IAMGOLD annonce un arrêt de travail à sa mine d'or Rosebel au Suriname

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 13 novembre 2018) - IAMGOLD Corporation (TSX: IMG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») annonce qu’un certain nombre d’employés syndiqués ont entamé un arrêt de travail à la mine d’or Rosebel (« Rosebel ») de la Société au Suriname et par conséquent, la production à cette mine a été temporairement suspendue. Cette grève représente une violation de la convention collective qui prévoit certaines procédures en cas de litige entre Rosebel et le syndicat Rosebell Werknemers Organisatie, le (« Syndicat »). Par conséquent, IAMGOLD applique la disposition de la force majeure pour suspendre les activités à Rosebel. Entretemps, Rosebel se prépare à intenter des poursuites contre le Syndicat.

Une nouvelle convention collective a été conclue à Rosebel le 14 septembre 2018 et la direction de Rosebel observe cette convention collective. De plus amples détails seront publiés et communiqués à mesure qu'ils seront disponibles.

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD (www.iamgold.com) est une société minière de rang intermédiaire possédant quatre mines d'or en exploitation situées sur trois continents. À sa solide base d'actifs stratégiques en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest s'ajoutent des projets de mise en valeur et d'exploration. IAMGOLD évalue continuellement des occasions d'acquisition de croissance et est en bonne position pour assurer sa croissance grâce à une saine santé financière, combinée à une expertise de gestion et d'exploitation.

Pour de plus amples renseignements :

Ken Chernin, v.-p., Relations avec les investisseurs, IAMGOLD Corporation

Tél. : 416 360-4743 Cellulaire : 416 388-6883

Laura Young, directrice principale, Relations avec les investisseurs, IAMGOLD Corporation

Tél. : 416 933-4952 Cellulaire : 416 670-3815

Martin Dumont, analyste principal, Relations avec les investisseurs, IAMGOLD Corporation

Tél. : 416 933-5783 Cellulaire : 647 967-9942

Sans frais : 1 888 464-9999 info@iamgold.com

