IAMGOLD annonce les résultats de son programme de forage de 2019 dans la nouvelle zone aurifère Gosselin au Projet Côté Gold, en Ontario.

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. -le 30 juillet 2019) - IAMGOLD Corporation (TSX: IMG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») annonce les résultats d'analyse provenant du programme de forage au diamant de 2019 à la nouvelle découverte annoncée précédemment, la zone Gosselin (voir le communiqué de presse en date du 26 mars 2019). Le programme d'exploration de la zone Gosselin fait partie du projet en coentreprise Côté Gold, détenue à 70 % par IAMGOLD Corporation et à 30 % par Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (« SMM Gold Côté Inc. »), et situé à 125 kilomètres au sud-ouest de Timmins et à 175 kilomètres au nord de Sudbury (Ontario), au Canada.

Pendant le programme de forage de 2019, 14 trous de forage au diamant de taille NQ ont été réalisés totalisant 4 848 mètres. Treize trous ont été forés à partir de plateformes mises en place sur la glace recouvrant le lac gelé Three Ducks et un des trous a été foré sur la terre ferme, à partir d'une péninsule s'étendant dans la partie centrale ouest du lac Three Ducks. Un trou a été abandonné et reforé en raison d'une forte déviation.

Les résultats d'analyse sont fournis au tableau 1 ci-dessous et comprennent les principaux résultats suivants : (Voir la carte jointe au présent communiqué de presse)

Zone Gosselin

Trou de forage GOS19-17 : 342,5 mètres d'une teneur de 0,98 g Au/t

incluant : 225,0 mètres d'une teneur de 1,34 g Au/t

incluant : 1,05 mètre d'une teneur de 110,0 g Au/t

Trou de forage GOS19-20 : 134,0 mètres d'une teneur de 1,10 g Au/t

incluant : 35,5 mètres d'une teneur de 1,92 g Au/t

Trou de forage GOS19-23 : 248,3 mètres d'une teneur de 1,33 g Au/t

incluant : 1,0 mètre d'une teneur de 168,0 g Au/t

Trou de forage GOS19-24 : 412,0 mètres d'une teneur de 1,28 g Au/t

incluant : 221,4 mètres d'une teneur de 1,47 g Au/t

incluant : 1,06 mètre d'une teneur de 95,0 g Au/t

Trou de forage GOS19-27 : 245,0 mètres d'une teneur de 0,85 g Au/t

incluant : 1,0 mètre d'une teneur de 31,8 g Au/t

Craig MacDougall, vice-président principal, Exploration, d'IAMGOLD a indiqué : « Les résultats du programme d'exploration de 2019 ne cessent de confirmer le potentiel de la nouvelle découverte Gosselin. Nous sommes particulièrement encouragés par les larges intervalles de minéralisation encaissée dans les roches intrusives recoupés de façon continue. Nous avons pu confirmer qu'ils se prolongent vers la surface, ainsi que latéralement vers le sud-ouest en direction de la zone Young-Shannon. Ces résultats serviront à concevoir les prochaines campagnes de forage visant à évaluer le potentiel de ressources de cette nouvelle découverte. »

Le programme de forage au diamant de 2019 a été conçu pour évaluer le potentiel de ressources en testant le prolongement près de la surface de la zone Gosselin se trouvant immédiatement sous le lac Three Ducks, en plus d'évaluer la continuité de la minéralisation entre la zone Gosselin et la minéralisation récemment découverte et encaissée dans les roches intrusives associée au réseau filonien historique Young-Shannon.

Le programme de forage a réussi à confirmer tant le prolongement de la minéralisation près de la surface sous le lac Three Ducks que sa continuité en direction de Young-Shannon. Huit trous de forage ont donné de larges intervalles minéralisés qui partent de l'interface du socle rocheux et le fond du lac et s'étendent latéralement au sud-ouest ; trois trous de forage (GOS19-24, GOS19-28 et GOS19-29) ont indiqué une importante minéralisation très près de la zone aurifère Young-Shannon (voir les résultats des trous de forage YS89-110, YS89-116 et YS89-181 annoncés dans le communiqué de presse du 26 mars 2019). Il sera nécessaire d'effectuer du forage supplémentaire pour complètement définir l'étendue de la découverte Gosselin et pour appuyer une première estimation des ressources.

Prochaines étapes

Les résultats du forage de 2019, conjointement avec les analyses ICP supplémentaires, seront intégrés dans un modèle géologique préliminaire des zones Gosselin et Young-Shannon. De plus, un programme d'été sur le terrain qui consiste à cartographier et à prélever des échantillons pris en rainure est en cours et viendra appuyer davantage l'élaboration et le raffinement du modèle géologique, qui, une fois terminé, servira à guider les prochaines campagnes de forage en vue de réaliser une future première estimation des ressources.

