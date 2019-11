IAMGOLD annonce de solides résultats au troisième trimestre de 2019, envisage un quatrième trimestre supérieur et confirme ses prévisions de production et de coûts 0 06/11/2019 | 23:05 Envoyer par e-mail :

Pour plus d'informations, consultez le rapport de gestion et les états financiers consolidés non audités intermédiaires pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2019. Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. le 6 novembre 2019) - IAMGOLD Corporation (TSX: IMG) (« IAMGOLD » ou « la Société ») présente ses résultats financiers consolidés et ses résultats d'exploitation du trimestre terminé le 30 septembre 2019. « Nous avons connu un solide troisième trimestre : nos flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation ont augmenté de 28 % par rapport au deuxième trimestre de 2019 et de 354 % par rapport à la même période de l'exercice précédent, et nos efforts de maîtrise des coûts se poursuivent », a indiqué Steve Letwin, chef de la direction d'IAMGOLD. « Essakane contribue à un excellent second semestre, Westwood progresse et Rosebel continue l'accroissement de la production pour retrouver le niveau d'exploitation normal. En matière d'exploration, notre équipe a annoncé une première estimation des ressources présumées de 3,2 millions d'onces à Nelligan, qui a remporté le prix Découverte de l'année de l'AEMQ. En outre, nous avons annoncé la nouvelle découverte Karita en Guinée, située latéralement entre nos gisements Boto et Diakha. Conformément à notre modèle d'autofinancement, nous avons réalisé notre étude de faisabilité sur le charbon en lixiviation (« CEL ») et la lixiviation en tas à Essakane, qui présente des dépenses d'investissement moindres et une option de lixiviation en tas au cours de la durée de vie de la mine. Nous comptons maintenir notre progression en dégageant des résultats supérieurs au quatrième trimestre et nous confirmons nos prévisions de production et de coûts. Nous croyons que la combinaison de l'excellente performance d'Essakane, de l'accroissement de la production à Saramacca, de la stabilisation à Westwood, des améliorations de la productivité de tous nos actifs ainsi que de nos réussites en exploration justifie un investissement dans IAMGOLD. » M. Letwin a également affirmé : « C'est avec grand enthousiasme que j'annonce la nomination de P. Gordon Stothart au poste de président et chef de l'exploitation d'IAMGOLD. Gord travaille auprès de la société depuis la fin de 2007 en tant que premier vice-président et chef de l'exploitation, et nous sommes heureux d'accroître ses responsabilités en matière de leadership. Quant à moi, je continuerai d'exercer mon rôle de chef de la direction d'IAMGOLD. » Faits saillants du troisième trimestre de 2019 La production aurifère attribuable se chiffrait à 187 000 onces à un coût des ventes 1 par once de 986 $, un total des coûts décaissés 2 par once produite de 902 $ et des coûts de maintien tout inclus 2 par once vendue de 1 118 $.

par once de 986 $, un total des coûts décaissés par once produite de 902 $ et des coûts de maintien tout inclus par once vendue de 1 118 $. Les ventes attribuables d'or s'élevaient à 186 000 onces à un prix moyen réalisé de l'or par once de 1 481 $.

Les produits totalisaient 274,4 millions $.

La perte nette attribuable aux porteurs de capitaux propres s'élevait à 3,0 millions $ (0,01 $ par action).

La perte nette rajustée attribuable aux porteurs de capitaux propres 2 atteignait 0,0 million $ (0,00 $ par action 2 ).

atteignait 0,0 million $ (0,00 $ par action ). La trésorerie nette provenant des activités d'exploitation totalisait 51,8 millions $.

La trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant les variations du fonds de roulement 2 s'élevait à 65,4 millions $.

s'élevait à 65,4 millions $. La trésorerie, les équivalents de trésorerie, les placements à court terme et la trésorerie affectée totalisaient 677,2 millions $ au 30 septembre 2019. Développements stratégiques Réserves et ressources Le 7 août 2019, la Société a publié les premiers résultats de forage qui visait à tester le potentiel d'exploitation minière souterraine du projet Saramacca, au Suriname. Les principaux résultats de cette prospection comprenaient : 21,0 mètres d'une teneur de 6,05 g Au/t, y compris 10,5 mètres d'une teneur de 9,72 g Au/t ; 22,7 mètres d'une teneur de 8,54 g Au/t, y compris 9,0 mètres d'une teneur de 15,23 g Au/t, 24,0 mètres d'une teneur de 9,67 g Au/t, y compris 6,0 mètres d'une teneur de 26,41 g Au/t.

Le 13 août 2019, la Société a annoncé des résultats de forage supplémentaires provenant du programme de délimitation du projet aurifère Nelligan, au Québec. Les principaux résultats de cette prospection comprenaient : 123,7 mètres d'une teneur de 1,26 g Au/t, 50,2 mètres d'une teneur de 1,82 g Au/t et 17,3 mètres d'une teneur de 5,50 g Au/t. Exploration Le 23 juillet 2019, la Société a annoncé les résultats de forage de son programme de 2019 réalisé au projet en coentreprise Monster Lake situé au Québec. Les principaux résultats de cette prospection comprenaient : 0,8 mètre d'une teneur de 357,0 g Au/t et 0,5 mètre d'une teneur de 133,0 g Au/t.

Le 30 juillet 2019, la Société a annoncé les résultats de son programme de forage de 2019 réalisé à la découverte Gosselin, au projet Côté Gold en Ontario. Les principaux résultats de cette prospection comprenaient : 342,5 mètres d'une teneur de 0,98 g Au/t et 412,0 mètres d'une teneur de 1,28 g Au/t.

