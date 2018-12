IAMGOLD annonce une première estimation des ressources au gisement Gossey - situé près de sa mine d'or Essakane

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 12 décembre 2018) - IAMGOLD Corporation (TSX: IMG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») annonce une première estimation des ressources minérales au gisement satellite Gossey, situé à environ 15 kilomètres au nord-ouest de son exploitation Essakane, au Burkina Faso. L'estimation a été réalisée conformément aux normes définies par l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (« ICM ») intégrées par référence dans la Norme canadienne 43-101 (« NI 43-101 »).

L'estimation des ressources comprend 10,5 millions de tonnes de ressources indiquées d'une teneur moyenne de 0,87 gramme d'or par tonne pour un total de 291 000 onces, et 2,9 millions de tonnes de ressources présumées d'une teneur moyenne de 0,91 gramme d'or par tonne pour un total de 85 000 onces. Plus de 70 % des ressources délimitées sont contenues dans une minéralisation encaissée dans la saprolite et la roche de transition molles et peu profondes.

Craig MacDougall, vice-président principal, Exploration, pour IAMGOLD a indiqué : « La première estimation des ressources du gisement Gossey confirme que le corridor Gossey-Korizena comporte un potentiel prometteur de contenir une importante minéralisation aurifère. Nous croyons qu'il existe un potentiel favorable de découvertes supplémentaires dans nos vastes concessions d'exploration à proximité de l'exploitation Essakane. Je félicite notre équipe d'exploration de continuer à définir de nouvelles ressources dans la région d'Essakane. »

Les ressources minérales du gisement Gossey comprennent les résultats d'analyses de 733 forages en circulation inverse et au diamant sur un patron d'environ 50 x 25 mètres et représentant approximativement 94 900 mètres. L'estimation des ressources a été préparée en utilisant un modèle de blocs contraints à l'intérieur des modèles 3D des principaux domaines minéralisés. Les valeurs en or ont été interpolées par blocs en utilisant la méthode de l'inverse de la distance au cube (ID3). Une optimisation de la fosse à ciel ouvert a été effectuée à partir du modèle de blocs pour en délimiter les ressources et satisfaire à l'exigence de l'ICM selon laquelle les ressources minérales doivent présenter des perspectives raisonnables d'extraction économique. L'estimation des ressources se base sur un prix de l'or à long terme de 1 500 $ US l'once. La présente estimation des ressources a été contrainte à l'intérieur de la fosse préliminaire. La date d'entrée en vigueur de l'estimation des ressources est le 25 mai 2018.

Un rapport technique 43-101 à l'appui sera déposé sur SEDAR au www.sedar.com au plus tard 45 jours après publication du présent communiqué.

ESTIMATION DES RESSOURCES MINÉRALES - GISEMENT AURIFÈRE GOSSEY (BURKINA FASO)

25 mai 2018 (sur une base à 100 %)

Catégorie Zone

d'altération Teneur de

coupure

(g Au/t) Tonnage

(milliers) Teneur

(g Au/t) Or contenu

(milliers

d'onces) Indiquées Saprolite 0,33 3 916 0,66 83 Roche de transition 0,42 3 467 0,85 94 Roche fraîche 0,47 3 071 1,15 114 Total ress. indiquées



10 454 0,87 291 Présumées Saprolite 0,33 1 464 0,75 35 Roche de transition 0,42 986 0,97 31 Roche fraîche 0,47 489 1,23 19 Total ress. présumées



2 939 0,91 85

Notes :

Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales et n'ont pas de viabilité économique démontrée. D'après les définitions de l'ICM pour la classification des ressources minérales. Les teneurs de coupure sont de 0,33 g Au/t pour la saprolite, de 0,42 g Au/t pour la roche de transition et de 0,47 g Au/t pour la roche fraîche. Les ressources minérales sont présentées en utilisant un prix de l'or de 1 500 $ US l'once. Les ressources sont délimitées dans une enveloppe de fosse Whittle optimisée. Tous les chiffres ont été arrondis afin de tenir compte de la précision relative des estimations.

