 forages supplémentaires totalisant 11 143 mètres, et ceux-ci seront publiés une fois reçus, validés et compilés.

Les résultats d'analyse contenus aux présentes sont énoncés au tableau 1 plus loin et comprennent les principaux résultats suivants (une section longitudinale illustrant le programme de forage dans la zone du lac Gamble est jointe au présent communiqué) :

Zone principale :

Trou de forage GA-19-682 : 12,0 mètres d'une teneur de 3,56 g Au/t

incluant : 6,0 mètres d'une teneur de 5,33 g Au/t

Trou de forage GA-19-690 : 7,75 mètres d'une teneur de 11,02 g Au/t

incluant : 5,0 mètres d'une teneur de 15,44 g Au/t

Trou de forage GA-19-692 : 10,6 mètres d'une teneur de 8,21 g Au/t

incluant : 3,0 mètres d'une teneur de 12,37 g Au/t

incluant : 1,0 mètre d'une teneur de 26,9 g Au/t

L'objectif du programme de forage de l'hiver 2019 consistait à définir une partie de la zone du lac Gamble qui avait précédemment fait l'objet de travaux de forage par Yorbeau et divers partenaires de coentreprises. Le programme visait la réalisation de forages espacés d'environ 50 x 50 mètres afin de produire une estimation des ressources minérales. Les trous de forage réalisés ont recoupé le corridor cisaillé Cadillac-Piché ciblé, qui contient la zone minéralisée. Cette zone est caractérisée par une altération d'une épaisseur qui varie de plusieurs mètres à plus de dix mètres et présente des quantités variables de carbonisation, de fuchsite et de silicification recoupées par un réseau de stockwerks de veines de quartz blanc et de tourmaline brune et de brèches. La minéralisation aurifère est observée sous forme de petits grains d'or libre visible et est associée à des quantités mineures de sulfures contenus dans des veinules de quartz-tourmaline.

Craig MacDougall, vice-président principal, Exploration, d'IAMGOLD a indiqué : « Notre participation au projet aurifère Rouyn, qui a été récemment acquis aux termes d'une convention d'option, repose sur la possibilité de délimiter rapidement des ressources minérales le long de la faille Cadillac, qui contient des minéralisations aurifères identifiées auparavant. Les résultats d'analyse initiaux sont encourageants, et le programme de forage a recoupé avec succès la zone du lac Gamble dans le cadre du forage de définition systématique. En outre, notre collaboration avec l'équipe d'exploration de Yorbeau a été très positive, et nous anticipons avec joie la possibilité de continuer conjointement le programme d'exploration en cours. »

Prochaines étapes

Les résultats initiaux de ce programme de forage au diamant seront compilés avec les renseignements géologiques, géochimiques et structuraux existants et récemment acquis afin d'appuyer la mise au point et le raffinement d'un modèle de gisement pour soutenir finalement une estimation des ressources minérales de la zone du lac Gamble.

Des travaux de forage additionnels sont prévus afin de tester des cibles choisies dans région du gîte Astoria, qui est situé à plusieurs kilomètres à l'est. Ce programme devrait être amorcé plus tard cet été.

À propos du projet aurifère Rouyn

La propriété aurifère Rouyn est située à quelque 4 km au sud de Rouyn-Noranda, au Québec. La ville de Rouyn-Noranda, qui possède une riche histoire en ce qui a trait aux activités minières, offre de nombreux avantages pour l'exploitation et l'exploration minières, y compris une stabilité politique et sociale, un bon accès et de bonnes infrastructures, des travailleurs chevronnés du secteur minier et l'un des territoires les plus favorables à l'exploitation minière au monde.

La propriété couvre un tronçon de 12 km de la faille Cadillac-lac Larder et contient quatre gîtes aurifères connus qui longent le corridor Augmitto-Astoria de 6 km situé dans la partie ouest de la propriété. Deux des quatre gîtes, Astoria et Augmitto, sont assortis d'une infrastructure souterraine établie et ont fait l'objet de rapports techniques comprenant des estimations des ressources qui avaient été précédemment déposés conformément à la Norme canadienne 43-101.

La zone du lac Gamble est située entre les gîtes Augmitto et Astoria. Le potentiel des cibles d'exploration au lac Gamble se situe entre 400 000 et 600 000 onces d'or à une teneur se situant entre 7,0 et 8,5 g Au/t. La quantité et la teneur potentielles des cibles d'exploration dont il est fait mention sont de nature conceptuelle puisque les travaux d'exploration réalisés sont insuffisants pour délimiter une ressource minérale. La propriété pourrait être explorée abondamment à l'avenir pour la faire passer au stade de ressource, et il n'existe aucune certitude que la cible d'exploration aboutira à la définition d'une ressource minérale. Les cibles d'exploration sont comparables à des gîtes similaires dans la région, aux modèles de gîtes ou aux résultats de forage initiaux.