Le 31 juillet 2019, la Société a annoncé des résultats supplémentaires de son programme de forage réalisé dans la zone du lac Gamble, au projet aurifère Rouyn au Québec. Les principaux résultats de cette prospection comprenaient : 9,7 mètres d'une teneur de 6,64 g Au/t, 23,4 mètres d'une teneur de 6,08 g Au/t, y compris 8,1 mètres d'une teneur de 13,25 g Au/t, et 10,05 mètres d'une teneur de 6,59 g Au/t. Exploitations et mise en valeur À Rosebel, les activités d'exploitation ont repris dans les fosses nord à la fin août et ont commencé à reprendre dans les fosses sud à la fin septembre à la suite de l'arrêt temporaire des activités d'exploitation occasionné par un incident de sûreté qui a été annoncé le 1 er août 2019.

août 2019. Les travaux de mise en valeur à Saramacca se sont poursuivis, notamment la progression de la construction du chemin de halage et des activités de déboisement, la livraison de la flotte de transport et les travaux techniques ont continué durant le trimestre.

L'usine de charbon en colonne à Rosebel, qui est pleinement fonctionnelle depuis le premier trimestre de 2019, a produit 1 300 onces supplémentaires au troisième trimestre de 2019, pour une récupération totale de 5 600 onces à ce jour.

La Société a aussi continué de faire progresser sa demande de concession minière et d'optimiser les éléments de conception du projet de mise en valeur Boto, tout en maintenant l'engagement des parties prenantes. Après la fin du trimestre IAMGOLD a nommé P. Gordon Stothart au poste de président et chef de l'exploitation de la Société.

IAMGOLD a remporté le prix Découverte de l'année au Gala Reconnaissance du congrès Xplor 2019 de l'Association de l'exploration minière du Québec pour son projet aurifère Nelligan.

au Gala Reconnaissance du congrès Xplor 2019 de l'Association de l'exploration minière du Québec pour son projet aurifère Nelligan. Elle a annoncé une première estimation de ressources présumées au projet aurifère Nelligan, au Québec, de 97,0 millions de tonnes à une teneur moyenne de 1,02 g Au/t représentant 3,2 millions d'onces (sur une base à 100 %).

Le premier transport de minerai provenant du gisement Saramacca à l'usine de Rosebel a eu lieu.

L'étude de faisabilité sur le charbon en lixiviation (« CEL ») et la lixiviation en tas à Essakane a été réalisée : elle soutient l'investissement dans un projet d'optimisation de l'usine de CEL afin d'en augmenter la capacité et le report de la lixiviation en tas à la fin de la vie de la mine.

La Société a annoncé les résultats de forage de son programme de 2019 réalisé au projet Karita, en Guinée, confirmant une nouvelle découverte d'exploration primaire le long de la zone de cisaillement Sénégal-Mali, située latéralement entre les gisements Boto et Diakha de la Société. Les principaux résultats de cette prospection comprenaient : 29,0 mètres d'une teneur de 2,96 g Au/t, 21,0 mètres d'une teneur de 9,01 g Au/t et 16,0 mètres d'une teneur de 3,17 g Au/t.

IAMGOLD a participé à l'appel public à l'épargne d'INV Metals et a acquis 13,9 millions d'actions ordinaires supplémentaires d'INV Metals au prix de 0,40 $ CA l'action pour un montant total de 4,2 millions $ (5,6 millions $ CA). Cette acquisition a permis à IAMGOLD de conserver sa participation de 35,6 % dans INV Metals, société de ressources minérales canadienne axée sur le développement et l'exploration du projet Loma Larga, en Équateur. Prochains catalyseurs de croissance À Rosebel, une étude préliminaire visant à évaluer le potentiel d'exploitation minière souterraine au gisement Saramacca est en cours. Une telle exploitation pourrait donner des teneurs plus fortes et diminuer de façon importante le volume de stériles et, par conséquent, réduire les coûts.

La Société poursuit ses activités d'exploration le long du corridor Saramacca-Brokolonko, au Suriname, pour confirmer la présence d'une minéralisation et évaluer le potentiel des ressources.

La Société étudie diverses approches de conception en ce qui concerne Westwood, y compris une mise à jour du plan préliminaire de la durée de vie de la mine prévue pour le quatrième trimestre de 2019, qui sera suivi d'un plan conforme à la Norme canadienne 43-101 au cours du premier semestre de 2020. SOMMAIRE DES RÉSULTATS FINANCIERS ET DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Trois mois terminés le

30 septembre Neuf mois terminés le 30 septembre Résultats financiers (millions $, sauf indication contraire) 2019 2018 2019 2018 Produits 274,4$ 244,8$ 771,9$ 836,7$ Coût des ventes 251,6$ 237,3$ 743,4$ 723,8$ Profit brut 22,8$ 7,5$ 28,5$ 112,9$ Profit net (perte nette) attribuable aux porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD (3,0)$ (9,5)$ (58,7)$ 6,6$ Profit net (perte nette) attribuable aux porteurs de capitaux propres ($/action) (0,01)$ (0,02)$ (0,13)$ 0,01$ Profit net (perte nette) rajusté attribuable aux porteurs de capitaux propres d'IAMGOLD1 - $

(6,9)$ (17,7)$ 45,9$ Profit net (perte nette) rajusté attribuable aux porteurs de capitaux propres ($/action)1 - $ (0,01)$ (0,04)$ 0,10$ Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 51,8$ 11,4$ 100,5$ 168,0$ Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant les variations du fonds de roulement1 65,4$ 39,7$ 141,3$ 232,7$ Importantes statistiques d'exploitation







Ventes d'or - attribuables (milliers d'onces) 186 202 563 652 Production aurifère - attribuable (milliers d'onces) 187 208 570 651 Prix moyen réalisé de l'or1 ($/once) 1 481$ 1 207$ 1 367$ 1 282$ Coût des ventes2 ($/once) 986$ 858$ 963$ 805$ Total des coûts décaissés1 ($/once) 902$ 830$ 894$ 791$ Coûts de maintien tout inclus1 ($/once) 1 118$ 1 086$ 1 112$ 1 035$ Marge sur l'or1 ($/once) 579$ 377$ 473$ 491$ 1 Il s'agit d'une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR dans le rapport de gestion.

