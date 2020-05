Accueil Zone bourse > Actions > Toronto Stock Exchange > IAMGOLD Corporation IMG CA4509131088 IAMGOLD CORPORATION (IMG) Ajouter à ma liste Rapport Rapport Temps Différé Toronto Stock Exchange - 04/05 22:00:00 5.2 CAD +1.76% 04/05 Iamgold atteint la production ciblée et réalise de bonnes marges sur l'or au premier trimestre de 2020 NE 24/04 IAMGOLD conclut une entente de coentreprise non constituée en société avec Staatsolie NE 14/04 Redémarrage de la mine Westwood d'IAMGOLD NE Synthèse Cotations Graphiques Actualités Notations Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur IAMGOLD ATTEINT LA PRODUCTION CIBLÉE ET RÉALISE DE BONNES MARGES SUR L'OR AU PREMIER TRIMESTRE DE 2020 0 04/05/2020 | 23:50 Envoyer par e-mail :

Pour plus d'informations, consultez le rapport de gestion et les états financiers consolidés non audités intermédiaires

pour les trois mois terminés le 31 mars 2020. Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 4 mai 2020) - IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD » ou « la Société ») présente ses résultats financiers consolidés et ses résultats d'exploitation du trimestre terminé le 31 mars 2020. « Le cours élevé de l'or pendant le trimestre a permis à IAMGOLD de générer d'excellents produits, engendrant notamment 44 millions $ en flux de trésorerie d'exploitation en dépit du début brutal de la crise de la COVID-19 vers la fin du trimestre, a indiqué Gordon Stothart, président et chef de la direction d'IAMGOLD. Nos marges sur l'or se sont améliorées de 45 % par rapport à l'an dernier grâce à la production conforme aux prévisions, mais le volume des ventes a diminué. Nous avons réalisé de bons progrès quant à la découverture à Essakane et nous sommes sur la bonne voie d'atteindre notre taux annualisé de 2020 à Saramacca au second semestre pendant que Westwood réalise progressivement ses cibles de production et de coûts. Devant la crise provoquée par la COVID-19 à l'échelle mondiale, l'équipe d'IAMGOLD s'est montrée agile et résiliente, en puisant dans la grande force de son effectif pour gérer les efforts dans chacun de nos emplacements et en adoptant une approche collaborative à l'égard des relations gouvernementales et communautaires. » M. Stothart a ajouté : « Je suis également heureux d'annoncer la nomination de Bruno Lemelin au poste de vice-président principal, Exploitations et projets, qui supervisera toutes les activités d'exploitations et de mise en valeur des projets dans l'ensemble de l'entreprise, ainsi que celle d'Oumar Toguyeni au poste de vice-président principal, Affaires internationales et développement durable, qui sera chargé de la gestion des relations d'IAMGOLD avec nos gouvernements hôtes à l'étranger et les autres parties prenantes en Afrique de l'Ouest et en Amérique du Sud. Ces deux personnes possèdent une vaste expérience de toutes les activités d'IAMGOLD et feront bénéficier l'équipe de la haute direction de compétences additionnelles en leadership et en engagement, ainsi que de leurs connaissances techniques. » « L'avenir se montre très intéressant pour IAMGOLD, qui possède une forte assise grâce à ses exploitations existantes, un excellent état de la situation financière et l'un des meilleurs éventails de projets de croissance d'exploration et d'actifs de mise en valeur de l'industrie, a poursuivi M. Stothart. Tout cela est renforcé par une équipe de professionnels chevronnés possédant un savoir-faire technique, opérationnel et financier. » Faits saillants du premier trimestre de 2020 La production aurifère attribuable provenant des activités poursuivies se chiffrait à 170 000 onces à un coût des ventes 1 par once de 1 054 $, un total des coûts décaissés 2 par once produite de 993 $ et des coûts de maintien tout inclus 2 par once vendue de 1 230 $. La Société a atteint la production visée, et les mesures adoptées à l'égard de la COVID-19, notamment le confinement mis en place à Essakane et à Rosebel, ainsi que les directives provinciales de mettre Westwood en mode surveillance et maintien, ont influé sur la production à la fin du trimestre.

Les ventes attribuables d'or provenant des activités poursuivies s'élevaient à 159 000 onces à un prix moyen réalisé de l'or par once de 1 603 $. La diminution des ventes d'or à Essakane reflète le report des ventes à la fin du trimestre en raison de la crise provoquée par la COVID-19 et les répercussions d'avoir à placer Westwood en mode surveillance et maintien en conformité aux directives provinciales.

Les produits totalisaient 274,5 millions $ qui reflètent les prix de l'or moyen réalisés de 1 603 $ par once vendue.

La perte nette provenant des activités poursuivies attribuable aux porteurs de capitaux propres se chiffrait à 34,4 millions $ (0,07 $ par action) principalement en raison des pertes liées aux dérivés incorporés relatifs à l'accord d'achat d'énergie de Rosebel et aux billets de premier rang.

La perte nette rajustée provenant des activités poursuivies attribuable aux porteurs de capitaux propres 2 atteignait 4,9 millions $ (0,01 $ par action 2 ). La trésorerie nette provenant des activités d'exploitation totalisait 44,0 millions $.

La trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant les variations du fonds de roulement 2 s'élevait à 72,8 millions $.

s'élevait à 72,8 millions $. La Société gère constamment sa situation financière de manière prudente. Sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie, ses placements à court terme et sa trésorerie affectée totalisaient 829,8 millions $ au 31 mars 2020. Développements stratégiques COVID-19 Devant la crise mondiale provoquée par la COVID-19, IAMGOLD a immédiatement mis en place les comités compétents à ses différents bureaux et à ses exploitations à l'échelle mondiale en vue de mener des interventions coordonnées englobant les exploitations, les projets, l'exploration et les bureaux du siège social. Cette mesure a permis d'évaluer et de mettre en œuvre rapidement des protocoles pour atténuer les risques pour les employés, les entrepreneurs et les communautés locales, y compris les protocoles visant le respect des restrictions imposées par les gouvernements et à réduire les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement.

La crise a eu une faible incidence sur les activités de la Société au premier trimestre de 2020. Malgré les mesures de confinement entreprises à Essakane et à Rosebel à la fin mars, la production s'est poursuivie sans interruption. Les six jours au cours desquels Westwood a été mise en mode de surveillance et maintien ont eu peu de répercussions sur la production.

La Société s'attend à ce que la crise mondiale de la COVID-19 continue à avoir des conséquences sur les activités de la Société, notamment sur les coûts marginaux et la productivité en raison des mesures et des nouveaux protocoles mis en place. Bien que ces conséquences évoluent constamment, les répercussions pourraient être importantes au cours des prochaines périodes et avoir une incidence sur les prévisions des exercices futurs.

Essentiellement en raison de la crise, la Société a baissé ses prévisions de 2020 de production aurifère attribuable totale et de coûts en immobilisations, et elle a révisé à la hausse les coûts des ventes par once vendue, le total des coûts décaissés 1 par once produite et les coûts de maintien tout inclus 1 par once vendue.

par once produite et les coûts de maintien tout inclus par once vendue. IAMGOLD a pris de nombreuses mesures pour protéger la santé et la sécurité des employés, des entrepreneurs et des communautés locales contre la COVID-19, Ces mesures comprennent de la formation sur les nouvelles procédures et mesures sanitaires, le transport et les horaires de travail modifiés, la distanciation physique et l'équipement de protection. De plus, les sites ont augmenté le nombre de chambres et de stations de lavage des mains, ainsi que la prise de température et le nettoyage de l'équipement.

IAMGOLD travaille en étroite collaboration tant avec les communautés locales que les gouvernements locaux pour protéger les communautés vulnérables contre la COVID-19, par des dons de matériel médical et des contributions à la sécurité alimentaire et aux programmes d'aide pour combattre la COVID-19. La Société examine également l'admissibilité aux différents programmes de soutien provinciaux et fédéral et leur incidence. Changements organisationnels P. Gordon Stothart a été nommé président et chef de la direction et s'est joint au conseil d'administration le 1 er mars 2020.

mars 2020. IAMGOLD a renforcé son expertise technique, les talents en leadership et en engagement des parties prenantes grâce aux nominations suivantes à l'équipe de la haute direction :

Bruno Lemelin a été nommé au poste de vice-président principal, Exploitations et projets, et à ce titre, il supervisera toutes les activités d'exploitation et de mise en valeur des projets dans l'ensemble de l'entreprise.

Oumar Toguyeni a été nommé au poste de vice-président principal, Affaires internationales et développement durable; il aura comme principal objectif de gérer les relations d'IAMGOLD auprès des gouvernements et autres parties prenantes en Afrique de l'Ouest et en Amérique du Sud. Résultats financiers La Société a baissé ses prévisions de production aurifère attribuable totale, qui passent à une fourchette entre 685 000 et 740 000 onces, a revu à la baisse ses prévisions de dépenses en immobilisations à 345 millions $ (± 5 %), a révisé à la hausse ses prévisions du coût des ventes par once vendue à une fourchette entre 955 $ et 995 $, a ajusté à la hausse ses prévisions du total des coûts décaissés 1 par once, à une fourchette entre 920 $ et 960 $ par once et a revu à la hausse ses prévisions des coûts de maintien tout inclus 1 par once vendue à une fourchette entre 1 195 $ et 1 245 $, principalement en raison des répercussions de la crise mondiale de la COVID-19.

par once, à une fourchette entre 920 $ et 960 $ par once et a revu à la hausse ses prévisions des coûts de maintien tout inclus par once vendue à une fourchette entre 1 195 $ et 1 245 $, principalement en raison des répercussions de la crise mondiale de la COVID-19. Le 26 février 2020, IAMGOLD a de nouveau modifié sa facilité de crédit de 500 millions $ qui venait à échéance le 31 janvier 2023. Ces modifications comprenaient, entre autres, la prolongation de l'échéance du crédit disponible de 447 millions $ en vertu de la facilité de crédit jusqu'au 31 janvier 2024.

