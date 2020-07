IAMGOLD Redémarre Ses Activités À La Mine Rosebel

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 24 juillet 2020) - IAMGOLD Corporation (TSX: IMG) (NYSE: IAG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») indique que sa mine d'or Rosebel (« Rosebel »), son exploitation au Suriname, a repris ses activités à la suite de la confirmation des experts médicaux de l'équipe de gestion de l'épidémie de la COVID-19 du Suriname qu'elle peut redémarrer en toute sécurité, selon les recommandations émises par l'équipe. De plus, par suite de l'intervention de la commission de médiation, le syndicat et Rosebel ont explicitement convenu du redémarrage des activités. Comme annoncé le 16 juin 2020, Rosebel a suspendu ses activités en raison d'un arrêt de travail du syndicat.

Afin de veiller à la santé et à la sécurité de la main-d'œuvre de Rosebel et de la communauté, la direction de Rosebel travaille assidûment à la gestion des mesures relativement à la COVID-19 depuis le mois de mars et la confirmation de cas positifs au site en juin. Les protocoles relativement à la COVID-19 sont gérés selon les directives émises par l'équipe de gestion de l'épidémie de la COVID-19 du Suriname.

Rosebel a commencé à rappeler sa main-d'œuvre au travail cette semaine. Les employés et les entrepreneurs reviennent au site pour préparer la reprise des activités d'usinage ainsi que de forage au diamant.

L'usine de Rosebel a recommencé à traiter le minerai empilé et le minerai en provenance de Saramacca. À Saramacca, les entrepreneurs ont repris la construction du chemin en vue de son achèvement.

Étant donné le contexte incertain quant à la durée et à l'ampleur de la crise occasionnée par la COVID-19 et les effets que cette crise aura sur le cours de l'or, sur les fournisseurs et la main-d'œuvre ainsi que sur les marchés financiers, la Société est continuellement confrontée à des incertitudes qui pourraient avoir des répercussions sur ses activités d'exploitation et ses résultats financiers.

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD est une société minière de rang intermédiaire qui possède trois mines sur trois continents, notamment la mine Essakane au Burkina Faso, la mine Rosebel au Suriname, et la mine Westwood au Canada. À son solide éventail d'actifs stratégiques s'ajoutent le projet de mise en valeur Côté Gold au Canada, le projet de mise en valeur Boto au Sénégal, ainsi que des projets d'exploration primaire et à proximité des mines situés dans divers pays d'Afrique de l'Ouest, de l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Nord. Le 21 juillet 2020, la Société, de concert avec son partenaire en coentreprise, Sumitomo Metal Mining Co. Ltd, a annoncé la décision de procéder à la construction du projet Côté Gold.

IAMGOLD est déterminée à entretenir sa culture d'exploitation minière responsable observant des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Elle emploie environ 5 000 personnes. Les titres d'IAMGOLD (www.iamgold.com) sont inscrits à la cote de la Bourse de Toronto (symbole « IMG ») et de la Bourse de New York (symbole « IAG »).

L'engagement d'IAMGOLD à l'égard de Zéro Incident se retrouve dans tous les aspects de ses activités. IAMGOLD fait partie des entreprises figurant sur l'indice JSI1.