2 Le coût des ventes, exception faite de l'amortissement, comme indiqué à la note 29 des états financiers consolidés intermédiaires de la Société, est sur une base attribuable d'onces vendues (hormis les participations ne donnant pas le contrôle de 10 % à Essakane et de 5 % à Rosebel) et ne comprend pas les coentreprises comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence. FAITS SAILLANTS DU TROISIÈME TRIMESTRE DE 2019 Rendement financier

Les produits au troisième trimestre de 2019 se chiffraient à 274,4 millions $, soit une hausse de 29,6 millions $ ou de 12 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette hausse était principalement attribuable au prix de l'or réalisé supérieur (51,0 millions $) en partie contrebalancé par un volume des ventes moindre à Westwood (9,5 millions $), à Rosebel (8,7 millions $) et à Essakane (2,4 millions $).

Le coût des ventes au troisième trimestre de 2019 se chiffrait à 251,6 millions $, soit une hausse de 14,3 millions $ ou de 6 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette augmentation s'expliquait principalement par des coûts d'exploitation et des charges d'amortissement supérieurs. Les coûts d'exploitation étaient plus élevés principalement en raison des frais de découverture capitalisés inférieurs et d'une plus grande consommation de carburant à Essakane, combinés au traitement du matériel empilé à Rosebel lié à l'arrêt temporaire des activités d'exploitation causé par un incident de sûreté, et ont été en partie contrebalancés par les réductions de la main-d'œuvre à Westwood.

La charge d'amortissement au troisième trimestre de 2019 s'élevait à 69,9 millions $, soit une hausse de 5,3 millions $ ou de 8 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette hausse s'expliquait principalement par l'augmentation de l'amortissement des frais de découverture capitalisés à Essakane. La charge d'amortissement en 2019 devrait être d'environ 275 millions $.

La charge d'impôt au troisième trimestre de 2019 s'élevait à 8,6 millions $, soit une hausse de 8,1 millions $ par rapport à la même période de l'exercice précédent. La charge d'impôts au troisième trimestre de 2019 comprenait une charge d'impôt exigible de 15,8 millions $ (24,7 millions $ au 30 septembre 2018) et une charge d'impôts différés de 7,2 millions $ (recouvrement de 24,2 millions $ au 30 septembre 2018). L'augmentation de la charge d'impôts découlait principalement des changements touchant les actifs et passifs d'impôts différés sur les résultats, des variations de l'incidence des fluctuations de change et des écarts entre le niveau du bénéfice imposable d'une période par rapport à l'autre dans les territoires où IAMGOLD exerce ses activités.

La perte nette attribuable aux porteurs de capitaux propres au troisième trimestre de 2019 s'élevait à 3,0 millions $ ou 0,01 $ par action, comparativement à une perte nette attribuable aux porteurs de capitaux propres de 9,5 millions $ ou 0,02 $ par action à la même période de l'exercice précédent. Cette diminution de la perte nette provenait principalement d'un profit brut plus élevé (15,3 millions $) et des produits d'intérêts et des gains (pertes) sur instruments dérivés et autres placements plus élevés (11,0 millions $), qui ont été en partie contrebalancés par une charge accrue d'impôts sur le résultat (8,1 millions $), d'autres charges supérieures (8,1 millions $) et des gains de change inférieurs (5,7 millions $).

La perte nette rajustée attribuable aux porteurs de capitaux propres 2 s'élevait à 0,0 million $ (0,00 $ par action 2 ), comparativement à une perte nette rajustée 2 de 6,9 millions $ (0,01 $ par action 2 ) au cours de la même période de l'exercice précédent.

s'élevait à 0,0 million $ (0,00 $ par action ), comparativement à une perte nette rajustée de 6,9 millions $ (0,01 $ par action ) au cours de la même période de l'exercice précédent. La trésorerie nette provenant des activités d'exploitation au troisième trimestre de 2019 s'élevait à 51,8 millions $, soit une hausse de 40,4 millions $ par rapport à la même période de l'année précédente. Cette hausse était attribuable au résultat net supérieur après les ajustements hors trésorerie (18,2 millions $), à de plus faibles fluctuations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement, aux empilements de minerai non courants (15,1 millions $) et à des impôts sur les résultats payés moindres (6,9 millions $). Les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement et des empilements de minerai non courants étaient inférieures principalement en raison des stocks et empilements de minerai non courants inférieurs, qui ont été en partie contrebalancés par une réduction temporaire des comptes fournisseurs et autres créditeurs occasionnée par l'arrêt temporaire des activités d'exploitation en raison d'un incident de sûreté à Rosebel. Les comptes fournisseurs et autres créditeurs devraient augmenter à mesure que les activités minières s'accroissent.

La trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant les variations du fonds de roulement 2 au troisième trimestre de 2019 s'élevait à 65,4 millions $, soit une hausse de 25,7 millions $ par rapport à la même période de l'exercice précédent.

au troisième trimestre de 2019 s'élevait à 65,4 millions $, soit une hausse de 25,7 millions $ par rapport à la même période de l'exercice précédent. Moody's Investor Service a revu à la baisse la cote de crédit d'entreprise à long terme de la Société de B1 à Ba3 avec une perspective stable. Situation financière La Société a terminé le deuxième trimestre en bonne situation financière, la trésorerie, des équivalents de trésorerie, les placements à court terme dans des instruments du marché monétaire et la trésorerie affectée se chiffrant à 677,2 millions $ au 30 septembre 2019, soit une baisse de 80,8 $ millions $ par rapport au 31 décembre 2018. La trésorerie et les équivalents de trésorerie se chiffraient à 634,0 millions $, les placements à court terme, principalement dans des instruments du marché monétaire, à 16,1 millions $, et la trésorerie affectée, à 27,1 millions $. Aux termes de la facilité de crédit, 499,6 millions $ étaient disponibles. La variation à la baisse provenait des coûts en immobilisations corporelles (187,9 millions $), de l'intérêt payé (15,4 millions $) et du paiement d'obligations de contrat de location (4,4 millions $), qui ont été en partie contrebalancés par la trésorerie provenant des activités d'exploitation (100,5 millions $) et le produit reçu du prêt pour équipement (23,3 millions $). Production et coûts La production aurifère attribuable, incluant les activités des coentreprises, se chiffrait à 187 000 onces au troisième trimestre de 2019, soit une baisse de 21 000 onces par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette baisse provenait principalement de l'arrêt des activités d'exploitation à Rosebel (12 000 onces), des teneurs moindres à Westwood (7 000 onces), du débit et d'une récupération moindres à Sadiola (1 000 onces) et de la fin des activités d'exploitation à Yatéla (1 000 onces).

