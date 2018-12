IAMGOLD publie une mise à jour de ses projets à proximité des mines

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 20 décembre 2018) - IAMGOLD Corporation (TSX: IMG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») publie une mise à jour de la progression de ses projets à proximité des mines.

Gord Stothart, premier vice-président et chef de l'exploitation d'IAMGOLD, a déclaré : « Ces projets à coûts en immobilisations moindres et à courtes périodes de récupération du financement sont représentatifs des investissements à court terme que nous avons entrepris à nos mines en vue de transformer les actifs et de tirer profit de l'infrastructure existante. Au cours des dernières années et en 2018, nous avons poursuivi l'atteinte des étapes importantes ciblées à nos projets et l'exécution de notre stratégie de croissance. La construction routière a débuté à Saramacca, et le projet est sur la bonne voie pour un début du traitement du minerai à l'usine au courant du second semestre de 2019. En l'espace d'à peine plus de 28 mois, la propriété primaire sans ressource définie est devenue, en septembre dernier, un projet comportant des réserves attribuables de 1,0 million d'onces, et sa construction a débuté. Les projets d'usine de charbon en colonnes (CEC) et de module d'oxygène, respectivement à Rosebel et à Essakane, ajoutent des onces marginales à faible coût et à courte période de récupération. Je tiens à féliciter nos équipes des sites miniers et des projets de continuer d'améliorer les actifs et d'assurer l'exécution des projets. »

Saramacca

La Société a reçu l'approbation du ministère des Ressources naturelles du Suriname pour commencer la construction du tronçon de 18 km de la route de halage principale de Saramacca, à l'extérieur du bail minéral de Rosebel.

La construction du tronçon de 5 km de la route de halage de Saramacca à l'intérieur du bail minéral de Rosebel a commencé en novembre 2018, assurant une connexion au réseau de halage existant.

Ce début de construction de la route permet au projet Saramacca de respecter l'échéancier en vue de commencer à transporter le minerai de Saramacca à l'usine de Rosebel d'ici le second semestre de 2019.

Le projet envisage d'avoir recours à des entrepreneurs surinamais chevronnés ayant fait leurs preuves dans d'importants travaux publics à Rosebel et ailleurs ; le Service des opérations de la mine Rosebel effectuera également des travaux.

L'approbation a été reçue dans le cadre de l'examen en cours de l'étude d'impact environnemental et social (EIES) par les autorités locales, qui devrait être terminé au cours des prochaines semaines.

Rosebel

La construction de la nouvelle usine de CEC est achevée, et sa mise en service a commencé. L'usine devrait être entièrement opérationnelle en janvier 2019.

Elle a été installée entre les deux bassins existants du parc à résidus de Rosebel et servira à traiter passivement les eaux de décantation des résidus afin de récupérer l'or résiduel présent dans la solution en raison de la récupération perdue dans le processus de charbon en lixiviation (CEL) de Rosebel et la lixiviation en aval des résidus après la sortie de l'usine de traitement.

L'usine devrait récupérer au moins 5000 onces d'or annuellement à un coût d'exploitation marginal d'environ 35 $ US l'once, en vue de couvrir les coûts supplémentaires d'énergie et d'élution.

Le coût total du projet s'élève à 1,6 million $ US, et les travaux de construction au site ont débuté en octobre 2018.

Essakane

La mise en service à sec du module d'oxygène a débuté, et l'équipe de démarrage du fournisseur se trouve actuellement au site. La Société s'attend à ce que le module soit entièrement opérationnel en janvier 2019.

Le module améliorera la cinétique de lixiviation de l'or du circuit de CEL d'Essakane en injectant de l'oxygène directement dans les réservoirs de lixiviation, pour remplacer la pratique actuelle d'injection d'air.

Ce changement devrait augmenter la récupération globale de l'or à Essakane d'au moins 0,5 point de pourcentage et réduire les effets néfastes du traitement du minerai graphitique présent dans certaines zones de minerai à Essakane.

Cette récupération supplémentaire ajoutera au moins 2000 onces d'or annuellement à un coût d'exploitation marginal d'environ 175 $ US l'once, principalement en raison des exigences énergétiques accrues.

En outre, le module occasionnera des économies estimées de 10 % de la consommation de cyanure, soit environ 1,2 million $ US annuellement.

Le coût total du projet est de 5,8 millions $ US, et les travaux de construction au site ont débuté en mai 2018.