IAMGOLD a signé une convention de participation définitive en décembre 2018 aux termes de laquelle IAMGOLD peut acquérir une participation de 100 % dans le projet en effectuant des paiements en trésorerie prévus totalisant 4 millions $ CA et en effectuant un total de 9 millions $ CA de travaux d'exploration sur une période de quatre ans. Les programmes d'exploration doivent comprendre la réalisation d'au moins 20 000 mètres de forage au diamant au cours de deux premières années de la convention de participation. À la fin de cette période, la Société doit réaliser une estimation des ressources conforme à la Norme canadienne 43-101, après quoi la Société pourra acquérir à son choix une participation de 100 % dans le projet, moyennant un paiement à Yorbeau, sujet à une redevance de production de 2% sur le revenu net de fonderie, d'une somme égale au moindre de 15 $ CA l'once de ressources ou 30 millions $ CA.

Informations techniques et notes sur le contrôle de qualité

Les résultats de forage contenus dans le communiqué de presse ont été préparés selon les directives de la Norme canadienne 43-101, Information concernant les projets miniers.

La « personne qualifiée » responsable de la supervision de la préparation et de la révision de cette information est Marie-France Bugnon, géo., directrice générale, Exploration. Cette personne est une « personne qualifiée » pour les besoins de la Norme canadienne 43-101 en ce qui a trait au type de minéralisation rapportée ici. La personne qualifiée mentionnée plus haut a approuvé l'ajout des informations techniques aux présentes et a préalablement examiné ceux-ci. Cette personne qualifiée a vérifié les données divulguées et les données soutenant l'information ou les opinions exprimées dans les présentes.

La conception du programme de forage et l'interprétation des résultats sont sous le contrôle des équipes géologiques d'IAMGOLD et de Yorbeau, qui comprend des personnes qualifiées ayant recours à des protocoles stricts conformes à la Norme canadienne 43-101 et aux meilleures pratiques de l'industrie. L'échantillonnage et les résultats d'analyse des carottes de sondages sont soumis à un programme d'assurance qualité et de contrôle de la qualité (AQ-CQ). Les carottes de sondages (taille NQ) sont décrites et les échantillons sont sélectionnés par les géologues, puis coupés en deux à l'aide d'une scie à lame diamantée au site du projet. Une moitié de la carotte est conservée au site à des fins de référence. La longueur des intervalles d'échantillonnage peut varier entre un demi-mètre et un mètre et demi en fonction des observations géologiques.

Les demi-carottes sont emballées et transportées dans des sacs scellés vers les laboratoires AGAT à Val-d'Or, au Québec, et à Mississauga, en Ontario. Les échantillons subissent un concassage primaire pour obtenir une taille passant une maille de -10. Une fraction de 1 000 grammes est ensuite pulvérisée à 95 %, passant une maille de -150. AGAT prépare les pulpes analytiques à ses installations situées à Val-d'Or et traite les pulpes à son laboratoire situé à Mississauga, qui est certifié ISO / IEC 17025 2005 par le Conseil canadien des normes. Les échantillons sont analysés en utilisant la pyroanalyse d'une charge de 50 grammes et la finition d'absorption atomique. Lorsqu'un échantillon obtient une valeur d'analyse de plus de 3,0 grammes par tonne (g/t), une autre pulpe doit subir une pyroanalyse avec fini gravimétrique. Les carottes qui présentent de l'or visible et les échantillons qui ont obtenu une valeur supérieure à 10,0 g/t sont traitées selon un protocole prévoyant le broyage fin de la totalité de l'échantillon suivi d'une analyse métallique de la totalité de la matière pulvérisée. Dans le cadre de la séquence d'échantillonnage, un double, des blancs et des matériaux de référence certifiés sont insérés pour tous les trous de forage aux fins du contrôle de la qualité.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les faits historiques abordant des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe qu'ils se produiront ou pourraient se produire dans le futur (incluant, mais sans s'y limiter, les énoncés concernant les estimations de production d'or, les coûts décaissés, l'accroissement des marges, les coûts en immobilisations et de prospection et les énoncés concernant l'estimation de ressources minérales, les résultats de prospection, la minéralisation potentielle, les ressources minérales et réserves potentielles), sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par l'utilisation des termes « pouvoir », « devoir », « continuer », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « croire », « avoir l'intention de », « prévoir » ou « projeter », y compris dans une tournure négative ou des variantes de ces termes ou une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à certains risques et incertitudes, dont la plupart sont indépendants de la capacité de la Société à maîtriser ou à prédire et qui pourraient avoir pour effet de faire différer de façon importante les événements ou les résultats réels de la Société par rapport à ceux évoqués dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire différer de façon considérable les résultats réels des attentes incluent, sans s'y limiter, l'incapacité d'atteindre les estimations ou les estimations de production d'or et que les estimations ne correspondent pas aux coûts décaissés, à l'accroissement des marges, aux coûts en immobilisations et de prospection prévus et d'établir une estimation des ressources minérales, la possibilité que des résultats futurs de prospection ne correspondent pas aux attentes de la Société; des changements dans les marchés mondiaux d'or et autres risques divulgués dans le plus récent formulaire 40-F (nommé « Form 40-F/Annual Information Form ») d'IAMGOLD déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission et des autorités des valeurs mobilières provinciales canadiennes. Tout énoncé prospectif est valable seulement à partir de la date à laquelle il a été effectué, sauf s'il en est autrement exigé par les lois sur les valeurs mobilières en vigueur, la Société n'a aucune intention ou obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif.