Les ventes d'or attribuables, y compris les activités des coentreprises, se chiffraient à 186 000 onces au troisième trimestre de 2019, soit une baisse de 16 000 onces par rapport à la même période de l'exercice antérieur. Cette baisse provenait principalement d'une diminution des ventes à Westwood (8 000 onces), à Rosebel (7 000 onces) et à Essakane (1 000 onces).

Le coût des ventes 1 par once au troisième trimestre de 2019 s'élevait à 986 $, soit une hausse de 15 % comparativement à la même période de l'exercice précédent, essentiellement en raison d'un déclin des volumes des ventes, auquel s'ajoutent les facteurs mentionnés ci-dessus.

par once au troisième trimestre de 2019 s'élevait à 986 $, soit une hausse de 15 % comparativement à la même période de l'exercice précédent, essentiellement en raison d'un déclin des volumes des ventes, auquel s'ajoutent les facteurs mentionnés ci-dessus. Le total des coûts décaissés 2 par once produite au troisième trimestre de 2019 de 902 $ a connu une hausse de 9 % par rapport à la même période de l'exercice précédent puisqu'il y a eu des volumes de productions moindres à Rosebel et à Westwood, auxquels s'ajoutent les facteurs mentionnés ci-dessus.

par once produite au troisième trimestre de 2019 de 902 $ a connu une hausse de 9 % par rapport à la même période de l'exercice précédent puisqu'il y a eu des volumes de productions moindres à Rosebel et à Westwood, auxquels s'ajoutent les facteurs mentionnés ci-dessus. Les coûts de maintien tout inclus 2 par once vendue au troisième trimestre de 2019 s'élevaient à 1 118 $, soit 3 % de plus qu'à la même période de l'exercice précédent. La hausse s'expliquait principalement par un coût des ventes par once supérieur qui a été en partie contrebalancé par des coûts en immobilisations de maintien moindres.

par once vendue au troisième trimestre de 2019 s'élevaient à 1 118 $, soit 3 % de plus qu'à la même période de l'exercice précédent. La hausse s'expliquait principalement par un coût des ventes par once supérieur qui a été en partie contrebalancé par des coûts en immobilisations de maintien moindres. Le total des coûts décaissés2 et les coûts de maintien tout inclus2 au troisième trimestre de 2019 tenaient compte de la réduction de 49 $ l'once au titre de la normalisation des coûts de Rosebel (néant en 2018) et des gains réalisés sur instruments dérivés des programmes de couverture représentant néant par once produite et vendue (13 $ et 13 $ en 2018). L'engagement à l'égard de Zéro Incident se poursuit Le taux JART3, qui exprime la fréquence de tous les types de blessures graves dans l'ensemble de tous les sites et fonctions au troisième trimestre de 2019, se situait à 0,56, donc au-dessous du taux cible d'IAMGOLD de 0,63. IAMGOLD continue de mettre en place un nouveau programme de santé-sécurité comportemental pour assurer un milieu de travail plus sécuritaire.

L'agence de notation Moody's Investor Service a publié sa première évaluation de la gouvernance d'entreprise dans le secteur des métaux et des mines ; IAMGOLD a atteint le niveau le plus élevé (GA-1) selon une notation ajustée de 2,7, soit la deuxième position parmi toutes les entreprises évaluées. Le cadre conceptuel de gouvernance d'entreprise s'inscrit dans l'initiative de Moody's se concentrant sur les évaluations environnementales et sociales et les évaluations de gouvernance d'entreprise. Il est constitué de 168 questions évaluant le droit de propriété, la rémunération, la surveillance du conseil, la surveillance financière et les rapports de conformité. PRODUCTION D'OR ATTRIBUABLE ET COÛTS

Production aurifère

(milliers d'onces) Coût des ventes1

($ par once) Total des coûts décaissés2

($ par once produite) Coûts de maintien

tout inclus2

($ par once vendue) Trois mois terminés le 30 septembre

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 Propriétaire-exploitant















Essakane (90 %) 96 96 925$ 809$ 866$ 792$ 1 021$ 993$ Rosebel (95 %)3, 4 55 67 1 122 921 968 893 1 198 1 113 Westwood (100 %)5, 6 23 30 915 891 889 856 1 033 1 047 Propriétaire-exploitant7 174 193 986$ 858$ 901$ 822$ 1 137$ 1 099$ Coentreprises 13 15



915 933 891 922 Total des exploitations 187 208



902$ 830$ 1 118$ 1 086$ Coût des ventes1 ($/once)



986$ 858$







Coûts décaissés sans les redevances





832$ 780$



Redevances







70 50



Total des coûts décaissés2







902$ 830$



Coûts de maintien tout inclus2











1 118$ 1 086$

Production aurifère

(milliers d'onces) Coût des ventes1

($ par once) Total des coûts décaissés2

($ par once produite) Coûts de maintien

tout inclus2

($ par once vendue) Neuf mois terminés le 30 septembre

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 Propriétaire-exploitant















Essakane (90 %) 274 302 926$ 761$ 878$ 716$ 1 035$ 968$ Rosebel (95 %)3, 4 195 202 976 858 925 855 1 121 1 017 Westwood (100%)5, 6 62 101 1 079 834 866 823 1 062 1 003$ Propriétaire-exploitant7 531 605 963$ 805$ 894$ 780$ 1 129$ 1 042$ Coentreprises 39 46



893 933 890 939 Total des exploitations 570 651



894$ 791$ 1 112$ 1 035$ Coût des ventes1 ($/once)



963$ 805$







Coûts décaissés sans les redevances





830$ 736$



Redevances







64 55



Total des coûts décaissés2







894$ 791$



Coûts de maintien tout inclus2











1 112$ 1 035$ 1 Le coût des ventes, exception faite de l'amortissement, comme indiqué à la note 29 des états financiers consolidés intermédiaires de la Société, est établi sur une base attribuable d'onces vendues (hormis les participations ne donnant pas le contrôle de 10 % à Essakane et de 5 % à Rosebel) et n'inclut pas les coentreprises comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence.