Informations techniques et notes sur le contrôle de qualité

Les résultats de forage contenus dans le communiqué de presse ont été préparés selon les directives de la Norme canadienne 43-101, Information concernant les projets miniers.

La personne qualifiée responsable de la supervision de la préparation, de la vérification et de la révision des informations techniques du présent communiqué de presse est Al Smith, géologue professionnel, directeur de district, Exploration, d'IAMGOLD pour le district Côté Gold en Ontario. Il est une personne qualifiée pour les besoins de la Norme canadienne 43-101 en ce qui a trait à l'information technique figurant dans le présent rapport. La personne qualifiée responsable de la planification, de la supervision et de l'exécution du programme de forage au diamant est Brad McKinley, géologue professionnel, et géologue principal d'IAMGOLD pour le district Côté Gold en Ontario. La personne qualifiée mentionnée plus haut a approuvé l'ajout des informations techniques aux présentes et a préalablement examiné ceux-ci.

Les renseignements contenus dans le présent communiqué ont été examinés et approuvés par Craig MacDougall, géologue professionnel, vice-président principal, Exploration, d'IAMGOLD. M. MacDougall est une personne qualifiée pour les besoins de la Norme canadienne 43-101.

L'échantillonnage et les résultats d'analyse des carottes de sondages sont soumis à un programme d'assurance qualité et de contrôle de la qualité (AQ-CQ) adhérant aux meilleures pratiques de l'industrie. Les échantillons de carottes de sondages (taille NQ) sont sélectionnés par les géologues d'IAMGOLD et coupés en deux à l'aide d'une scie à lame diamantée au site du projet. Une moitié de la carotte est conservée au site à des fins de référence. La longueur des intervalles d'échantillonnage peut varier entre un demi-mètre et un mètre et demi en fonction des observations géologiques. Les échantillons ont été entreposés dans des sacs de plastique scellés, puis conditionnés dans des boîtes en fibre et placés sur une palette où ils sont recouverts d'une pellicule de plastique. Une procédure formelle de chaîne de surveillance a été adoptée pour assurer la sécurité des échantillons jusqu'à leur livraison au laboratoire.

IAMGOLD a utilisé Activation Laboratories Limited (ACTLABS située à Timmins en Ontario) pour effectuer les analyses de concassage, de pulvérisation et de pyroanalyse. Actlab a effectué les processus d'analyse comme suit. Les échantillons sont traités par concassage primaire à 90 % pour obtenir une taille passant une maille de 2,0 mm (tamis à maille 10), sont divisés (fraction de 250 grammes), puis pulvérisés (par acier doux) à 95 % passant un tamis à 105 µm. Du sable de nettoyage est compris. Les échantillons ont été analysés en utilisant la pyroanalyse d'une charge standard de 30 grammes (aliquote 30 grammes) et une finition d'absorption atomique. Lorsqu'un échantillon obtient une valeur d'analyse de plus de 3,0 grammes par tonne (g/t), une autre fraction de la pulpe originale doit subir une pyroanalyse avec fini gravimétrique. Les échantillons qui comprennent de l'or visible et les échantillons qui ont obtenu une valeur supérieure à 5,0 g/t sont réanalysés par une analyse métallique de la pulpe. IAMGOLD insère des blancs et des matériaux de référence certifiés dans la séquence d'échantillonnage pour assurer le contrôle de qualité.

Conformément aux recommandations émises selon notre programme d'AQ-CQ, Actlabs effectue actuellement des vérifications supplémentaires.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les faits historiques abordant des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe qu'ils se produiront ou pourraient se produire dans le futur (incluant, mais sans s'y limiter, les énoncés concernant les estimations de production d'or, les coûts décaissés, l'accroissement des marges, les coûts en immobilisations et de prospection et les énoncés concernant l'estimation de ressources minérales, les résultats de prospection, la minéralisation potentielle, les ressources minérales et réserves potentielles), sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par l'utilisation des termes « pouvoir », « devoir », « continuer », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « croire », « avoir l'intention de », « prévoir » ou « projeter », y compris dans une tournure négative ou des variantes de ces termes ou une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à certains risques et incertitudes, dont la plupart sont indépendants de la capacité de la Société à maîtriser ou à prédire et qui pourraient avoir pour effet de faire différer de façon importante les événements ou les résultats réels de la Société par rapport à ceux évoqués dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire différer de façon considérable les résultats réels des attentes incluent, sans s'y limiter, l'incapacité d'atteindre les estimations ou les estimations de production d'or et que les estimations ne correspondent pas aux coûts décaissés, à l'accroissement des marges, aux coûts en immobilisations et de prospection prévus et d'établir une estimation des ressources minérales, la possibilité que des résultats futurs de prospection ne correspondent pas aux attentes de la Société; des changements dans les marchés mondiaux d'or et autres risques divulgués dans le plus récent formulaire 40-F (nommé « Form 40-F/Annual Information Form ») d'IAMGOLD déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission et des autorités des valeurs mobilières provinciales canadiennes. Tout énoncé prospectif est valable seulement à partir de la date à laquelle il a été effectué et, sauf s'il en est autrement exigé par les lois sur les valeurs mobilières en vigueur, la Société n'a aucune intention ou obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif.

