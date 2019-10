IAMGOLD acquiert des actions d'INV Metals Inc.

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. le 28 octobre 2019) - IAMGOLD Corporation (TSX : IMG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») a conclu une convention de souscription (la « Convention ») avec INV Metals Inc. (« INV ») aux termes de laquelle IAMGOLD acquerra indirectement, par l'intermédiaire d'une filiale détenue en propriété exclusive, 13 889 880 actions ordinaires d'INV (les « Actions d'INV ») selon un prix de 0,40 $ CA l'Action d'INV, pour un produit brut global de 5 555 952 $ CA.

La Convention a été conclue dans le cadre du placement privé sans intermédiaire d'INV des Actions d'INV qui avait été annoncé le 21 octobre 2019 (le « Placement privé »). Immédiatement avant la signature de la Convention, IAMGOLD détenait, directement ou indirectement, 34 592 991 Actions d'INV, soit 35,6 % des 97 297 960 Actions d'INV alors émises et en circulation. Immédiatement après la réalisation du placement privé, IAMGOLD détiendra, directement ou indirectement, 48 482 871 Actions d'INV, soit 35,6 % des 136 187 840 Actions d'INV qui devraient alors être émises et en circulation.

IAMGOLD acquiert les Actions d'INV aux termes du Placement privé à des fins de placement. Selon la conjoncture et d'autres facteurs, IAMGOLD peut, de temps à autre, acquérir ou aliéner d'autres Actions d'INV ou conserver ses placements actuels, comme elle le jugera pertinent.

Le siège social d'IAMGOLD est situé au 401, Bay Street, bureau 3200, C.P. 153, Toronto (Ontario), M5H 2Y4.

Une déclaration selon le système d'alerte relative à la Convention et à la participation d'IAMGOLD au Placement privé sera déposée sous le profil d'INV sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et pourra également être obtenue auprès de la personne nommée plus bas.

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD (www.iamgold.com) est une société minière de rang intermédiaire possédant quatre mines d'or en exploitation situées sur trois continents. À sa solide base d'actifs stratégiques en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest s'ajoutent des projets de mise en valeur et d'exploration. IAMGOLD évalue continuellement des occasions d'acquisition de croissance et est en bonne position pour assurer sa croissance grâce à une saine santé financière, combinée à une expertise de gestion et d'exploitation.

Pour de plus amples renseignements :

Indi Gopinathan, responsable, Relations avec les investisseurs, IAMGOLD Corporation

Tél. : 416 360-4743 Cellulaire : 416 388-6883

Martin Dumont, analyste principal, Relations avec les investisseurs, IAMGOLD Corporation

Tél. : 416 933-5783 Cellulaire : 647 967-9942

IAMGOLD Corporation Sans frais : 1 888 464-9999 info@iamgold.com