2 Il s'agit d'une mesure hors PCGR. Se reporter à la section des mesures de rendement hors PCGR dans le rapport de gestion. Comprend Essakane, Rosebel, Westwood et les coentreprises en fonction de la proportion attribuable.

3 Le coût des ventes par once vendue à Rosebel ne prend pas en considération l'incidence de la normalisation des coûts pour les trois et les neuf mois terminés le 30 septembre 2019 de 49 $ et de 16 $ par once (respectivement de néant et néant pour les trois et les neuf mois terminés le 30 septembre 2018).

4 Le total des coûts décaissés par once produite et les coûts de maintien tout inclus par once vendue à Rosebel prennent en considération l'incidence de la normalisation des coûts pour les trois et les neuf mois terminés le 30 septembre 2019 de 49 $ et de 16 $ par once (respectivement de néant et néant pour les trois et les neuf mois terminés le 30 septembre 2018).

5 Le coût des ventes par once vendue à Westwood ne prend pas en considération l'incidence de la normalisation des coûts pour les trois et les neuf mois terminés le 30 septembre 2019 de néant et de 20 $ par once (respectivement de néant et néant pour les trois et les neuf mois terminés le 30 septembre 2018).

6 Le total des coûts décaissés par once produite et les coûts de maintien tout inclus par once vendue à Westwood prend en considération l'incidence de la normalisation des coûts pour les trois et les neuf mois terminés le 30 septembre 2019 de néant et de 20 $ par once (respectivement de néant et néant pour les trois et les neuf mois terminés le 30 septembre 2018).

