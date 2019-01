IAMGOLD conclut un accord de paiement anticipé sur la vente à terme de 170 millions de dollars en or

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - January 15, 2019) - IAMGOLD Corporation (TSX:IMG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») annonce la conclusion d'un accord de vente à terme d'or (l'« Accord ») auprès d'institutions financières aux termes duquel la Société recevra un paiement anticipé de 170 millions de dollars en contrepartie de la livraison de 150 000 onces d'or en 2022 en fonction d'un prix plancher de 1 300 dollars l'once et d'un plafond de 1 500 dollars l'once. L'Accord est endossé par un consortium bancaire, qui comprend la CitiBank N.A et la Banque Nationale du Canada. Les modalités de l'Accord sont présentées ci-dessous :

Des fonds de 170 millions de dollars seront versés à IAMGOLD en décembre 2019 en échange de la livraison physique de 150 000 onces d'or entre janvier 2022 et décembre 2022.

L'or produit et livré peut provenir de n'importe laquelle des mines en exploitation d'IAMGOLD.

Le coût de l'Accord représente 5,38 % par année, en fonction de la date du paiement anticipé, de la quantité d'onces livrée et le moment de la livraison.

Le tunnel sur le paiement anticipé au moment de la livraison d'onces s'établit comme suit : Si le prix courant de l'or est égal ou inférieur à 1 300 dollars l'once, il n'y a aucun excédent à verser sur le paiement à IAMGOLD ni sur le paiement à recevoir par cette dernière. Si le prix courant de l'or est supérieur à 1 300 dollars l'once, mais inférieur à 1 500 dollars l'once, le consortium bancaire payera à IAMGOLD la différence entre le prix courant de l'or et 1 300 dollars. Si le prix courant de l'or est supérieur à 1 500 dollars l'once, le consortium bancaire payera à IAMGOLD l'excédent entre 1 300 dollars et 1 500 dollars, ou 200 dollars l'once.

Les fonds devraient être comptabilisés au titre de produits différés, conformément aux IFRS.

« La conclusion de cet accord de paiement anticipé confère des liquidités supplémentaires à IAMGOLD selon des modalités intéressantes et vient soutenir la stratégie de croissance de la Société tout en atténuant le risque lié au déclin du prix de l'or sous les 1 300 dollars l'once pour la production de 150 000 onces », a indiqué Carol Banducci, première vice-présidente et chef de la direction financière.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les faits historiques abordant des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe qu'ils se produiront ou pourraient se produire dans le futur (incluant, mais sans s'y limiter, les énoncés concernant les estimations de production d'or, les coûts décaissés, l'accroissement des marges, les coûts en immobilisations et de prospection et les énoncés concernant l'estimation de ressources minérales, les résultats de prospection, la minéralisation potentielle, les ressources minérales et réserves potentielles), sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par l'utilisation des termes « pouvoir », « devoir », « continuer », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « croire », « avoir l'intention de », « prévoir » ou « projeter », y compris dans une tournure négative ou des variantes de ces termes ou une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à certains risques et incertitudes, dont la plupart sont indépendants de la capacité de la Société à maîtriser ou à prédire et qui pourraient avoir pour effet de faire différer de façon importante les événements ou les résultats réels de la Société par rapport à ceux évoqués dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire différer de façon considérable les résultats réels des attentes incluent, sans s'y limiter, l'incapacité d'atteindre les estimations ou les estimations de production d'or et que les estimations ne correspondent pas aux coûts décaissés, à l'accroissement des marges, aux coûts en immobilisations et de prospection prévus et d'établir une estimation des ressources minérales, la possibilité que des résultats futurs de prospection ne correspondent pas aux attentes de la Société; des changements dans les marchés mondiaux d'or et autres risques divulgués dans la rubrique « Facteurs de risque » divulgués dans le plus récent formulaire 40-F (nommé Form 40-F/Annual Information Form) d'IAMGOLD déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission et des autorités des valeurs mobilières provinciales canadiennes. Tout énoncé prospectif est valable seulement à partir de la date à laquelle il a été effectué, sauf s'il en est autrement exigé par les lois sur les valeurs mobilières en vigueur, la Société n'a aucune intention ou obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif.

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD (www.iamgold.com) est une société minière de rang intermédiaire possédant quatre mines d'or en exploitation situées sur trois continents. À sa solide base d'actifs stratégiques en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest s'ajoutent des projets de mise en valeur et d'exploration. IAMGOLD évalue continuellement des occasions d'acquisition de croissance et est en bonne position pour assurer sa croissance grâce à une saine santé financière, combinée à une expertise de gestion et d'exploitation.