La Société a pris des mesures en fonction de ses stratégies d'atténuation des risques financiers par l'exercice de couvertures de change et de carburant du fait des conditions de marché favorables relativement aux taux prévisionnels internes. Réserves et ressources Le 18 février 2020, la Société a annoncé la mise à jour des réserves prouvées et probables attribuables totalisant 16,7 millions d'onces à la fin de l'exercice 2019. En outre, les ressources mesurées et indiquées attribuables (incluant les réserves) déclarées se chiffraient à un total de 27,2 millions d'onces d'or, tandis que les ressources présumées attribuables déclarées s'élevaient à 12,0 millions d'onces d'or. Prospection La Société a annoncé une mise à jour de l'estimation des ressources pour le projet Pitangui, au Brésil, qui recèle des ressources indiquées de 3,33 millions de tonnes à une teneur de 4,39 g Au/t représentant 470 000 onces et des ressources présumées de 3,56 millions de tonnes à une teneur de 3,78 g Au/t représentant 433 000 onces. Mise en valeur et exploitations Les activités, notamment la construction des installations du site minier, l'infrastructure de gestion de l'eau, les chemins du site et la préparation des haldes à stériles, se sont poursuivies à Saramacca. La livraison et la mise en service de la flotte de transport et de l'équipement minier ont également continué au cours du trimestre. La construction du chemin de halage, qui s'est poursuivie au premier trimestre de 2020, a permis le raccordement du chemin et le transport du minerai provenant de Saramacca à l'usine de Rosebel via ce chemin pratiquement achevé.

L'atténuation des risques au projet Côté Gold s'est poursuivie et le taux de réalisation s'approchait de 60 % en ce qui a trait aux travaux techniques détaillés du projet au 31 mars 2020.

IAMGOLD a annoncé l'approbation du permis d'exploitation minière par la République du Sénégal du projet Boto pour une durée initiale de 20 ans. L'obtention de ce permis pourrait mener à une décision de mise en valeur et de production éventuelle.

Comme les autres mines situées au Québec, la mine d'or Westwood située au Canada a été placée en mode surveillance et maintien le 25 mars 2020 conformément aux directives du gouvernement du Québec à la suite de la crise de la COVID-19 puisque les activités minières avaient été jugées non essentielles. Le 15 avril 2020, Westwood a repris ses activités à la suite de la confirmation donnée par le gouvernement du Québec le 13 avril 2020 voulant que les activités minières fassent maintenant partie des activités essentielles.

La Société a placé en confinement la mine Rosebel au Suriname le 22 mars 2020 et la mine Essakane au Burkina Faso le 24 mars 2020 dans le but de mieux protéger les employés et les communautés et d'assurer la continuité de ses exploitations. Par la suite, le gouvernement du Burkina Faso a imposé un couvre-feu et a restreint les déplacements dans le pays en plaçant un certain nombre d'endroits, y compris Ouagadougou et Essakane, en quarantaine administrative. Malgré cette quarantaine depuis 8 avril 2020, la production s'est poursuivie sans interruption. Après la fin du trimestre Le 22 avril 2020, Rosebel Gold Mines N.V. (« Rosebel ») a conclu une entente (« l'Entente ») de coentreprise non constituée en société (la « Coentreprise ») avec Staatsolie Maatschappij Suriname NV (« Staatsolie ») concernant les zones de la concession dans la zone d'intérêt de la Coentreprise, qui comprend Saramacca. La Coentreprise exclut la concession minière existante Gross Rosebel, détenue à 95 % par Rosebel et à 5 % par le gouvernement du Suriname. Rosebel détient une participation de 70 % et Straatsolie, une participation de 30 % dans la Coentreprise au nom de la République du Suriname. Staatsolie a versé à Rosebel une tranche initiale de 34,0 millions $ du montant exigible total de 54,9 millions $ à l'égard de tous les coûts d'exploitations et d'immobilisations relativement au projet Saramacca. La somme résiduelle sera prise à même les droits aurifères à verser à Staatsolie. Prochains catalyseurs de croissance La Société poursuit l'examen stratégique de ses projets de croissance Côté Gold et Boto. La Société est bien placée pour assurer sa croissance, grâce à de bonnes réserves et ressources, un solide état de la situation financière et une main-d'œuvre compétente.

IAMGOLD prévoit terminer la mise à jour d'un plan de durée de vie de la mine Westwood et d'un rapport technique afférant selon les directives de la Norme canadienne 43-101 d'ici le milieu de l'exercice 2020.

La Société continue de faire progresser les divers programmes de forage de définition et d'évaluation des ressources prévus à certains projets, notamment les projets Nelligan, Monster Lake et Rouyn au Québec, la découverte Gosselin sur la propriété Côté Gold en Ontario et la découverte Karita en Guinée. SOMMAIRE DES RÉSULTATS FINANCIERS ET DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Trois mois terminés le 31 mars Résultats financiers (millions $, sauf indication contraire) 2020 2019 Activités poursuivies



Produits 274,5 $

251,0 $ Coût des ventes 242,6 $

251,9 $ Profit brut (perte brute) 31,9 $

(0,9) $ Perte nette provenant des activités poursuivies attribuable aux porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD (34,4) $

(40,7) $ Perte nette provenant des activités poursuivies attribuable aux porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD ($/action) (0,07) $

(0,09) $ Perte nette rajustée provenant des activités poursuivies attribuable aux porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD1 (4,9) $

(6,9) $ Perte nette rajustée provenant des activités poursuivies attribuable aux porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD ($/action)1 (0,01) $

(0,01) $ Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 44,0 $

8,8 $ Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant les variations du fonds de roulement1 72,8 $

33,8 $ Importantes statistiques d'exploitation



Ventes d'or - attribuables (milliers d'onces) 159

178

Production aurifère - attribuable (milliers d'onces) 170

173

Prix moyen réalisé de l'or1 ($/once) 1 603 $

1 308 $ Coût des ventes2 ($/once) 1 054 $

962 $ Total des coûts décaissés1 ($/once) 993 $

884 $ Coûts de maintien tout inclus1 ($/once) 1 230 $

1 103 $ Marge sur l'or1 ($/once) 610 $

420 $ 1 Il s'agit d'une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR dans le rapport de gestion. 2 Le coût des ventes, exception faite de l'amortissement, comme indiqué à la note 30 des états financiers consolidés intermédiaires de la Société, est établi sur une base attribuable d'onces vendues (hormis les participations ne donnant pas le contrôle de 10 % à Essakane et de 5 % à Rosebel). SOMMAIRE DU PREMIER TRIMESTRE DE 2020 Rendement financier Les produits provenant des activités poursuivies au premier trimestre de 2020 totalisaient 274,5 millions $, en hausse de 23,5 millions $ ou de 9 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette hausse était principalement attribuable au prix de l'or réalisé supérieur (50,3 millions $) et à un volume accru des ventes à Westwood (4,5 millions $), qui ont été en partie contrebalancés par un volume des ventes moindre à Essakane (25,8 millions $) et à Rosebel (6,2 millions $).

Le coût des ventes provenant des activités poursuivies au premier trimestre de 2020 totalisait 242,6 millions $, en déclin de 9,3 millions $ ou de 4 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. Ce déclin provenait principalement des coûts d'exploitation et de la charge d'amortissement moindres, qui ont été en partie contrebalancés par des frais de redevances supérieurs en raison de la hausse du prix de l'or. Les coûts d'exploitation moindres découlaient principalement des frais de découverture incorporés supérieurs liés aux agrandissements à Essakane et à Rosebel, et à une accumulation de produits finis à Essakane représentant le report des ventes d'or à la fin du trimestre en raison de la crise liée à la COVID-19, qui ont été en partie contrebalancés par le soutirage de minerai à basse teneur à partir des empilements afin de compléter l'alimentation en minerai à Rosebel.

La charge d'amortissement provenant des activités poursuivies au premier trimestre de 2020 totalisait 63,4 millions $, en baisse de 5,2 millions $ ou de 8 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette baisse était principalement due à un amortissement moindre à Westwood à la suite de la perte de valeur comptabilisée au quatrième trimestre de 2019.

La charge d'impôts au premier trimestre de 2020 s'élevait à 3,6 millions $, en hausse de 2,2 millions $ par rapport à la même période de l'exercice précédent. La charge d'impôts au premier trimestre de 2020 comprenait une charge d'impôt exigible de 8,9 millions $ (9,7 millions $ au 31 mars 2019) et une charge d'impôts différés de 5,3 millions $ (recouvrement de 8,3 millions $ au 31 mars 2019). La hausse de la charge d'impôts découlait principalement d'un recouvrement moindre d'impôts différés sur les résultats à la suite des modifications aux actifs et passifs d'impôts différés sur les résultats, et des différences résultant de l'incidence des fluctuations de change et des différences entre les niveaux de résultats imposables d'une période par rapport à l'autre dans les territoires où la Société exerce ses activités.

La perte nette attribuable aux porteurs de capitaux propres au premier trimestre de 2020 s'élevait à 34,4 millions $ ou 0,07 $ par action, comparativement à une perte nette attribuable aux porteurs de capitaux propres de 40,7 millions $ ou 0,09 $ par action à la même période de l'exercice précédent. La diminution de la perte nette s'expliquait principalement par des produits bruts supérieurs (32,8 millions $) et d'autres charges inférieures (19,1 millions $), qui ont été en partie contrebalancés par des produits d'intérêts et des gains (pertes) sur instruments dérivés et autres placements moins élevés (35,6 millions $) principalement attribuables aux pertes sur dérivés incorporés relatifs à l'accord d'achat d'énergie de Rosebel et les billets de premier rang.