7 Les coûts de maintien tout inclus du propriétaire-exploitant comprennent les frais généraux et administratifs. Se reporter au rapprochement des coûts de maintien tout inclus à la page 29 du rapport de gestion. ANALYSE DES ACTIVITÉS DE CHAQUE SITE MINIER Mine Essakane - Burkina Faso (participation d'IAMGOLD - 90 %) La production aurifère attribuable au troisième trimestre de 2019 était comparable à celle à la même période de l'exercice précédent, essentiellement en raison d'un débit supérieur contrebalancé par des teneurs traitées moindres. Le traitement d'une proportion inférieure de roche dure par rapport à la même période de l'exercice précédent a eu une incidence favorable sur le débit de l'usine au troisième trimestre de 2019. La teneur à l'usine était inférieure au troisième trimestre en raison de la séquence d'exploitation comparativement à la même période de l'exercice précédent. La quantité totale de matériel extrait au troisième trimestre de 2019 était supérieure à celle à la même période de l'exercice précédent principalement en raison d'une amélioration continue de la disponibilité de l'équipement et d'une augmentation de la flotte minière. La mise en service de l'équipement supplémentaire au deuxième et au troisième trimestres de 2019 permettra d'augmenter la capacité de transport et de réduire le recours aux entrepreneurs miniers. Une quantité plus importante de minerai a été extraite au troisième trimestre de 2019 par rapport à celle à la même période de l'exercice précédent en raison d'une extraction accrue du minerai à basse teneur, en prévision de la construction d'une installation de lixiviation en tas qui sera utilisée à la fin des activités du circuit du CEL et des éléments énoncés ci-dessus. L'étude de faisabilité sur le CEL et la lixiviation en tas à Essakane a été terminée au quatrième trimestre de 2019 et a conclu que l'augmentation de la capacité de l'usine de CEL et le report de la lixiviation en tas à la fin de la vie de la mine représentent un choix plus rentable que l'utilisation en parallèle de la lixiviation en tas et du CEL. Les travaux d'optimisation ciblaient l'augmentation la capacité du CEL à 11,7 millions de tonnes par année (selon une proportion de 100 % de roche dure), comparativement à la capacité nominale initiale de 10,8 millions de tonnes par année (selon une proportion de 100 % de roche dure), grâce à une dépense d'investissement minimale de 9,0 millions $ dans le projet d'optimisation de l'usine. L'optimisation du circuit de CEL donnera lieu à une réduction du débit de matériel de lixiviation en tas, passant de 10,0 millions de tonnes par année, comme indiqué dans l'étude de préfaisabilité du 5 juin 2018, à 8,5 millions de tonnes par année, sans changement important au profil de production étant donné l'amélioration de la récupération, passant de 55,0 % à 67,0 %. Le coût des ventes par once vendue et le total des coûts décaissés par once produite au troisième trimestre de 2019 étaient supérieurs de 14 % à ceux à la même période de l'exercice précédent, surtout en raison des frais de découverture capitalisés et du volume de ventes plus faible. Les coûts d'exploitation étaient supérieurs en raison de l'augmentation des activités d'exploitation et de l'augmentation de la consommation de carburant découlant de distances de transport accrues de la fosse de Falagountou et reflétant un plus grand recours à des entrepreneurs miniers. Ces pressions sur les coûts étaient en partie contrebalancées par un euro plus faible par rapport au dollar américain. Les coûts de maintien tout inclus par once vendue au troisième trimestre de 2019 étaient de 3 % supérieurs à ceux à la même période de l'exercice précédent, principalement en raison d'une augmentation du coût des ventes par once qui a été en partie contrebalancée par une baisse des coûts en immobilisations de maintien. Le total des coûts décaissés et les coûts de maintien tout inclus au troisième trimestre de 2019 comprenaient l'incidence des pertes réalisées sur les instruments dérivés des programmes de couverture de 2 $ par once produite et par once vendue (19 $ et 19 $ en 2018). Au troisième trimestre de 2019, les coûts en immobilisations de maintien de 8,6 millions $ comprenaient les pièces de rechange de 2,4 millions $, l'équipement mobile de 2,2 millions $, le développement des ressources de 0,6 million $, la révision des génératrices de 0,5 million $ et divers autres coûts en immobilisations de maintien de 2,9 millions $. Les coûts en immobilisations autres que le maintien de 11,5 millions $ comprenaient des frais de découverture capitalisés de 5,9 millions $, une géomembrane du parc à résidus et des digues de 4,5 millions $, l'optimisation de l'usine de 0,5 million $, une étude sur le CEL et la lixiviation en tas de 0,3 million $ et d'autres coûts en immobilisations autres que de maintien de 0,3 million $. Perspectives Les prévisions de production aurifère attribuable 2019 d'Essakane sont maintenues entre 380 000 et 390 000 onces. Les coûts en immobilisations devraient se chiffrer à environ 110 millions $, dont 40 millions $ en immobilisations de maintien et 70 millions $ en immobilisations autres que de maintien. Mine Rosebel - Suriname (participation d'IAMGOLD - 95 %) La production aurifère attribuable au troisième trimestre de 2019 était inférieure de 18 % comparativement à la même période de l'exercice précédent, principalement en raison de l'incident de sûreté qui a causé un arrêt temporaire des activités d'exploitation. En raison de cet incident, l'alimentation de l'usine comprenait des empilements à basse teneur, donnant lieu à des teneurs moindres à l'usine comparativement à la même période de l'exercice précédent. Après l'incident, les activités d'exploitation ont repris dans les fosses nord à la fin août et ont commencé à reprendre dans les fosses sud à la fin septembre. Durant cet arrêt, un entretien préventif majeur a été réalisé sur l'équipement mobile, ce qui occasionnera une réduction des arrêts au cours des périodes futures. En outre, la majorité de la flotte de transport a été modifiée pour augmenter la charge moyenne de 5 %. L'usine de charbon en colonne a continué d'obtenir une performance favorable, produisant 1 300 onces récupérées des résidus au troisième trimestre de 2019 pour une récupération totale de 5 600 onces depuis le début de l'exercice. L'usine a maintenant dépassé la cible pour l'exercice en cours de 5 000 onces récupérées annuellement à un coût d'exploitation marginal d'environ 35 $ par once qui couvrira les coûts d'énergie et d'élution supplémentaires. Les travaux de mise en valeur à Saramacca se sont poursuivis durant le troisième trimestre, notamment par la construction du chemin de halage et les activités de déboisement. Les activités d'exploitation minière et une production nominale devraient commencer à Saramacca au quatrième trimestre de 2019. La livraison de la flotte de transport s'est poursuivie, et quatre camions de transport et trois excavateurs supplémentaires ont été mis en service au troisième trimestre de 2019. Les travaux techniques ont également continué au cours du trimestre, y compris l'ingénierie de gestion de l'eau de surface, le forage de contrôle de la teneur et la construction de l'infrastructure du site. Conformément aux Normes internationales d'information financière, Rosebel a réduit les coûts décaissés et l'amortissement imputés aux stocks au cours du troisième trimestre de 2019 respectivement de 9,6 millions $ et de 3,6 millions $ (néant et néant en 2018) pour normaliser les coûts indirects fixes imputés sur une base unitaire en raison de l'extraction inhabituellement inférieure causée par l'incident de sûreté. Rosebel a réduit le total des coûts décaissés et les