À propos de la zone Essakane-Gossey

La mine Essakane (sur une base à 100 %, au 5 juin 2018) comporte des réserves minérales probables totalisant 158,2 millions de tonnes à une teneur de 0,89 g Au/t, soit 4,5 millions d'onces d'or contenu ; des ressources minérales indiquées (y compris les réserves minérales) de 159,8 millions de tonnes à une teneur de 0,95 g Au/t, soit 4,9 millions d'onces d'or contenu ; et des ressources minérales présumées de 20,7 millions de tonnes à une teneur de 0,88 g Au/t, soit 589 000 onces d'or contenu (voir le rapport NI 43-101 sur l'étude de préfaisabilité du projet de lixiviation en tas d'Essakane déposé sur SEDAR le 19 juillet 2018).

La Société détient des droits minéraux visant une superficie d'un peu plus de 1 000 km2 à proximité de son exploitation minière Essakane. La propriété comporte un sous-sol de roches métasédimentaires, volcaniques et intrusives d'âge Birimien hautement prometteuses, adjacentes au cisaillement de Markoye, corridor structural régionalement important, considéré comme un contrôle important de la minéralisation aurifère. Le contexte géologique est semblable à d'autres ceintures aurifères prolifiques en Afrique de l'Ouest.

Le corridor d'exploration Gossey-Korizena, situé à environ 15 km au nord-ouest de la mine Essakane, se prolonge latéralement sur quelque 20 kilomètres et présente notamment des anomalies géochimiques comportant de l'or de haute teneur, défini par des forages régionaux à circulation inversée aux couteaux, du forage en circulation inverse et une cartographie des affleurements, et est associé aux zones d'exploitation minière artisanale historiquement et localement actives, y compris le gisement Gossey. Le gisement Gossey se trouve près du village Gossey, et le développement futur de certaines portions du gisement pourrait exiger l'élaboration d'un programme de réinstallation, semblable à celui qui a été réalisé précédemment à Essakane.

Prochaines étapes

La Société poursuit son exploration régionale dans ses vastes propriétés, y compris le corridor Gossey-Korizena de plus de 20 kilomètres. Le programme cible la découverte de gisements satellites supplémentaires ayant le potentiel de prolonger la durée de vie de la mine Essakane. Les résultats importants seront publiés une fois reçus, validés et compilés.

Personnes qualifiées et vérification des données

L'estimation des ressources minérales, y compris la vérification des données publiées, a été préparée par G Services Miniers inc. et diffusée conformément aux directives de la Norme canadienne 43-101 et des meilleures pratiques en matière d'estimation de l'ICM. L'estimation des ressources et le rapport technique à l'appui ont été préparés par M. James Purchase, géo., sous la supervision de M. Réjean Sirois, ing., vice-président, Géologie, et géologue des ressources. M. Sirois est une personne qualifiée indépendante pour les besoins de la Norme canadienne 43-101 et a vérifié le contenu du présent communiqué.

Les renseignements contenus dans le présent communiqué ont été examinés et approuvés par Craig MacDougall, géologue professionnel, vice-président principal, Exploration, d'IAMGOLD. M. MacDougall est une personne qualifiée pour les besoins de la Norme canadienne 43-101.

L'échantillonnage et les données de titrages des carottes de sondages sont contrôlés par l'intermédiaire du programme d'assurance qualité et contrôle de la qualité (AQ-CQ) mis en œuvre et conçu pour observer les meilleures pratiques de l'industrie. Des débris de roche provenant du forage en circulation inverse sont recueillis au site de forage, à 0,5 mètre d'intervalle, sous la supervision directe des géologues et des techniciens d'IAMGOLD sur le terrain. Les échantillons sont transportés au site minier Essakane, et on obtient des échantillons de cinq kilogrammes à l'aide d'un diviseur à riffles et de composites à intervalles d'un mètre. Les échantillons sont envoyés au laboratoire d'analyse de la mine Essakane à des fins de préparation mécanique et d'analyse de l'échantillon analytique. Les rejets grossiers sont entreposés au site.

Les échantillons de carottes de sondages (taille HQ et NQ) sont sélectionnés par les géologues d'IAMGOLD et coupés en deux à l'aide d'une scie à lame diamantée au site du projet. Une moitié de la carotte est conservée au site à des fins de référence. Les échantillons de forage diamantés sont généralement pris à un mètre d'intervalle pour la taille HQ et à un mètre et demi pour la taille NQ.