La perte nette rajustée attribuable aux porteurs de capitaux propres 1 s'élevait à 4,9 millions $ (0,01 $ par action 1 ), comparativement à une perte nette rajustée 1 de 6,9 millions $ (0,01 $ par action 1 ) au cours de la même période de l'exercice précédent.

s'élevait à 4,9 millions $ (0,01 $ par action ), comparativement à une perte nette rajustée de 6,9 millions $ (0,01 $ par action ) au cours de la même période de l'exercice précédent. La trésorerie nette provenant des activités d'exploitation au premier trimestre de 2020 s'élevait à 44,0 millions $, en hausse de 35,2 millions $ par rapport à la même période de l'année précédente. Cette hausse découle principalement des résultats plus élevés après les ajustements hors trésorerie (35,3 millions $).

La trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant les variations du fonds de roulement1 au premier trimestre de 2020 s'élevait à 72,8 millions $, en hausse de 39,0 millions $ par rapport à la même période de l'année précédente. Situation financière La trésorerie, les équivalents de trésorerie, les placements à court terme et la trésorerie affectée se chiffraient à 829,8 millions $ au 31 mars 2020, en déclin de 35,0 millions $ comparativement au 31 décembre 2019. Ce déclin provenait principalement des coûts en immobilisations corporelles (67,5 millions $), qui ont été en partie contrebalancés par la trésorerie provenant des activités d'exploitation (44,0 millions $). Production et coûts La production aurifère attribuable provenant des activités poursuivies se chiffrait à 170 000 onces au premier trimestre de 2020, soit une baisse de 3 000 onces par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette baisse s'expliquait principalement par des teneurs moindres à Essakane en raison de la séquence d'exploitation (6 000 onces), et d'un débit inférieur à Rosebel puisque les empilements de minerai à basse teneur et les galets à plus haute teneur ont servi à compléter l'alimentation en minerai pendant que les activités minières se concentraient sur la réalisation d'agrandissements stratégiques (4 000 onces), qui ont été en partie contrebalancés par un débit accru à Westwood en raison de l'accroissement des activités minières comparativement à la réduction des activités à la suite la sismicité accrue au quatrième trimestre de 2018 (7 000 onces).

Les ventes d'or attribuables provenant des activités poursuivies se chiffraient à 159 000 onces au premier trimestre de 2020, soit une baisse de 19 000 onces par rapport à la même période de l'exercice précédent. La diminution provenait des ventes moindres à Essakane (18 000 onces) et à Rosebel (4 000 onces), qui ont été en partie contrebalancées par les ventes supérieures à Westwood (3 000 onces).

Le coût des ventes 3 par once provenant des activités poursuivies au premier trimestre de 2020 s'élevait à 1 054 $, soit une hausse de 10 % comparativement à la même période de l'exercice précédent essentiellement en raison d'un déclin du volume des ventes et d'une augmentation des frais de redevance attribuables à la hausse du prix de l'or.

Le total des coûts décaissés 1 par once produite provenant des activités poursuivies au premier trimestre de 2020 de 993 $ a connu une hausse de 12 % par rapport à la même période de l'exercice précédent essentiellement en raison du volume de production moindre et de la hausse des redevances par suite d'une augmentation du cours de l'or.

Les coûts de maintien tout inclus 1 par once vendue au premier trimestre de 2020 s'élevaient à 1 230 $, soit 12 % de plus qu'à la même période de l'exercice précédent. La hausse s'expliquait principalement par un coût des ventes par once supérieur qui a été en partie contrebalancé par des coûts en immobilisations de maintien moindres.

Bien que cela n'ait pas eu d'effet sur le total des coûts décaissés 1 et les coûts de maintien tout inclus 1 provenant des activités poursuivies au premier trimestre de 2020, le premier trimestre de 2019 comportait une réduction respective de 61 $ par once produite et de 60 $ par once vendue, en raison de la normalisation des coûts par suite de la production anormalement faible à Westwood.

Le total des coûts décaissés1 et les coûts de maintien tout inclus1 provenant des activités poursuivies au premier trimestre de 2020 comprenaient des pertes réalisées sur instruments dérivés des programmes de couverture représentant respectivement 9 $ par once produite et 12 $ par once vendue (un gain de 2 $ et 2 $ en 2019). L'engagement à l'égard de Zéro Incident se poursuit Le taux JART 2 , représentant la fréquence de tous les types de blessures graves dans l'ensemble de tous les sites et fonctions d'IAMGOLD au premier trimestre de 2020, se situait à 0,65, donc au-dessus du taux cible de 0,57. La Société continue de mettre en place un nouveau programme de santé-sécurité comportemental pour assurer un milieu de travail plus sécuritaire.

, représentant la fréquence de tous les types de blessures graves dans l'ensemble de tous les sites et fonctions d'IAMGOLD au premier trimestre de 2020, se situait à 0,65, donc au-dessus du taux cible de 0,57. La Société continue de mettre en place un nouveau programme de santé-sécurité comportemental pour assurer un milieu de travail plus sécuritaire. Face à la crise mondiale causée par la COVID-19, IAMGOLD a pris de nombreuses mesures pour protéger la santé et la sécurité de ses employés et entrepreneurs. PRODUCTION D'OR ATTRIBUABLE ET COÛTS

Production aurifère

(milliers d'onces) Coût des ventes1

($ par once) Total des coûts décaissés2

($ par once produite) Coûts de maintien

tout inclus2,3

($ par once vendue) Trois mois terminés le 31 mars 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 Activités poursuivies















Essakane (90 %) 84

90



970 $

896 $

909 $

883 $

1 054 $

1 010 $ Rosebel (95 %) 64

68

1 114

889

1 042

901

1 248

1 064

Westwood (100 %)4,5 22

15

1 162

1 549

1 176

858

1 242

1 192



170

173



1 054 $

962 $

993 $

888 $

1 230 $

1 103 $ Coût des ventes1 ($/once)





1 054 $

962 $







Coûts décaissés sans les redevances









920 $

826 $



Redevances







73

62





Total des coûts décaissés2









993 $

888 $



Coûts de maintien tout inclus2,3













1 230 $

1 103 $ 1 Le coût des ventes, exception faite de l'amortissement, comme indiqué à la note 30 des états financiers consolidés intermédiaires de la Société est établi sur une base attribuable d'onces vendues (hormis les participations ne donnant pas le contrôle de 10 % à Essakane et de 5 % à Rosebel). 2 Il s'agit d'une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR dans le rapport de gestion. 3 Les coûts de maintien tout inclus comprennent les frais généraux et administratif. Se reporter au rapprochement des coûts de maintien tout inclus à la page 29 du rapport de gestion (en anglais seulement). 4 Le coût des ventes par once vendue à Westwood ne prend pas en considération l'incidence de la normalisation des coûts au premier trimestre de 2020 de néant $ par once (60 $ par once en 2019). 5 Le total des coûts décaissés par once produite et les coûts de maintien tout inclus par once vendue à Westwood prennent en considération l'incidence de la normalisation des coûts pour le premier trimestre de 2020 de néant $ par once (respectivement de 61 $ par once produite et de 60 $ par once vendue en 2019). PRÉVISIONS DE 2020 MISES À JOUR



















Prévisions attribuables à IAMGOLD pour l'exercice Révisées1

Précédentes2

Essakane (milliers d'onces) 350 - 370

365 - 385

Rosebel (milliers d'onces) 250 - 270

245 - 265

Westwood (milliers d'onces) 85 - 100

90 - 110 Total de la production attribuable (milliers d'onces) 685 - 740

700 - 760 Coût des ventes3 ($/once) 955 $ - 995 $

900 $ - 950 $

Total des coûts décaissés4,5 ($/once) 920 $ - 960 $

840 $ - 890 $ Coûts de maintien tout inclus4,5 ($/once) 1 195 $ - 1 245 $ 1 100 $ - 1 150 $ Les perspectives révisées reposent sur des hypothèses de l'exercice complet de 2020 selon un prix moyen réalisé de l'or de 1 500 $ par once, un taux de change $ US / $ CA de 1,40, un taux de change de € / US $ de 1,12 et un prix moyen du pétrole brut de 35 $ le baril. Les perspectives précédentes reposaient sur des hypothèses de l'exercice complet de 2020 selon un prix moyen réalisé de l'or de 1 350 $ par once, un taux de change $ US / $ CA de 1,30, un taux de change de € / US $ de 1,15 et un prix moyen du pétrole brut de 62 $ le baril. Le coût des ventes, exception faite de l'amortissement, est établi sur une base attribuable d'onces vendues (hormis les participations ne donnant pas le contrôle de 10 % à Essakane et de 5 % à Rosebel). Il s'agit d'une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR dans le rapport de gestion. Comprend Essakane, Rosebel et Westwood en fonction de la proportion attribuable. PRODUCTION AURIFÈRE, COÛTS DES VENTES, TOTAL DES COÛTS DÉCAISSÉS ET COÛTS DE MAINTIEN TOUT INCLUS La Société a baissé ses prévisions de production aurifère attribuable totale, qui passent d'une fourchette entre 700 000 et 760 000 onces à une fourchette entre 685 000 et 740 000 onces, principalement en raison des répercussions de la crise mondiale de la COVID-19 à Essakane et à Westwood. La Société s'attend à devoir engager des coûts supplémentaires, notamment pour les vols nolisés afin d'expédier l'or, l'ajout de chambres, les horaires de travail et le transport modifiés, l'expédition de fournitures essentielles et les coûts additionnels liés à la sécurité, le dépistage et l'équipement de protection personnelle pour protéger sa main-d'œuvre. Les prix de l'or accrus devraient également faire augmenter les frais de redevances au cours de l'exercice. IAMGOLD a révisé à la hausse ses prévisions de 2020 du coût des ventes par once vendue, qui passent d'une fourchette entre 900 $ et 950 $ à une fourchette entre 955 $ et 995 $ par once, principalement pour tenir compte d'une diminution du volume de ventes par rapport aux prévisions initiales provoquée par la crise de la COVID-19. La Société a ajusté à la hausse ses prévisions du total des coûts décaissés1 par once en 2020, qui passent d'une fourchette entre 840 $ et 890 $ à une fourchette entre 920 $ et 960 $, en raison d'une production moindre provoquée par la crise de la COVID-19. La Société a également revu à la hausse ses prévisions de 2020 des coûts de maintien tout inclus1 par once vendue, qui passent d'une fourchette entre 1 100 $ et 1 150 $ à une fourchette entre 1 195 $ et 1 245 $, principalement attribuable à la baisse du volume des ventes provoquée par la crise mondiale de la COVID-19. CHARGE D'AMORTISSEMENT La charge d'amortissement en 2020 devrait se situer entre 250 millions $ et 260 millions $, soit une diminution de 10 millions $ comparativement aux prévisions précédentes. IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS La Société s'attend à payer en trésorerie des impôts se situant entre 30 millions $ et 45 millions $ en 2020. La Société est assujettie à l'impôt sur les résultats dans différents territoires, en fonction de différents taux d'imposition. Cependant, le taux d'imposition effectif consolidé d'IAMGOLD est soumis à d'importantes fluctuations d'une période à l'autre en raison des charges et des produits comptabilisés uniquement à des fins de comptabilisation ou d'imposition; des impôts non liés aux bénéfices ou aux pertes avant impôts pour la période courante, comme les retenues fiscales et les ajustements au titre des impôts différés qui ne sont pas directement liés aux bénéfices ou aux pertes avant impôts sur les résultats pour la période, comme les variations de change. De plus, des redressements des actifs ou des passifs d'impôts sur les résultats différés pourraient être comptabilisés au cours de l'exercice. PERSPECTIVES DES COÛTS EN IMMOBILISATIONS