coûts de maintien tout inclus au troisième trimestre de 2019 de 167 $ par once produite et de 170 $ par once vendue (néant et néant en 2018). Le coût des ventes par once vendue a augmenté de 22 % par rapport à la même période de l'exercice précédent, essentiellement en raison d'un déclin des volumes des ventes occasionné par l'arrêt temporaire des activités d'exploitation en raison de l'incident de sûreté. Le total des coûts décaissés par once produite au troisième trimestre de 2019 a connu une hausse de 8 % par rapport à la même période de l'exercice précédent, essentiellement en raison des volumes de production moindres causés par l'incident de sûreté. Les coûts de maintien tout inclus par once vendue au troisième trimestre de 2019 étaient de 8 % supérieurs à ceux à la même période de l'exercice précédent, principalement en raison d'une augmentation du coût des ventes par once qui a été en partie contrebalancée par l'incidence de la normalisation des coûts. Le total des coûts décaissés et les coûts de maintien tout inclus au troisième trimestre de 2019 comprenaient l'incidence des gains réalisés sur les instruments dérivés des programmes de couverture de néant par once produite et vendue (13 $ et 15 $ en 2018). Les coûts en immobilisations de maintien de 12,4 millions $ au troisième trimestre de 2019 comprenaient des pièces de rechange de 7,9 millions $, de l'équipement d'usine de 0,9 million $, de l'équipement mobile de 0,3 million $, des digues à résidus de 0,2 million $ et divers autres coûts en immobilisations de maintien de 3,1 millions $. Les coûts en immobilisations autres que de maintien de 8,1 millions $ au troisième trimestre de 2019 étaient principalement liés au projet Saramacca. Perspectives Les prévisions de production aurifère attribuable 2019 de Rosebel sont maintenues entre 240 000 et 260 000 onces. Les coûts en immobilisations devraient se chiffrer à 90 millions $, dont 40 millions $ en coûts d'immobilisations de maintien et 50 millions $ en coûts d'immobilisations autres que de maintien. Mine Westwood - Canada (participation d'IAMGOLD - 100 %) La production d'or au troisième trimestre de 2019 a connu une baisse de 23 % comparativement à la même période de l'exercice précédent principalement en raison des teneurs moindres à l'usine. Les activités de production minière sont restées limitées aux niveaux touchés par des activités sismiques dans des secteurs localisés au quatrième trimestre de 2018. L'exploitation minière s'est poursuivie dans les secteurs qui ne sont pas touchés par des activités sismiques, qui contiennent principalement des chantiers à faible teneur. En vue de gérer le risque sismique, IAMGOLD continue d'étudier diverses approches en matière de conception en ce qui concerne Westwood, y compris un plan de la durée de vie de la mine (« DVM ») préliminaire prévu pour le quatrième trimestre de 2019 qui sera suivi par un plan conforme à la Norme canadienne 43-101 au cours du premier semestre de 2020. Au cours du troisième trimestre de 2019, le développement souterrain s'est poursuivi en vue d'accéder à de nouveaux secteurs d'exploitation grâce à environ 1 600 mètres de développement latéral réalisé, ce qui donne une moyenne de 18 mètres par jour. Pour soutenir la poursuite du développement souterrain dans le respect des protocoles de sécurité établis à l'égard de l'exploitation dans les secteurs susceptibles à la sismicité, la mine a mis en service au premier trimestre de 2019 trois appareils de boulonnage conçus pour gérer le risque sismique. La formation et l'optimisation par rapport à ces trois appareils ont continué et devraient être terminées d'ici le premier semestre 2020. Le coût des ventes par once vendue et le total des coûts décaissés par once produite au troisième trimestre de 2019 étaient respectivement supérieurs de 3 % et de 4 % à ceux à la même période de l'exercice précédent, surtout en raison de ventes et de volumes de production moindres. Les coûts de maintien tout inclus par once vendue au quatrième trimestre de 2019 ont diminué de 1 % par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison d'une baisse des coûts en immobilisations de maintien. Le total des coûts décaissés et les coûts de maintien tout inclus au troisième trimestre de 2019 comprenaient l'incidence des gains réalisés sur les instruments dérivés des programmes de couverture de change de 2 $ par once produite et de 3 $ par once vendue (néant et néant en 2018). Les coûts en immobilisations de maintien au troisième trimestre de 2019 de 2,9 millions $ comprenaient des frais de développement reportés de 2,1 millions $, de l'équipement souterrain de 0,6 million $ et de la construction sous terre de 0,2 million $. Les coûts en immobilisations de maintien au troisième trimestre de 2019 de 2,4 millions $ comprenaient des frais de développement reportés de 1,7 million $, du forage de développement de 0,3 million $ et de la construction sous terre de 0,4 million $. Perspectives Les prévisions de production aurifère attribuable de Westwood pour 2019 sont maintenues entre 95 000 et 105 000 onces. Cet ajustement reflète la progression constante de l'extraction et les activités de développement vers des zones à plus forte teneur, tout en respectant les protocoles de sécurité établis à l'égard de l'exploitation dans les secteurs touchés par des activités sismiques. Les coûts en immobilisations devraient se chiffrer à 35 millions $, dont 15 millions $ seront affectés aux coûts en immobilisations de maintien et 20 millions $ aux coûts en immobilisations autres que de maintien. Mine Sadiola - Mali (participation d'IAMGOLD - 41 %) La production d'or attribuable au troisième trimestre de 2019 était 7 % moins élevée comparativement à la même période de l'exercice précédent principalement en raison d'un débit et d'une récupération moindres, en partie contrebalancés par des teneurs supérieures. Le total des coûts décaissés par once produite et les coûts de maintien tout inclus par once vendue au troisième trimestre de 2019 et à la même période de l'exercice précédent comprennent le coût de traitement des empilements. Une entente doit être conclue avec le gouvernement du Mali concernant les modalités de l'investissement au projet des sulfures de Sadiola pour que l'exploitation n'entre pas en phase d'arrêt de l'exploitation (maintien et surveillance) lorsque le traitement des empilements viendra à terme. Le traitement des empilements de minerai devrait s'achever au quatrième trimestre de 2019. Bien que l'entente n'ait toujours pas été conclue, IAMGOLD et AngloGold Ashanti, qui ensemble détiennent une participation de 82 % dans Sadiola, ont entamé un processus visant à trouver des tiers possiblement intéressés à faire l'acquisition des participations conjointes des deux sociétés dans Sadiola. Le processus est en cours, et il n'existe aucune garantie quant aux résultats. Mine Yatéla - Mali (participation d'IAMGOLD - 40 %) Le 14 février 2019, Sadiola Exploration Limited (« SADEX »), filiale détenue conjointement par IAMGOLD et AngloGold Ashanti Limited, a conclu une convention d'achat d'actions avec le gouvernement du Mali aux termes de laquelle SADEX accepte de vendre au gouvernement du Mali sa participation de 80 % dans la Société d'Exploitation des Mines d'Or de Yatéla (« Yatéla »), en contrepartie de 1 $. Cette opération demeure soumise à diverses conditions préalables, notamment l'adoption de deux lois, la confirmation de la conversion de Yatéla en entité étatique et la création d'un organisme étatique qui assumerait la responsabilité de la réhabilitation et de la fermeture de la mine. Dans le cadre de cette opération et au moment de sa mise en œuvre, SADEX paiera un montant forfaitaire d'environ 18,5 millions $ à cet organisme