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD (www.iamgold.com) est une société minière de rang intermédiaire possédant quatre mines d'or en exploitation situées sur trois continents. À sa solide base d'actifs stratégiques en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest s'ajoutent des projets de mise en valeur et d'exploration. IAMGOLD évalue continuellement des occasions d'acquisition de croissance et est en bonne position pour assurer sa croissance grâce à une saine santé financière, combinée à une expertise de gestion et d'exploitation.

Table 1 Résultats de forage du projet Gosselin - Programme de forage 2019 Trou no UTM NAD83 Zone17 AZ Pendage Profondeur De À Intervalle(1) Au(2) Coord. Est Coord. Nord Élévation (°) (°) (m) (m) (m) (m) (g/t) GOS19-16A 430828 5267636 386 310 -55 300,0 220,0 264,0 44,0 0,31 GOS19-17 431183 5267780 390 340 -60 360,0 17,5 360,0 342,5 0,98 Incluant (3) 62,0 287,0 225,0 1,34 Incluant (3) 71,0 72,0 1,0 14,90 Incluant (3) 88,3 89,3 1,1 110,00 Incluant (3) 227,7 229,0 1,3 28,50 GOS19-18 431233 5267687 390 320 -70 351,0 57,1 108,0 50,9 8,08 Incluant (3) 103,0 104,0 1,0 395,00 168,0 196,0 28,0 0,35 243,0 305,0 62,0 0,33 GOS19-19 431158 5267670 389 330 -50 298,0 151,0 298,0 147,0 0,36 Incluant (3) 158,9 221,0 62,1 0,53 Incluant (3) 184,0 185,0 1,0 13,40 GOS19-20 431303 5267704 390 310 -45 300,0 164,0 298,0 134,0 1,10 Incluant (3) 184,0 298,0 114,0 1,25 Incluant (3) 189,5 225,0 35,5 1,92 GOS19-21 431297 5267803 390 330 -50 162,0 73,0 125,0 52,0 0,34 GOS19-22 431206 5267893 390 330 -50 309,0 135,0 145,0 10,1 0,35 GOS19-23 431132 5267770 389 335 -65 420,5 49,0 83,0 34,0 1,48 Incluant (3) 49,0 50,0 1,0 30,90 100,0 165,0 65,0 0,84 170,7 419,0 248,3 1,33 Incluant (3) 312,0 313,0 1,0 168,00 GOS19-24 431014 5267600 388 330 -65 428,0 16,0 428,0 412,0 1,28 Incluant (3) 34,0 255,4 221,4 1,47 Incluant (3) 121,0 122,1 1,1 95,00 Incluant (3) 207,4 208,5 1,1 11,30 Incluant (3) 283,7 428,0 144,3 1,30 Incluant (3) 331,0 331,7 0,7 10,80 Incluant (3) 408,5 409,5 1,0 10,70 GOS19-25 431074 5267759 389 330 -52 354,0 48,0 146,0 98,0 0,77 212,0 305,0 93,0 0,59 Incluant (3) 230,4 231,0 0,6 11,50 GOS19-26 431012 5267759 389 160 -65 368,3 101,0 145,0 44,0 1,40 Incluant (3) 102,0 103,0 1,0 17,20 Incluant (3) 128,0 129,0 1,0 13,00 Incluant (3) 129,0 130,0 1,0 12,90 174,0 249,0 75,0 1,11 Incluant (3) 184,8 186,0 1,3 11,60 260,0 344,0 84,0 0,44 GOS19-27 431067 5267672 389 330 -50 453,0 98,2 120,7 22,5 1,01 Incluant (3) 118,0 118,6 0,6 10,00 207,0 452,0 245,0 0,85 Incluant (3) 223,0 224,0 1,0 31,80 Incluant (3) 258,0 258,5 0,5 19,60 GOS19-28 430939 5267758 388 198 -50 339,0 12,5 28,5 16,0 0,37 210,0 281,0 71,0 0,64 296,0 326,9 30,9 0,69 GOS19-29 430882 5267552 391 95 -55 405,0 4,0 21,8 17,8 0,44 34,0 93,0 59,0 0,81 Incluant (3) 74,0 75,0 1,0 14,10

Notes :

La zone Gosselin n'a pas suffisamment été forée pour en déterminer l'orientation. Nous estimons que les épaisseurs vraies des intersections sont d'environ 60 à 95 % de l'intervalle de carotte. Les intersections de trous de forage sont calculées selon une teneur de coupure inférieure de 0,30 g Au/t. Les résultats d'analyses ne sont pas plafonnés, mais les sous-intervalles à plus haute teneur sont mis en évidence.