Révisées Précédentes (en millions $) Maintien1 Autre que le maintien

(Développement/

Expansion)2 Total Maintien1 Autre que le maintien

(Développement/

Expansion)2 Total Essakane

40 $

80 $

120 $ 40 $ 100 $ 140 $ Rosebel 60

55

115

55

60

115

Westwood 25

15

40

25

25

50



125

150

275

120

185

305

Côté Gold (70 %) -

45

45

-

35

35

Boto -

25

25

-

30

30

Total3,4, 5 (± 5 %)

125 $

220 $

345 $ 120 $ 250 $ 370 $ 1 Les coûts en immobilisations de maintien comprennent les frais de découverture incorporés de 15 millions $ de Rosebel. 2 Les coûts en immobilisations autres que de maintien comprennent les frais de découverture incorporés de 65 millions $ d'Essakane (80 millions $ précédemment) et de 30 millions $ de Rosebel (35 millions $ précédemment). 3 Comprend 16 millions $ en coûts d'actifs de prospection et d'évaluation incorporés (précédemment 11 millions $). Se reporter à la section de la prospection du rapport de gestion (en anglais seulement). 4 Les coûts d'emprunts capitalisés ne sont pas compris. 5 Outre les coûts en immobilisations mentionnés ci-dessus, des paiements totaux de 20 millions $ en vertu de contrats de location du principal sont prévus. La Société a réduit ses prévisions de coûts en immobilisations de 2020 de 25 millions $, soit à 345 millions $ (± 5 %). Les coûts en immobilisations autres que le maintien ont diminué de 30 millions $, et les coûts en immobilisations de maintien ont augmenté de 5 millions $ comparativement aux prévisions précédentes. Cette diminution de 30 millions $ des coûts en immobilisations autres que le maintien s'explique principalement par une réduction des frais de découverture incorporés (10 millions $) et le moment de l'engagement des dépenses liées à d'autres projets (5 millions $) à Essakane, le moment de l'engagement de dépenses liées au projet Saramacca (5 millions $) et l'amenuisement du développement à Westwood (10 millions $), qui ont été en partie contrebalancés par une augmentation des coûts en immobilisations prévus afin de faire avancer le programme de travaux préliminaires au projet Côté Gold (10 millions $). PRÉVISIONS DE 2021 (se reporter au communiqué de presse du 19 février 2020) Bien que les prévisions de 2021 demeurent les mêmes pour l'instant, elles sont en cours d'examen étant donné le climat d'incertitude à l'échelle mondiale entourant la propagation de la COVID-19 et les conséquences que celle-ci pourrait avoir sur les activités d'IAMGOLD. La Société s'attend à une production d'or attribuable se situant entre 760 000 et 840 000 onces, soit environ de 12 % supérieure à celle prévue en 2020. Les coûts en immobilisations, exception faite des projets de mise en valeur, devraient se situer aux alentours de 250 millions $ et comprennent l'achèvement prévu de la mise en valeur de Saramacca en 2020 et des frais de découverture incorporés moindres comparativement à ceux de 2020. ANALYSE DES ACTIVITÉS DE CHAQUE SITE MINIER Mine Essakane - Burkina Faso (participation d'IAMGOLD - 90 %) La production aurifère attribuable au premier trimestre de 2020 était inférieure de 7 % par rapport à la même période de l'exercice précédent, en raison du minerai tiré de zones à teneurs plus basses selon la séquence d'exploitation. La diminution des ventes d'or de 19 % reflétait le report des ventes d'or à la fin du trimestre en raison de la crise de la COVID-19. La quantité de matériel extrait au premier trimestre de 2020 était de 30 % supérieure à celle à la même période de l'exercice précédent en raison de l'augmentation de la flotte minière, de la disponibilité de l'équipement ainsi qu'un recours accru aux entrepreneurs. La quantité de stériles extraits au premier trimestre de 2020 était de 33 % supérieure à celle à la même période de l'exercice précédent puisque l'extraction se concentrait sur les agrandissements stratégiques. La mise à niveau de l'usine a continué d'avancer au cours du trimestre grâce à l'achèvement des travaux techniques, à la planification du commencement de l'installation et à la réalisation de travaux d'aménagements pour construire un accès au tamis principal et au secteur du dépoussiéreur. Le coût des ventes par once vendue au premier trimestre de 2020 était en hausse de 8 % par rapport à celui à la même période de l'exercice précédent en raison du volume des ventes inférieur et des frais de redevances accrues attribuables aux prix réalisés de l'or plus élevés, qui ont été en partie contrebalancés par des frais de découverture incorporés supérieurs en raison des agrandissements stratégiques et des accumulations de minerai à basse teneur issu de la lixiviation en tas. Le total des coûts décaissés par once produite au premier trimestre de 2020 a augmenté de 3 % par rapport à la même période de l'exercice précédent principalement en raison d'une production inférieure et des frais de redevances supérieures, qui ont été en partie contrebalancées par des frais accrus de découverture incorporés et d'accumulation de minerai décrite ci-dessus. Le total des coûts décaissés par once produite au premier trimestre de 2020 comprenait l'incidence des pertes réalisées sur dérivés liés aux programmes de couverture totalisant 9 $ par once produite (gain de 3 $ en 2019). Les coûts de maintien tout inclus par once vendue au premier trimestre de 2020 étaient de 4 % supérieurs à ceux à la même période de l'exercice précédent, principalement du fait de l'augmentation du coût des ventes par once vendue qui a été en partie contrebalancée par une baisse des coûts en immobilisations de maintien. Les coûts de maintien tout inclus au premier trimestre de 2020 comprenaient l'incidence des pertes réalisées sur dérivés liés aux programmes de couverture de 10 $ par once vendue (gain de 3 $ en 2019). Les coûts en immobilisations de maintien de 5,6 millions $ au premier trimestre de 2020 comprenaient des pièces de rechange de 1,9 million $, de l'équipement mobile et du développement des ressources de 0,4 million $ chacun et divers autres coûts en immobilisations de maintien de 2,9 millions $. Les coûts en immobilisations autres que le maintien de 26,3 millions $ comprenaient des frais de découverture incorporés de 19,0 millions $, la géomembrane des parcs à résidus et des digues de 4,8 millions $, la modernisation de l'usine de 1,8 million $ et l'équipement mobile de 0,7 million $. Perspectives La Société a réduit les prévisions de la production attribuable d'Essakane en 2020, qui passent d'une fourchette entre 365 000 et 385 000 onces à une fourchette entre 350 000 et 370 000 onces, représentant l'incidence opérationnelle attendue des mesures prises pour atténuer les risques à la santé provoqués par la crise mondiale de la COVID-19. La mine a entrepris des mesures d'atténuation proactives liées aux risques occasionnés par la COVID-19 pour limiter les interactions de la main-d'œuvre et poursuivre ses activités. La Société s'attend à ne pas atteindre la capacité optimale au deuxième trimestre. Les coûts en immobilisations devraient se chiffrer à environ 120 millions $, dont 40 millions $ en coûts en immobilisations de maintien et 80 millions $ en coûts en immobilisations autres que le maintien. Les coûts en immobilisations autres que le maintien de 80 millions $ comprennent une réduction de 20 millions $ attribuable au volume inférieur de frais de découverture incorporés et un report de dépenses en 2021. Mine Rosebel - Suriname (participation d'IAMGOLD - 95 %) La production aurifère attribuable au premier trimestre de 2020 a diminué de 6 % par rapport à celle à la même période de l'exercice précédent puisque les empilements de minerai à basse teneur et les galets à plus haute teneur ont servi à compléter l'alimentation en minerai pendant que les activités minières se concentraient sur la réalisation d'agrandissements stratégiques et l'élargissement de l'accès à la fosse Saramacca. Le développement qui donnera l'accès au minerai à l'avenir a entraîné une diminution du minerai extrait comparativement à la même période de l'exercice précédent. L'alimentation de l'usine comportait des quantités marginales de minerai à haute teneur provenant du gisement Saramacca. L'usine de charbon en colonne a donné comme toujours un bon rendement représentant 3 000 onces récupérées à partir des résidus au premier trimestre de 2020, comparativement à 2 200 onces à la même période de l'exercice précédent à un coût d'exploitation marginal d'environ 35 $ l'once pour couvrir les coûts supplémentaires d'énergie et d'élution. La construction du chemin de halage, qui s'est poursuivie au premier trimestre de 2020, a permis le raccordement du chemin pratiquement achevé et le transport du minerai provenant de Saramacca à l'usine de Rosebel. Les activités, notamment la construction des installations du site minier, l'infrastructure de gestion de l'eau, les chemins du site et la préparation des haldes à stériles, se sont poursuivies à Saramacca. La construction du chemin de halage et de l'infrastructure du site devrait être terminée d'ici le second semestre de 2020. La livraison et la mise en service de la flotte de transport et de l'équipement minier se sont également poursuivies au premier trimestre de 2020 en prévision de l'accroissement des activités d'extraction à Saramacca. Le coût des ventes par once vendue