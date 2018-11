IAMGOLD dépose un rapport technique 43-101 concernant l'étude de faisabilité de Côté Gold annoncée précédemment

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 26 novembre 2018) IAMGOLD Corporation (TSX: IMG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») annonce le dépôt d'un rapport technique conforme à la Norme canadienne 43-101 à l'appui de l'étude de faisabilité (« ÉF») du projet Côté Gold (le « Projet »), situé dans le nord de l'Ontario, comme annoncé dans le communiqué de presse de la Société le 1er novembre 2018.

Pendant le processus de compilation du rapport, une reclassification négligeable entre les catégories de réserves prouvées et probables a été effectuée. Le total des réserves ne change pas, par contre 376 000 onces sont passées des réserves prouvées aux réserves probables. Le tableau ci-dessous montre le rapport des réserves mis à jour :

Réserves minérales au 26 juillet 2018 Classification Tonnes

(millions) Teneur

(g Au/t) Onces

contenues

(milliers) Onces

contenues

attribuables

à IMG

(milliers) Réserves minérales dans le plan minier de référence Prouvées 134,3 1,03 4 440 2 875 Probables 68,7 0,88 1 950 1 263 Prouvées et probables 203,0 0,98 6 391 4 138

Total des réserves minérales (étayant le plan minier prolongé) Prouvées 139,2 1,04 4 640 3 004 Probables 93,8 0,88 2 644 1 712 Prouvées et probables 233,0 0,97 7 284 4 716

La portion attribuable a été calculée en fonction d'une participation de 64,75 % pour IAMGOLD, 27,75 % pour SMM et d'une participation de 7,5 %. Les chiffres présentés dans le tableau sont arrondis et pourraient ne pas correspondre.

Conjointement au le dépôt du rapport 43-101, le paiement final en trésorerie de 95 millions $ à IAMGOLD par Sumitomo Metal Mining Co., Ltd (« SMM ») a été reçu aujourd'hui relativement à l'acquisition d'une participation de 30 % dans le Projet.

L'ÉF en date du 1er novembre 2018 a été réalisée conjointement par IAMGOLD/SMM et Wood Canada Limited (anciennement Amec Foster Wheeler) à partir des données provenant des études techniques effectuées par d'autres consultants spécialisés.

Le rapport technique 43-101 se trouve sur le site Web de la Société à l'adresse www.iamgold.com ou sous le profil de la Société aux adresses www.sedar.com et www.sec.gov/edgar.shtml .

PERSONNES QUALIFIÉES

L'estimation des réserves minérales contenue dans le présent communiqué de presse a été préparée selon les directives de la Norme canadienne 43-101, Information concernant les projets miniers. La personne qualifiée responsable de l'estimation des réserves minérales est Antonio Peralta, ingénieur professionnel de Wood Canada Limited, une personne qualifiée indépendante.

Cette personne est une « personne qualifiée » pour les besoins de la Norme canadienne 43-101 en ce qui a trait au type de minéralisation décrite dans le présent communiqué. L'information technique a été incluse dans la présente avec le consentement et la révision préalables de la personne qualifiée mentionnée plus haut. Cette personne qualifiée a vérifié les données divulguées et les données soutenant l'information ou les opinions exprimées dans le présent communiqué.

Pour obtenir une liste complète des personnes qualifiées et la validation des données liées à l'ÉF de Côté Gold, se reporter au communiqué de presse d'IAMGOLD du 1er novembre 2018.

Les renseignements contenus dans le présent communiqué ont été examinés et approuvés par Craig MacDougall, géologue professionnel, vice-président principal, Exploration, d'IAMGOLD. M. MacDougall est une personne qualifiée pour les besoins de la Norme canadienne 43-101.

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD (www.iamgold.com) est une société minière de rang intermédiaire possédant quatre mines d'or en exploitation situées sur trois continents. À sa solide base d'actifs stratégiques en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest s'ajoutent des projets de mise en valeur et d'exploration. IAMGOLD évalue continuellement des occasions d'acquisition de croissance et est en bonne position pour assurer sa croissance grâce à une saine santé financière, combinée à une expertise de gestion et d'exploitation.