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD (www.iamgold.com) est une société minière de rang intermédiaire possédant quatre mines d'or en exploitation situées sur trois continents. À sa solide base d'actifs stratégiques en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest s'ajoutent des projets de mise en valeur et d'exploration. IAMGOLD évalue continuellement des occasions d'acquisition de croissance et est en bonne position pour assurer sa croissance grâce à une saine santé financière, combinée à une expertise de gestion et d'exploitation.

Pour de plus amples renseignements :

Indi Gopinathan, responsable, Relations avec les investisseurs, IAMGOLD Corporation

Tél. : 416 360-4743 Cellulaire : 416 388-6883

Martin Dumont, analyste principal, Relations avec les investisseurs, IAMGOLD Corporation

Tél. : 416 933-5783 Cellulaire : 647 967-9942

Sans frais : 1 888-464-9999 info@iamgold.com

Veuillez noter :

Vous pouvez obtenir une copie de ce communiqué de presse par télécopieur, par courriel, sur le site web d'IAMGOLD à www.iamgold.com et sur le site web de Newsfile à www.newsfilecorp.com. Vous pouvez obtenir tous les documents importants d'IAMGOLD sur le site www.sedar.com ou www.sec.gov.

The English version of this press release is available at http://www.iamgold.com/.

Tableau 1 : Projet aurifère Rouyn - Résultats de forage de l'hiver 2019 pour la zone du lac Gamble

Trou No. UTM NAD83 Zone18 AZ Pendage Profondeur De À Intervalle Épaisseur

vraie (1) Au (2) (3) NOTE Coord. Est Coord. Nord Élévation (°) (°) (m) (m) (m) (m) (m) (g/t) GA-19-682 644,419 5,339,771 3,287 188 -75 302.90 243.00 255.00 12.00 8.14 3.56 Zone principale Incluant (3) 243.00 249.00 6.00 4.07 5.33 253.00 255.00 2.00 1.36 4.39 Zone principale GA-19-683 644,447 5,339,708 3,286 178 -72 228.00 140.40 145.00 4.60 3.09 0.79 Zone principale 206.30 208.80 2.50 1.75 0.97 Zone inférieure GA-19-684 644,383 5,339,751 3,289 180 -72 297.00 191.10 205.45 14.35 9.67 1.14 Zone principale Incluant (3) 203.95 205.45 1.50 1.02 3.21 275.40 279.45 4.05 2.73 1.27 Zone inférieure GA-19-685 644,519 5,339,741 3,288 183 -74 204.00 160.50 163.50 3.00 1.97 1.91 Zone principale 169.00 172.00 3.00 1.97 2.20 GA-19-686 644,596 5,339,725 3,282 180 -74 168.00 122.00 123.00 1.00 0.62 3.50 Zone principale GA-19-688 644,617 5,339,707 3,285 175 -63 121.50 67.50 69.00 1.50 1.12 5.86 Zone principale GA-19-689 644,610 5,339,794 3,285 184 -72 252.00 210.50 220.80 10.30 7.59 1.75 Zone principale 225.00 226.00 1.00 0.74 8.35 Zone inférieure GA-19-690 644,662 5,339,795 3,286 175 -77 294.00 251.00 258.75 7.75 4.86 11.02 Zone principale Incluant (3) 252.00 257.00 5.00 3.14 15.44 GA-19-691 644,699 5,339,752 3,283 185 -70 180.00 135.00 139.00 4.00 2.68 1.41 Zone principale 143.00 146.00 3.00 2.01 2.53 Zone principale GA-19-692 644,632 5,339,765 3,285 180 -71 210.00 147.40 158.00 10.60 7.52 8.21 Zone principale Incluant (3) 147.40 150.40 3.00 2.11 12.37 Incluant (3) 155.00 156.00 1.00 0.70 26.90

Notes :

Les épaisseurs vraies des intersections sont d'environ 70 % de l'intervalle de carotte. Les intersections de trous de forage sont calculées selon une teneur de coupure de 1,00 g Au/t et peuvent contenir des intervalles jusqu'à 3 mètres de longueur de valeurs plus faibles. Les résultats d'analyses ne sont pas plafonnés, mais les sous-intervalles à plus haute teneur sont mis en évidence.





Figure 1: Projet aurifère Rouyn - Section longitudinale de la zone du lac Gamble et principaux résultats d'analyses de 2019

To view an enhanced version of Figure 1, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/6077/44970_f6d3da68c4bf68df_002full.jpg

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/44970