au premier trimestre de 2020 était de 25 % supérieur à celui à la même période de l'exercice précédent. Cet accroissement était principalement attribuable à une baisse du volume des ventes combinées au soutirage à partir des empilements à long terme en vue de compléter l'alimentation en minerai et à une hausse des frais de redevances en raison de l'augmentation des prix réalisés de l'or, qui ont été en partie contrebalancées par des frais de découverture incorporés accrus. Le total des coûts décaissés par once produite au premier de 2020 montrait une hausse de 16 % par rapport à celui à la même période de l'exercice précédent, principalement en raison de la réduction du volume produit et des facteurs indiqués ci-dessus. Le total des coûts décaissés par once produite au premier trimestre de 2020 comprenait l'incidence des pertes réalisées sur dérivés liés aux programmes de couverture totalisant 9 $ par once produite (gain de 1 $ en 2019). Les coûts de maintien tout inclus par once vendue au premier trimestre de 2020 étaient de 17 % supérieurs à ceux à la même période de l'exercice précédent, principalement en raison d'une augmentation du coût des ventes par once vendue qui a été en partie contrebalancée par une baisse des coûts en immobilisations de maintien. Les coûts de maintien tout inclus au premier trimestre de 2020 comprenaient l'incidence des pertes réalisées sur dérivés liés aux programmes de couverture de 9 $ par once vendue (gain de 1 $ en 2019). Les coûts en immobilisations de maintien au premier trimestre de 2020 de 6,8 millions $ comprenaient des pièces de rechange de 3,1 millions $, du développement des ressources de 0,8 million $, de la gestion des résidus de 0,7 million $, de l'équipement de l'usine de 0,6 million $, des améliorations aux édifices de 0,4 million $ et divers autres coûts en immobilisations de maintien de 1,2 million $. Les coûts en immobilisations autres que le maintien de 13,7 millions $ comprenaient 8,6 millions $ liés au projet Saramacca et 5,1 millions $ en frais de découverture incorporés. Perspectives La Société a augmenté les prévisions de la production attribuable de Rosebel en 2020, qui passent d'une fourchette entre 245 000 et 265 000 onces à une fourchette entre 250 000 et 270 000 onces, représentant les avantages générés par un rapprochement favorable des teneurs à la concession Rosebel, malgré l'incidence opérationnelle attendue des mesures prises pour atténuer les risques à la santé provoqués par la crise mondiale de la COVID-19. Afin réduire les répercussions de celle-ci, la mine a entrepris des mesures d'atténuation proactives lors de l'entrée et de la sortie des employés au site et a réduit les interactions de la main-d'œuvre, ce qui provoquera une baisse des activités et une hausse des coûts prévus au deuxième trimestre. Les coûts en immobilisations devraient se chiffrer à environ 115 millions $, dont 60 millions $ en coûts en immobilisations de maintien et 55 millions $ en coûts en immobilisations autres que le maintien. Les coûts en immobilisations de maintien de 60 millions $ représentent un accroissement de 5 millions $ pour financer le forage supplémentaire de développement des ressources. Les coûts en immobilisations autres que le maintien de 55 millions $ comprennent une réduction de 5 millions $ attribuable au volume inférieur de frais de découverture incorporés d'agrandissement en 2020. Mine Westwood - Canada (participation d'IAMGOLD - 100 %) La mine d'or Westwood a été placée en mode surveillance et maintien le 25 mars 2020, comme les autres mines dans l'ensemble de la province, conformément aux directives du gouvernement du Québec pour lutter contre la crise de la COVID-19 puisque les activités minières ont été jugées non essentielles. Le 15 avril 2020, Westwood a repris ses activités, qui étaient en mode surveillance et maintien, à la suite de la confirmation donnée par le gouvernement du Québec le 13 avril 2020 voulant que les activités minières fassent partie des activités essentielles. Le redémarrage à Westwood a été réalisé conformément aux normes établies par le gouvernement du Québec, la Direction de la santé publique et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST ») en vue de limiter le risque de propagation de la COVID-19. L'intensification des activités comprenait la formation des employés sur les nouvelles procédures et mesures sanitaires, y compris des horaires de travail et de transport modifiés, des mesures de distanciation physique et de l'équipement de protection personnel. La production aurifère au premier trimestre de 2020 s'est avérée de 47 % supérieure à celle à la même période de l'exercice précédent en raison d'un meilleur débit puisque les activités minières à cette période avaient subi les répercussions néfastes des activités sismiques accrues dans des secteurs précis au quatrième trimestre de 2018. Au premier trimestre de 2020, 109 000 tonnes de minerai ont été extraites du gisement satellite Grand Duc (néant en 2019) d'une teneur à l'usine de 0,92 g Au/t (néant en 2019). La teneur à l'usine, excluant le minerai marginal et le minerai extrait du gisement Grand Duc au premier trimestre de 2020, atteignait 5,77 g Au/t (5,23 g Au/t en 2019). Au cours du premier trimestre de 2020, la progression du développement souterrain s'est poursuivie en vue d'ouvrir l'accès à de nouveaux secteurs d'exploitation par la réalisation d'environ 1 305 mètres de développement latéral, ce qui donne une moyenne de 14 mètres par jour. Le développement à Westwood se poursuit et devrait augmenter pendant trois à quatre ans pour atteindre des niveaux de production constants. Un plan de durée de vie de la mine mis à jour pour Westwood ainsi que le rapport technique afférant conforme aux directives de la Norme canadienne 43-101 est prévu d'ici le milieu de l'exercice 2020. Bien que cela n'ait pas eu d'effet sur le total des coûts décaissés par once produite et les coûts de maintien tout inclus par once vendue du premier trimestre de 2020 en ce qui a trait à la normalisation, une réduction respective de 778 $ par once produite et de 610 $ par once vendue, en raison de la normalisation des coûts attribuable à une production anormalement faible a été enregistrée au premier trimestre de 2019 à la suite de l'augmentation des activités sismiques au quatrième trimestre de 2018. Le coût des ventes par once vendue au premier trimestre de 2020 a diminué de 25 % par rapport à celui à la même période de l'exercice précédent principalement en raison du volume des ventes supérieur qui a été en partie contrebalancé par des coûts d'exploitation et d'usinage accrus attribuables à l'extraction à Grand Duc. Le total des coûts décaissés par once produite au premier trimestre de 2020 se chiffrait à 37 % de plus que celui à la même période de l'exercice précédent étant donné la normalisation des coûts de 778 $ par once produite à l'exercice précédent et l'augmentation des coûts d'exploitation et d'usinage générés par l'extraction effectuée à la fosse Grand Duc, qui ont été en partie contrebalancées par un volume de production supérieur au premier trimestre de 2020. Le total des coûts décaissés au premier trimestre de 2020 comprenait l'incidence des pertes réalisées sur dérivés liés aux programmes de couverture de change totalisant 9 $ par once produite (gain de 2 $ en 2019). Les coûts de maintien tout inclus par once vendue au premier trimestre de 2020 étaient 4 % supérieurs à ceux de la même période à l'exercice précédent, principalement en raison de la normalisation des coûts de 610 $ par once vendue, qui a été en partie contrebalancée par des coûts en immobilisations de maintien moindres et un coût des ventes par once inférieur. Les coûts de maintien tout inclus au premier trimestre de 2020 comprenaient l'incidence des pertes réalisées sur instruments dérivés liés aux programmes de couverture de 10 $ par once vendue (gain de 2 $ en 2019). Les coûts en immobilisations de maintien au premier trimestre de 2020 de 2,4 millions $ comprenaient des frais de développement reportés de 1,7 million $, de la construction sous terre de 0,3 million $ et de l'équipement souterrain de 0,4 million $. Les coûts en immobilisations autres que le maintien au premier trimestre de 2020 de 2,2 millions $ comprenaient des frais de développement reportés de 1,2 million $, du forage de développement de 0,7 million $ et de la construction sous terre de 0,3 million $. Perspectives La Société a réduit les prévisions de la production attribuable de Westwood en 2020, qui passent d'une fourchette entre 90 000 et 110 000 onces à une fourchette entre 85 000 et 100 000 onces, en raison de l'effet de la fermeture prescrite par le gouvernement en mars et en avril 2020 et de l'incidence opérationnelle attendue des mesures prises pour atténuer les risques à la santé provoqués par la crise mondiale de la COVID-19. La production au premier semestre de 2020 devrait subir les répercussions défavorables de l'arrêt des activités et de la mise en mode surveillance et maintien, suivis de la période d'intensification en vue de revenir à la pleine capacité. Les coûts en immobilisations devraient se chiffrer à environ 40 millions $, dont 25 millions $ en coûts en immobilisations de maintien et 15 millions $ en coûts en immobilisations autres