Les échantillons ont été analysés selon le procédé standard LeachWELL de 1 kg et une finition d'absorption atomique. Environ 25 % des rejets des échantillons donnant des valeurs supérieures à 0,3 g Au/t ont été réanalysés par pyroanalyse d'une charge de 50 g avec une finition d'absorption atomique. La même méthode a été appliquée à 5 % des rejets des échantillons donnant des valeurs inférieures à 0,3 g Au/t. Des vérifications d'arbitrage comprenant environ 20 % des échantillons ont été effectuées au laboratoire analytique de SGS à Ouagadougou, au Burkina Faso.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les faits historiques abordant des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe qu'ils se produiront ou pourraient se produire dans le futur (incluant, sans s'y limiter, les énoncés concernant les estimations de production d'or, les coûts tout inclus et autres estimations de coûts, les coûts en immobilisations et de prospection, les énoncés concernant l'estimation des réserves minérales et des ressources minérales, les résultats de prospection, les estimations de la durée de vie de la mine et les ressources minérales et réserves potentielles) sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par l'utilisation des termes « pouvoir », « devoir », « continuer », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « croire », « prometteur », « important », « potentiel », « importantes possibilités », « substantiel », « considérable », « transformatrice », « avoir l'intention de », « prévoir » ou « projeter », y compris dans une tournure négative ou des variantes de ces termes ou une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à certains risques et incertitudes, dont la plupart sont indépendants de la capacité de la Société à maîtriser ou à prédire et qui pourraient avoir pour effet de faire différer de façon importante les événements ou les résultats réels de la Société par rapport à ceux évoqués dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire différer de façon considérable les résultats réels des attentes incluent, sans s'y limiter, l'incapacité d'atteindre les estimations de production d'or, les augmentations inattendues des coûts de maintien tout inclus ou autres coûts, les augmentations inattendues des coûts en immobilisations et de prospection, la variation de la teneur du minerai contenue dans la matière identifiée comme étant des ressources minérales et des réserves minérales par rapport à la teneur prévue, les changements dans les plans de mise en valeur ou les plans miniers en raison de modification dans la logistique, la technique ou autres facteurs, la possibilité que des résultats futurs de prospection ne correspondent pas aux attentes de la Société et les changements dans les marchés mondiaux d'or et autres risques divulgués dans la rubrique « Facteurs de risque » divulgués dans le plus récent formulaire 40-F (nommé Form 40-F/Annual Information Form) d'IAMGOLD déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission et des autorités des valeurs mobilières provinciales canadiennes. Tout énoncé prospectif est valable seulement à partir de la date à laquelle il a été effectué, et sauf s'il en est autrement exigé par les lois sur les valeurs mobilières en vigueur, la Société n'a aucune intention ou obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif.

Remarques à l'intention des investisseurs concernant l'utilisation du terme ressources

Mise en garde à l'intention des investisseurs au sujet des estimations concernant les ressources mesurées et indiquées

Le présent communiqué de presse utilise le terme « ressources indiquées ». La Société avise les investisseurs que, bien que ce terme soit reconnu et imposé par la réglementation canadienne, la « United States Securities and Exchange Commission » (« SEC ») ne le reconnaît pas. Les investisseurs ne doivent donc pas supposer qu'une partie ou l'ensemble d'un gisement minéral classé dans cette catégorie sera converti en réserves.

Mise en garde à l'intention des investisseurs au sujet des estimations concernant les ressources présumées

Ce communiqué de presse utilise le terme « ressources présumées ». La Société avise les investisseurs que, bien que ce terme soit reconnu et imposé par la réglementation canadienne, la SEC ne le reconnaît pas. Les termes « ressources présumées » sont associés à une grande incertitude quant à l'existence de ces ressources et à leur faisabilité économique et légale. On ne peut supposer qu'une partie ou l'ensemble d'une ressource minérale présumée passera à une catégorie supérieure. Conformément aux règles canadiennes, sauf en de rares exceptions, les estimations des ressources minérales présumées ne peuvent servir de fondement aux études de faisabilité ou aux études préliminaires de faisabilité. Les investisseurs ne doivent donc pas supposer qu'une partie ou l'ensemble d'une ressource minérale présumée existe, ou est économiquement ou légalement exploitable.

