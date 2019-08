IAMGOLD signale un incident survenu à la concession Rosebel

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp.-le 1er août 2019) - IAMGOLD Corporation (TSX: IMG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») annonce avec grand regret qu'un incident impliquant la force policière locale et des mineurs artisanaux non autorisés survenu dans la concession Rosebel a entraîné la mort d'un mineur artisanal non autorisé.

L'équipe d'intervention d'urgence de Rosebel a immédiatement été dépêchée. Les autorités gouvernementales concernées ont été avisées. Une enquête au sujet l'incident, comportant également des dommages à certain équipement, a été entreprise.

Pour assurer la sécurité de la main-d'oeuvre de Rosebel, les activités d'extraction ont été temporairement suspendues, mais l'usine reste opérationnelle.

IAMGOLD offre ses sincères condoléances à la famille et les amis du défunt en cette période difficile.

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD (www.iamgold.com) est une société minière de rang intermédiaire possédant quatre mines d'or en exploitation situées sur trois continents. À sa solide base d'actifs stratégiques en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest s'ajoutent des projets de mise en valeur et d'exploration. IAMGOLD évalue continuellement des occasions d'acquisition de croissance et est en bonne position pour assurer sa croissance grâce à une saine santé financière, combinée à une expertise de gestion et d'exploitation.

Pour de plus amples renseignements :

Indi Gopinathan, responsable, Relations avec les investisseurs, IAMGOLD Corporation

Tél. : 416 360-4743 Cellulaire : 416 388-6883

Martin Dumont, analyste principal, Relations avec les investisseurs, IAMGOLD Corporation

Tél. : 416 933-5783 Cellulaire : 647 967-9942

Sans frais : 1 888-464-9999 info@iamgold.com