que le maintien. La baisse de 10 millions $ en immobilisations autres que le maintien représente une réduction du volume de développement reporté et un report de la construction non essentielle en 2021. ACTIVITÉS ABANDONNÉES Mali - Mine Sadiola (participation d'IAMGOLD - 41 %) Le 20 décembre 2019, IAMGOLD, de concert avec son partenaire en coentreprise, AngloGold Ashanti Limited (« AGA »), a conclu une entente pour vendre leurs participations conjointes dans la Société d'Exploitation des Mines d'Or de Sadiola S.A. (« Sadiola ») à Allied Gold Corp (« Allied Gold ») pour une contrepartie en trésorerie de 105 millions $ US. La transaction demeure assujettie à la réalisation de certaines conditions préalables, ou à la renonciation à celles-ci, y compris l'obtention de certaines approbations et quittances de la part du gouvernement du Mali. En outre, au moment de la réalisation de toutes les conditions préalables, ou de la renonciation à celles-ci, mais immédiatement avant la clôture de la transaction, Sadiola versera des dividendes de 15 millions $ à ses actionnaires proportionnellement à leur participation. Au 31 décembre 2019, le groupe de disposition de Sadiola répondait aux critères pour être classé comme détenu en vue de la vente. Mali - Mine Yatéla (participation d'IAMGOLD - 40 %) Le 14 février 2019, Sadiola Exploration Limited (« SADEX »), filiale détenue conjointement par IAMGOLD et AGA, a conclu une convention d'achat d'actions avec le gouvernement du Mali aux termes de laquelle SADEX accepte de vendre au gouvernement du Mali sa participation de 80 % dans la Société d'Exploitation des Mines d'Or de Yatéla (« Yatéla »), en contrepartie de 1 $. Cette opération demeure soumise à diverses conditions préalables, notamment l'adoption de deux lois, la confirmation de la conversion de Yatéla en entité étatique et la création d'un organisme étatique qui assumerait la responsabilité de la réhabilitation et de la fermeture de la mine. Dans le cadre de cette opération et au moment de sa mise en œuvre, IAMGOLD paiera un montant forfaitaire d'environ 18,5 millions $ à cet organisme étatique qui correspond aux coûts estimés de la réhabilitation et de la fermeture de la mine Yatéla et du financement de certains programmes sociaux. Lorsque cette opération sera réalisée et que le paiement sera effectué, SADEX et les membres de son groupe seront dégagés de toute obligation se rapportant à la mine Yatéla, y compris en ce qui a trait à la réhabilitation et à la fermeture de la mine et au financement de programmes sociaux. Au 31 mars 2019, le groupe de disposition de Yatéla répondait aux critères pour être classé comme détenu en vue de la vente. Ensemble, les groupes destinés à être cédés Sadiola et Yatéla sont considérés comme étant situés dans une zone géographique d'exploitation distincte et ont donc été présentés en tant qu'activités abandonnées dans les états consolidés des résultats (perte). PROJETS DE MISE EN VALEUR Projet de coentreprise Côté Gold - Canada Le projet Côté Gold est une coentreprise détenue à 70 % par l'exploitant IAMGOLD et à 30 % par Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. Au 31 décembre 2019, le projet Côté Gold annonçait (sur une base à 100 %) des réserves minérales estimées prouvées et probables de 233,0 millions de tonnes d'une teneur de 1,0 g Au/t représentant 7,3 millions d'onces contenues. Les ressources mesurées et indiquées (incluant les réserves) totalisaient 365,5 millions de tonnes d'une teneur de 0,9 g Au/t représentant 10,2 millions d'onces contenues, et les ressources présumées totalisaient 189,6 millions de tonnes d'une teneur de 0,6 g Au/t représentant 3,8 millions d'onces contenues (voir le communiqué du 18 février 2020). Au cours du premier trimestre de 2020, les activités d'atténuation des risques se sont poursuivies au projet Côté Gold, et les travaux techniques étaient réalisés à pratiquement 60 %. Les activités d'atténuation des risques demeurent conformes aux coûts en immobilisations prévus et comprennent les travaux techniques détaillés du parc de gestion des résidus proposé, la mise à jour du modèle de bloc des ressources, l'avancement des démarches de permis du projet et le commencement de la première phase de la construction du camp. De plus, la Société étudie toujours les avantages potentiels d'intégration de la technologie, comme l'automatisation d'activités d'exploitation. Les coûts en immobilisations prévus en 2020 afin de financer les activités décrites plus haut, précédemment établis à environ 35 millions $, ont été augmentés à 45 millions $ pour poursuivre l'avancement de la phase des travaux préliminaires, y compris le déboisement du site, le développement du chemin d'accès, la progression de la construction des installations des camps et l'avancement des études techniques détaillées. De plus, IAMGOLD a réalisé environ 4 700 mètres de forage au diamant pendant le trimestre axé sur l'évaluation du potentiel de la ressource dans la zone Gosselin. Projet Boto (Sénégal) Au 31 décembre 2019, le projet Boto annonçait (sur une base à 100 %) des réserves minérales probables totalisant 29,0 millions de tonnes d'une teneur de 1,71 g Au/t représentant 1,6 million d'onces contenues. Les ressources indiquées (incluant les réserves) totalisaient 40,6 millions de tonnes d'une teneur de 1,6 g Au/t représentant 2,0 millions d'onces contenues, et les ressources présumées totalisaient 8,2 millions de tonnes d'une teneur de 1,8 g Au/t représentant 469 000 onces contenues (voir les communiqués du 13 janvier et du 18 février 2020). Au cours du premier trimestre de 2020, la Société a annoncé que le gouvernement de la République du Sénégal a approuvé le permis d'exploitation minière pour le projet aurifère Boto d'une durée initiale de 20 ans. Le gouvernement du Sénégal a renoncé à son droit à une participation à titre onéreux de 25 %, conditionnelle à la réception d'une somme de 7 millions $ US exigible au commencement de la production commerciale. Conformément aux dispositions du code minier, la République du Sénégal a droit à une participation à titre gratuit de 10 % dans la société d'exploitation. L'obtention de ce permis pourrait mener à une décision de mise en valeur et de production éventuelle. IAMGOLD a également annoncé les résultats de diverses études de mise en valeur et d'optimisation opérationnelle du projet entreprises depuis l'achèvement de l'étude de faisabilité de 2018 et a déposé un rapport technique selon la Norme canadienne 43-101. L'étude optimisée prévoit une exploitation qui devrait produire en moyenne 160 000 onces d'or par année au cours des six premières années d'exploitation, soit une moyenne de 130 000 onces d'or par année, à un coût de maintien tout inclus de 842 $ par once vendue sur la durée de vie de la mine, soit environ 11 ans. Les coûts en immobilisations initiaux prévus étant de 271 millions $, l'étude suggère une valeur actualisée nette du projet après impôts (en utilisant un taux d'actualisation de 6 %) de 219 millions $, établie d'après un prix de l'or estimé de 1 350 $ et un TRI de 22,6 % (voir les communiqués de presse du 22 octobre 2018 et du 13 janvier et 14 février 2020). Au cours du trimestre, la Société a commencé à planifier la phase préliminaire de construction en vue d'appuyer une décision future de mise en valeur du projet, qui comprend l'amélioration de l'accès et de l'infrastructure du site de mise en valeur, les travaux de soutien sur le terrain et l'avancement des travaux techniques détaillés de l'usine. Les coûts en immobilisations prévus en 2020 afin de financer les activités décrites plus haut, précédemment établis à environ 30 millions $, ont été réduits à 25 millions $. Les efforts de prospection au cours du premier trimestre ont été axés sur le forage de définition et de délimitation visant la transformation des ressources. Environ 3 400 mètres de forage au diamant et en circulation inverse ont été réalisés au cours du premier trimestre. PROSPECTION La Société a activement effectué de la prospection à des projets à proximité des mines existantes et à des projets primaires situés dans neuf pays d'Afrique de l'Ouest, de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud. Au premier trimestre de 2020, les coûts de prospection et d'études de projets totalisaient 10,9 millions $ comparativement à 13,2 millions $ à la même période de l'exercice précédent, dont 8,4 millions $ étaient imputés aux charges et 2,5 millions $ à la prospection incorporée. Selon la méthode comptable adoptée par IAMGOLD, les coûts de prospection sont imputés aux charges, et les coûts d'évaluation de la faisabilité technique et de la viabilité commerciale d'extraction des ressources minérales, y compris celles se trouvant à même ou à côté des sites miniers existants, sont inscrits à l'actif. La diminution du total des coûts de prospection comparativement à la même période de l'exercice précédent reflète les conditions hivernales clémentes aux projets en Amérique du Nord ainsi que l'effet des restrictions de travail et des ralentissements vécus dans la plupart des projets en raison de la crise mondiale provoquée par la COVID-19 vers la fin du trimestre. Au cours du trimestre, les activités de forage aux projets actifs et aux sites miniers totalisaient environ 59 900 mètres.