Mise en garde à l'intention des investisseurs américains

La SEC permet aux sociétés minières, dans le cadre du dépôt de leur documentation auprès de la SEC, de divulguer seulement les gisements que la Société peut exploiter économiquement et légalement. IAMGOLD utilise certains termes dans ses publications comme « ressources », « mesurées », « indiquées » et « présumées » ne correspondant pas aux définitions de réserves établies par la SEC. Les investisseurs des États-Unis sont priés d'examiner attentivement la divulgation présentée dans le rapport annuel d'IAMGOLD sur le formulaire 40-F (nommé Form 40-F). Il est possible de consulter ou d'obtenir un exemplaire des documents déposés sur le site de la SEC à l'adresse www.sec.gov/edgar.shtml ou en communiquant avec le Service des relations avec les investisseurs.

Selon la Norme canadienne 43-101, les sociétés minières sont tenues de présenter les données sur les réserves et les ressources en les classant dans les sous-catégories suivantes : « réserves prouvées », « réserves probables », « ressources mesurées », « ressources indiquées » et « ressources présumées ». Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas de viabilité économique démontrée.

Les ressources minérales sont des concentrations ou indices minéralisés d'une substance naturelle solide présente au sein de la croûte terrestre ou sur celle-ci, qu'il s'agisse d'une substance inorganique ou d'une substance organique fossilisée, dont la forme, la quantité et la teneur ou qualité sont telles qu'elles présentent des perspectives raisonnables d'extraction économique. L'emplacement, la quantité, la teneur, les caractéristiques géologiques et la continuité d'une ressource minérale sont connus, estimés ou interprétés à partir d'observations et de connaissances géologiques spécifiques. Les ressources minérales mesurées représentent la partie d'une ressource minérale dont la quantité et la teneur ou qualité, la densité, la forme et les caractéristiques physiques peuvent être estimées avec suffisamment de confiance pour permettre la mise en application appropriée de paramètres techniques et économiques pour appuyer la planification minière et l'évaluation de la viabilité économique du gisement. L'estimation est basée sur des informations détaillées et fiables relatives à l'exploration, à l'échantillonnage et aux essais, recueillis à l'aide de techniques appropriées à partir d'emplacements tels des affleurements, des tranchées, des puits, des chantiers et des sondages dont l'espacement est assez serré pour confirmer à la fois la continuité de la géologie et des teneurs. Les ressources minérales indiquées désignent la partie des ressources minérales dont on peut estimer la quantité et la teneur ou qualité, la densité, la forme et les caractéristiques physiques avec un niveau de confiance suffisant pour permettre l'application appropriée de paramètres techniques et économiques pour appuyer la planification minière et l'évaluation de la viabilité économique du gisement. L'estimation est basée sur des renseignements détaillés et fiables relativement à l'exploration et aux essais, recueillis à l'aide de techniques appropriées à partir d'emplacements, tels des affleurements, des tranchées, des puits, des chantiers et des sondages dont l'espacement est assez serré pour donner lieu à une hypothèse raisonnable sur la continuité de la géologie et des teneurs. L'estimation se fonde sur des informations et un échantillonnage restreints, recueillis à l'aide de techniques appropriées à partir d'emplacements, tels des affleurements, des tranchées, des puits, des chantiers et des sondages. L'estimation se fonde sur des informations et un échantillonnage restreints, recueillis à l'aide de techniques appropriées à partir d'emplacements, tels des affleurements, des tranchées, des puits, des chantiers et des sondages. Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas de viabilité économique démontrée.

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD (www.iamgold.com) est une société minière de rang intermédiaire possédant quatre mines d'or en exploitation situées sur trois continents. À sa solide base d'actifs stratégiques en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest s'ajoutent des projets de mise en valeur et d'exploration. IAMGOLD évalue continuellement des occasions d'acquisition de croissance et est en bonne position pour assurer sa croissance grâce à une saine santé financière, combinée à une expertise de gestion et d'exploitation.