Trois mois terminés le 31 mars (en millions $) 2020 2019 Projets de prospection primaire

6,0 $

7,6 $ Projets de prospection à proximité des mines1 4,9

5,0



10,9

12,6

Études de faisabilité et autres études -

0,6





10,9 $

13,2 $ 1 Les projets de prospection à proximité des mines des trois mois clos au 31 mars 2020 et en 2019 comprenaient la prospection à proximité des mines et le développement des ressources respectivement de 2,5 millions $ et de 2,9 millions $. PERSPECTIVES La Société a révisé ses prévisions de coûts de prospection, qui passent de 47 millions $ à 52 millions $, exception faite des activités de mise en valeur et études de projet, afin de soutenir le forage de développement de ressources supplémentaires à Rosebel. En 2020, le programme de développement des ressources et de prospection comprend environ de 190 000 à 210 000 mètres de forage en circulation inverse et de forage au diamant. (en millions $) Incorporés1 Dépensés Total Projets de prospection primaire

- $

26 $

26 $ Projets de prospection à proximité des mines2 16

10

26





16 $

36 $

52 $ 1 La portion incorporée des coûts prévus en 2020 de 16 millions $ est comprise dans les prévisions de coûts en immobilisations de 345 millions $ ± 5 % de la Société. 2 Les projets de prospection à proximité des mines incluent la prospection prévue aux mines existantes et le développement des ressources de 16 millions $. PROJETS DE PROSPECTION À PROXIMITÉ DES MINES Essakane, Burkina Faso Au cours du premier trimestre de 2020, IAMGOLD a déposé un rapport technique établi selon la Norme canadienne 43-101 sur l'étude de faisabilité sur le charbon en lixiviation (« CEL ») et la lixiviation en tas à Essakane, qui étayait l'investissement en vue d'optimiser l'usine, d'augmenter la capacité de l'usine de CEL et de reporter la lixiviation en tas à la fin de la vie de la mine Essakane (voir le communiqué de presse en date du 12 février 2020). De plus, la Société a réalisé environ 1 800 mètres de forage au diamant et en circulation inverse visant la définition et le développement des ressources dans la zone principale d'Essakane et à Falagountou afin de tenter de définir davantage la minéralisation d'or ciblée. Le forage d'exploration régionale se concentrait sur la définition des ressources et l'élargissement grâce à environ 3 300 mètres de forage en circulation inverse effectué au projet satellite Tassiri situé à environ 8 kilomètres au sud-ouest de la zone principale d'Essakane. Rosebel, Suriname Les programmes de prospection régionaux et à proximité des mines visaient encore à évaluer le potentiel d'élargissement des ressources et des cibles de prospection aux alentours des exploitations existantes. Au cours du premier trimestre de 2020, IAMGOLD a réalisé environ 10 600 mètres de développement des ressources par forage en circulation inverse au gisement Saramacca et à la fosse Royal Hill sur la concession de la mine Rosebel. En outre, elle a effectué environ 1 500 mètres de forage au diamant afin de continuer à prospecter et à évaluer le potentiel de la ressource dans la concession Brokolonko située le long du corridor général de Saramacca. Westwood, Canada Au cours du premier trimestre de 2020, l'excavation souterraine totalisait 1 305 mètres de développement latéral. De plus, environ 3 000 mètres de développement à la surface et 13 400 mètres de développement sous terre et de forage géotechnique au diamant ont été effectués. Le programme de forage au diamant était concentré sur la définition des zones minéralisées connues et la définition des ressources dans les secteurs d'extraction. PROJETS DE PROSPECTION PRIMAIRE Projets en propriété exclusive Diakha-Siribaya - Mali Au 31 décembre 2019, la Société avait annoncé, sur une base à 100 %, des ressources minérales indiquées de 18,0 millions de tonnes d'une teneur de 1,3 g Au/t représentant 744 000 onces contenues et des ressources présumées de 23,2 millions de tonnes d'une teneur de 1,6 g Au/t représentant 1,2 million d'onces contenues (voir le communiqué du 18 février 2020). Au cours du premier trimestre de 2020, les activités de prospection ont été concentrées sur l'exploration de cibles géochimiques et géophysiques hautement prioritaires présélectionnées dans un rayon de 20 kilomètres du gisement Diakha. Karita - Guinée Le projet Karita, détenu en propriété exclusive par IAMGOLD, est un permis de prospection couvrant une superficie d'environ 100 kilomètres carrés située en Guinée entre le projet Boto d'IAMGOLD au Sénégal, au nord, et le projet aurifère Diakha-Siribaya au Mali, au sud, a été acquis en 2017. Au cours du premier trimestre de 2020, les travaux d'exploration visaient la préparation et la planification du forage et de la saison sur le terrain, y compris le repérage d'emplacements potentiels de camps et de sources d'eau. Pitangui - Brésil Au 31 décembre 2019, IAMGOLD a annoncé (sur une base à 100 %) au gisement São Sebastião des ressources indiquées de 3,33 millions de tonnes d'une teneur de 4,39 g Au/t représentant 470 000 onces et des ressources présumées de 3,56 millions de tonnes d'une teneur de 3,78 g Au/t représentant 433 000 onces contenues (voir le communiqué du 18 février 2020). Au cours du premier trimestre de 2020, environ 1 100 mètres de forage au diamant ont été réalisés pour évaluer les cibles d'exploration régionale situées dans les permis d'exploration d'environ 180 kilomètres carrés. Projets en coentreprise La section ci-dessous présente les grandes lignes des projets de prospection de la Société qui sont détenus en coentreprise. Les conventions sont généralement établies selon certaines conditions donnant l'option à la Société d'accroître sa participation au fil du temps, en appuyant la décision de le faire d'après les résultats de prospection au fur et à mesure qu'ils sont connus. Monster Lake - Canada (convention de participation conditionnelle avec TomaGold Corporation) Le projet Monster Lake, situé à 50 kilomètres au sud-ouest de Chibougamau, au Québec, fonctionne selon une convention de participation conditionnelle de 75 % à IAMGOLD et 25 % à TomaGold Corporation dans le but de former une coentreprise avec cette dernière. Au 31 décembre 2019, IAMGOLD a déclaré (sur une base à 100 %) des ressources minérales présumées de 1,1 million de tonnes d'une teneur de 12,14 g Au/t représentant 433 300 onces contenues, d'après un scénario d'exploitation minière souterraine (voir les communiqués de presse du 28 mars 2018 et du 18 février 2020). Au cours du premier trimestre de 2020, la Société a réalisé environ 1 600 mètres de forage au diamant visant à tester la zone de cisaillement Annie afin de tenter d'élargir la minéralisation recoupée en 2019. Nelligan - Canada (convention de participation conditionnelle avec Vanstar Mining Resources Inc.) Le projet Nelligan fonctionne selon une convention de participation conditionnelle de 75 % pour IAMGOLD et de 25 % pour Vanstar Mining Resources Inc. dans le but de former une coentreprise avec cette dernière. IAMGOLD détient une option d'accroître sa participation de 5 %. Le projet est situé à environ 15 kilomètres au sud du projet Monster Lake dans le secteur de Chapais-Chibougamau au Québec. Au 31 décembre 2019, IAMGOLD a déclaré (sur une base à 100 %) des ressources minérales présumées de 97,0 millions de tonnes d'une teneur de 1,02 g Au/t représentant 3,2 millions d'onces contenues (voir les communiqués de presse du 22 octobre 2019 et du 18 février 2020). Au cours du premier trimestre de 2020, la Société a réalisé environ 5 000 mètres de forage au diamant dans le but de définir et tester davantage la continuité de la minéralisation associée à la Zone Renard. Rouyn - Canada (convention de participation conditionnelle avec Ressources Yorbeau inc.) Au premier trimestre de 2018, IAMGOLD a conclu une convention d'option d'achat avec Ressources Yorbeau inc. (« Yorbeau ») pour le projet aurifère Rouyn, situé près de la ville de Rouyn-Noranda au Québec. En vertu des modalités de la convention d'achat, IAMGOLD peut acquérir une participation de 100 % dans le projet en effectuant des paiements en trésorerie prévus totalisant 4 millions $ CA et en affectant un total de 9 millions $ CA à la prospection sur une période de quatre ans. À la fin de cette période, IAMGOLD doit réaliser une estimation des ressources conforme à la Norme canadienne 43-101, après quoi la Société pourra acquérir à son choix une participation de 100 % dans le projet, sous réserve du paiement à Yorbeau d'une redevance sur le rendement net à la sortie de fonderie de 2 %, et d'une somme égale au moindre de 15 $ CA l'once de ressources ou 30 millions $ CA. Au cours du premier trimestre de 2020, IAMGOLD a effectué environ 10 500 mètres de forage au diamant afin de tester la définition et les extensions latérales à la zone du Lac Gamble. Autre Loma Larga (anciennement Quimsacocha), Équateur IAMGOLD, par sa part de 35,6 % dans les capitaux propres d'INV Metals Inc. (« INV Metals »), détient une participation indirecte dans le projet aurifère, argentifère et cuprifère Loma Larga en Équateur méridional. Au cours du premier trimestre de 2020, INV Metals a annoncé les résultats d'une étude de faisabilité soutenant la mise en valeur proposée d'une mine souterraine dont la production anticipée moyenne annuelle se chiffre à 203 000 onces d'or équivalent sur une DVM de 12 ans, à un taux de rendement interne après impôt de 28,3 %, une période de récupération de 2,4 ans et une valeur actualisée nette après impôt de 454 millions $ en utilisant un prix de l'or de 1 400 $ (voir le communiqué de presse d'INV Metals du 31 mars 2020). Pendant le reste de 2020, INV Métal prévoit concentrer ses efforts sur les demandes de permis de Loma Larga, visant principalement à obtenir les principaux permis environnementaux, ainsi qu'un accord de protection des investissements pour permettre à son conseil d'administration de prendre une décision quant à la mise en valeur (voir le communiqué de presse d'INV Métal du 31 mars 2020). RENVOIS (excluant les tableaux) Le coût des ventes, exception faite de l'amortissement, comme indiqué à la note 30 des états financiers consolidés intermédiaires de la Société, est établi sur une base attribuable d'onces vendues (hormis les participations ne donnant pas le contrôle de 10 % à Essakane et de 5 % à Rosebel). Il s'agit d'une mesure hors PCGR. Se reporter au rapprochement de la section des mesures de rendement hors PCGR du rapport de gestion. Le taux JART désigne le nombre d'incidents occasionnant des jours d'absence, des restrictions et des transferts par 100 employés. Indice social Jantzi (JSI). Le JSI est un indice modelé sur le S&P/TSX 60 et pondéré selon la capitalisation boursière qui se compose d'actions ordinaires de sociétés choisies en fonction de leur responsabilité sociale selon un vaste ensemble de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. TÉLÉCONFÉRENCE Une téléconférence aura lieu le mardi 5 mai 2020 à 8 h 30 (heure de l'Est) au cours de laquelle la direction discutera des résultats d'exploitation et des résultats financiers de la Société du premier trimestre de 2020. Une webdiffusion de la conférence téléphonique sera disponible sur le site Web de la Société à l'adresse : www.iamgold.com. Renseignements au sujet de la téléconférence : Nº sans frais en Amérique du Nord : 1 800 319-4610 ou à l'international : 1 604 638-5340 L'enregistrement de l'appel sera disponible pendant un mois après la téléconférence en composant : Nº sans frais en Amérique du Nord : 1 800 319-6413 ou à l'international : 1 604 638-9010, mot de passe : 4247 #. MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS Toute l'information contenue dans le présent communiqué de presse, y compris l'information relative au rendement financier ou aux résultats d'exploitation futurs de la Société et tout autre énoncé qui exprime les attentes ou les estimations de la direction quant aux rendements futurs, à l'exception des faits historiques, constitue des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont établis selon des anticipations, des estimations et des projections à la date du présent communiqué de presse. Par exemple, les énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse se retrouvent, sans s'y limiter, dans les titres des rubriques intitulées « Prochains catalyseurs de croissance de 2020 » « Sommaire du premier trimestre de 2020 », « Prévisions de 2020 », « Projets de mise en valeur », et « Prospection », et comprennent sans s'y limiter, les énoncés en ce qui concerne les prévisions de la Société à l'égard de la production, le coût des ventes, le total des coûts décaissés, les coûts de maintien tout inclus, les charges d'amortissement, le taux d'impôt effectif, les coûts en immobilisations, les perspectives des exploitations, les projets de mise en valeur et d'expansion, la prospection, les cours futurs de l'or, l'estimation des réserves et des ressources minérales, la réalisation des estimations des réserves et des ressources minérales, le moment et le volume de la production future estimée, les coûts de production, les délais d'obtention des permis, les fluctuations des monnaies, les exigences d'investissement supplémentaire, la réglementation gouvernementale des exploitations minières, les risques environnementaux, les dépenses de réhabilitation non anticipées, les litiges liés aux titres de propriétés ou de claims et les limitations de couverture d'assurance. Les énoncés prospectifs sont fournis dans le but de donner des renseignements concernant les attentes actuelles de la direction et les plans au sujet de l'avenir. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par leur utilisation des termes, sans s'y limiter, « pouvoir », « devoir », « continuer », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « prévoir », « planifier », « chercher à » « viser », « compter », « croire » ainsi que « prévisions », « perspectives », « potentiel », « indice », « cible », « stratégie » ou « projet » y compris dans une tournure négative ou des variantes de ces termes ou une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs s'appuient nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que jugées raisonnables par la direction, sont, de par leur nature, assujetties à d'importantes incertitudes et éventualités d'ordre commercial, économique et concurrentiel. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Société met en garde le lecteur que de tels énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant entraîner des écarts considérables entre les résultats financiers, le rendement ou les réalisations réels d'IAMGOLD et les prévisions des résultats, du rendement ou des réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne constituent en aucun cas une garantie des résultats futurs. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, sans s'y limiter, les fluctuations du cours mondial de l'or, du cuivre, de l'argent ou de certaines autres marchandises (comme le diesel et l'électricité) ; les fluctuations du dollar américain et des autres monnaies, des taux d'intérêt ou des taux d'emprunt de l'or ; les risques découlant de la détention d'instruments dérivés ; les niveaux de liquidités et des sources de financement ; l'accès aux marchés financiers et au financement ; les régimes fiscaux miniers ; la capacité à réussir l'intégration des actifs acquis ; l'évolution des lois, des politiques ou de l'économie des États dans lesquels la Société exerce des activités ; les difficultés opérationnelles ou techniques pouvant survenir dans le cadre des activités d'exploitation et de mise en valeur, y compris les problèmes géotechniques et la sismicité ; les lois et la réglementation régissant la protection de l'environnement ; les relations de travail ; la disponibilité et les coûts supérieurs associés aux intrants miniers et à la main-d'œuvre ; les négociations de nouvelles conventions collectives raisonnables pourraient ne pas être fructueuses, auquel cas une grève ou un arrêt de travail pourrait être déclenché, ce qui aurait une incidence néfaste considérable sur le résultat net et la situation financière de la Société ; la nature spéculative de la prospection et de la mise en valeur, notamment les risques d'épuisement graduel des réserves ou la diminution de leur teneur ; l'évolution défavorable des cotes de crédit de la Société ; les contestations relatives aux titres de propriété, surtout dans le cas des propriétés non mises en valeur ; la capacité de livrer de l'or conformément aux accords de paiements anticipés sur la vente à terme d'or; le droit des parties de mettre fin aux accords de paiements anticipés sur la vente à terme d'or dans certains cas ; l'incapacité d'appliquer une hausse du cours de l'or excédant le plafond d'une opération à fourchette de taux (tunnel) conclue dans le cadre d'un accord de paiement anticipé sur la vente à terme d'or, comme l'opération à fourchette de taux conclue relativement à l'or vendu à terme en janvier 2019 ; les conséquences opérationnelles potentielles directes ou indirectes découlant de maladies contagieuses ou de pandémies, comme l'épidémie de la COVID-19 ; et les risques associés à la prospection, à la mise en valeur et à l'activité minière. La Société peut également faire l'objet de litiges et être exposée aux risques juridiques et politiques. Les risques et incertitudes inhérents à tous les projets d'IAMGOLD incluent l'inexactitude des estimations des réserves et des ressources, de la récupération métallurgique, des coûts en capital, des coûts d'exploitation de ces projets et du prix futur de l'or. Les projets de mise en valeur n'ont aucun historique à partir duquel il est possible d'établir une estimation des flux de trésorerie futurs. Les coûts en immobilisations et le temps requis pour mettre en valeur de nouvelles mines ou autres projets sont considérables, et des changements dans les coûts ou l'échéancier de construction peuvent avoir une incidence sur la rentabilité du projet. Les coûts réels et le rendement économique pourraient différer considérablement des estimations d'IAMGOLD ou IAMGOLD pourrait ne pas obtenir les approbations gouvernementales nécessaires à la poursuite de la mise en valeur, du développement ou de l'exploitation d'un projet. Pour obtenir une analyse détaillée des risques auxquels la Société est confrontée, et qui peuvent faire en sorte que les résultats financiers, la performance opérationnelle ou les réalisations réelles d'IAMGOLD et les prévisions des résultats, de la performance opérationnelle ou des réalisations futures, exprimées ou sous-entendues par ces énoncés prospectifs et que les énoncés prospectifs diffèrent de façon importante, se reporter à la plus récente notice annuelle de la Société déposée auprès des commissions des valeurs mobilières canadiennes sur le site www.sedar.com, et aussi dans le formulaire 40-F (Form 40-F) déposé auprès de la « United States Securities and Exchange Commission » sur le site www.sec.gov/edgar.shtml. Les risques décrits dans la notice annuelle (déposée et consultable sur les sites www.sedar.com et www.sec.gov/edgar.shtml et également disponible sur demande auprès de la Société) sont intégrés par renvoi au présent communiqué de presse. La Société n'a aucune intention ou obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif, verbalement ou par écrit, qui peut être fait, à l'occasion, par IAMGOLD ou en son nom, sauf si les lois l'exigent. Personnes qualifiées Les renseignements techniques concernant les activités de prospection contenues dans le présent communiqué sont préparés sous la supervision de Craig MacDougall, géologue professionnel, vice-président principal, Exploration, pour IAMGOLD, et sont revus et vérifiés par ce dernier. M. MacDougall est une personne qualifiée pour les besoins de la Norme canadienne 43-101. Au sujet d'IAMGOLD IAMGOLD est une société minière de rang intermédiaire qui possède trois mines sur trois continents, notamment la mine Essakane au Burkina Faso, la mine Rosebel au Suriname et la mine Westwood au Canada. À son solide éventail d'actifs stratégiques s'ajoutent le projet de mise en valeur Côté Gold au Canada, le projet de mise en valeur Boto au Sénégal, ainsi que des projets d'exploration primaire et à proximité des mines situés dans divers pays d'Afrique de l'Ouest, de l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Nord. IAMGOLD est déterminée à entretenir sa culture d'exploitation minière responsable en observant de bonnes pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Elle emploie plus de 4 700 personnes. Les titres d'IAMGOLD (www.iamgold.com) sont inscrits à la cote de la Bourse de Toronto (symbole « IMG ») et de la Bourse de New York (symbole « IAG »). L'engagement d'IAMGOLD à l'égard de Zéro Incident se retrouve dans tous les aspects de ses activités. IAMGOLD fait partie des entreprises figurant sur l'indice JSI4. Pour de plus amples renseignements : Indi Gopinathan, vice-présidente, Relations avec les investisseurs et Communications, IAMGOLD Corporation Tél. : 416 360-4743 Cellulaire : 416 388-6883 Sans frais : 1 888-464-9999 info@iamgold.com Veuillez noter : Vous pouvez obtenir une copie de ce communiqué de presse par télécopieur, par courriel, sur le site Web d'IAMGOLD à www.iamgold.com et sur le site Web de Newsfile à www.newsfilecorp.com. Vous pouvez obtenir tous les documents d'IAMGOLD sur le site www.sedar.com ou www.sec.gov. The English version of this news release is available at http://www.iamgold.com/. To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/55352