étatique qui correspond aux coûts estimés de la réhabilitation et de la fermeture de la mine Yatéla et du financement de certains programmes sociaux. Lorsque cette opération sera réalisée et que le paiement sera effectué, SADEX et les membres de son groupe seront dégagés de toute obligation se rapportant à la mine Yatéla, y compris en ce qui a trait à la réhabilitation et à la fermeture de la mine et au financement de programmes sociaux. PROJETS DE MISE EN VALEUR Projet de coentreprise Côté Gold - Canada Le projet Côté Gold est une coentreprise détenue à 70 % par l'exploitant IAMGOLD, et à 30 % par Sumitomo Metal Mining Co., Ltd (« SMM »). En janvier 2019, la Société a annoncé qu'elle reportait sa décision d'aller de l'avant avec la construction du projet Côté Gold (voir le communiqué de presse du 28 janvier 2019). Au cours du troisième trimestre de 2019, les activités d'atténuation des risques se sont poursuivies au projet Côté Gold, selon les prévisions de coûts en immobilisations, en attendant une décision quant à la mise en valeur future. L'ingénierie du projet est réalisée à environ 42 % à ce jour. Les activités d'atténuation des risques comprenaient également l'évaluation géotechnique et la modélisation du parc à résidus proposé, la réalisation d'environ 800 mètres de forage de définition supplémentaire en vue d'améliorer le modèle de blocs des ressources, l'avancement de l'obtention de permis, la mise au point du modèle du contexte opérationnel de l'automatisation de la mine et l'amélioration de la conception de la mine en général. La Société a également publié les résultats d'analyse restants provenant du programme de forage réalisé à la nouvelle découverte dans la zone Gosselin, qui comprenaient les principaux résultats suivants : 342,5 mètres d'une teneur de 0,98 g Au/t et 412,0 mètres d'une teneur de 1,28 g Au/t (voir le communiqué de presse du 30 juillet 2019). Cette campagne visait à évaluer la nouvelle découverte, située à environ 1,5 kilomètre au nord-est du gisement Côté Gold, à tester les prolongements de la minéralisation en faible profondeur et à évaluer la continuité de la minéralisation entre les zones Gosselin et Young-Shannon. Ces résultats serviront à guider les prochaines campagnes de forage visant à évaluer le potentiel de ressources de cette nouvelle découverte. Boto - Sénégal Au cours du troisième trimestre de 2019, la Société a continué à faire progresser sa demande de concession minière et à optimiser les éléments de conception du projet de mise en valeur Boto, tout en maintenant l'engagement des parties prenantes Le programme de forage réalisé au deuxième trimestre comprenait de la délimitation supplémentaire des ressources et l'évaluation d'éventuelles expansions des ressources adjacentes à la conception de la fosse de Malikoundi, ainsi que du forage de condamnation aux sites d'infrastructures proposés. PROSPECTION Au troisième trimestre de 2019, les coûts de prospection et d'études de projets totalisaient 10,3 millions $, comparativement à 16,4 millions $ à la même période de l'exercice précédent, dont 7,7 millions $ étaient imputés aux charges, et 2,6 millions $ à la prospection capitalisée (au 30 septembre 2018, 8,4 millions $ étaient imputés aux charges et 8,0 millions $ à la prospection capitalisée). La diminution comparativement à la même période de l'exercice précédent reflète la baisse des dépenses liées aux études de faisabilité et autres études associées aux programmes de prospection primaire et à proximité des mines. PROJETS DE PROSPECTION PRIMAIRE Projets en propriété exclusive Karita - Guinée Le projet Karita, détenu en propriété exclusive par IAMGOLD, a été acquis en 2017 à titre de permis de prospection octroyé couvrant une superficie d'environ 100 kilomètres carrés située en Guinée entre le projet aurifère Boto au Sénégal, au nord, et le projet aurifère Diakha-Siribaya au Mali, au sud. Durant le premier trimestre de 2019, un premier programme de forage totalisant environ 1 800 mètres de forage en circulation inverse a été réalisé avant la saison des pluies pour effectuer un suivi d'une anomalie géochimique détectée préalablement dans des termitières, interprétée comme étant un prolongement possible du corridor minéralisé entre les gisements Boto et Diakha. Après la fin du trimestre, la Société a annoncé des résultats d'analyse du programme de forage, confirmant une nouvelle découverte de minéralisation le long de cette portion de la zone de cisaillement Sénégal-Mali, qui comprenaient les principaux résultats suivants : 29,0 mètres d'une teneur de 2,96 g Au/t, 21,0 mètres d'une teneur de 9,01 g Au/t et 16,0 mètres d'une teneur de 3,17 g Au/t (voir le communiqué de presse du 2 octobre 2019). Les résultats de ce programme de forage seront compilés et intégrés aux données des projets aurifères adjacents Boto et Diakha-Siribaya afin de guider les prochaines campagnes de forage visant à définir l'ampleur de la minéralisation et à évaluer le potentiel de ressources de cette nouvelle découverte. Projets en coentreprise La section ci-dessous présente les grandes lignes des projets de prospection de la Société qui sont détenus en coentreprise. Les conventions sont généralement établies selon certaines conditions donnant l'option à la Société d'accroître sa participation au fil du temps, en appuyant la décision de le faire d'après les résultats de prospection au fur et à mesure qu'ils sont connus. Monster Lake - Canada (convention de participation conditionnelle avec TomaGold Corporation) Au cours du troisième trimestre de 2019, la Société a publié des résultats d'analyse provenant du programme de forage d'hiver et qui comprenaient les principaux résultats suivants : 0,8 mètre d'une teneur de 357,0 g Au/t et 0,5 mètre d'une teneur de 133,0 g Au/t (voir le communiqué de presse du 23 juillet 2019). Les résultats serviront à guider les prochains programmes de forage, dont l'objectif consiste à repérer des zones minéralisées additionnelles dans le but d'augmenter le total des ressources minérales de la propriété. Nelligan - Canada (convention de participation conditionnelle avec Vanstar Mining Resources inc.) Durant le troisième trimestre de 2019, la Société a réalisé son programme estival planifié de cartographie et a entamé un programme estival d'échantillonnage du sol. Le but de ces programmes est de continuer à améliorer la compréhension du potentiel minéral de la propriété. Les résultats additionnels du programme d'exploration réalisés précédemment ont été annoncés et comprenaient les principaux résultats suivants : 123,7 mètres d'une teneur de 1,26 g Au/t, 50,2 mètres d'une teneur de 1,82 g Au/t et 17,3 mètres d'une teneur de 5,50 g Au/t (voir le communiqué de presse du 13 août 2019). Les résultats de forage, combinés aux études géologiques, géochimiques et structurales, ont été utilisés pour achever une première estimation des ressources conforme à la Norme canadienne 43-101. Après la fin du trimestre, la Société a annoncé une première estimation de ressources présumées (sur une base à 100 %) de 97,0 millions de tonnes d'une teneur de 1,02 g Au/t représentant 3,2 millions d'onces (voir le communiqué de presse en date du 22 octobre 2019). La planification de programmes de forage futurs est en cours et comportera un certain nombre d'objectifs, notamment : du forage de définition supplémentaire pour améliorer la catégorisation des ressources et convertir les ressources présumées en ressources indiquées, évaluer les prolongements potentiels des ressources dans les parties plus profondes du gisement et évaluer les expansions des ressources le long du gisement. Rouyn - Canada (convention de participation conditionnelle avec Ressources Yorbeau inc.) Durant le troisième trimestre de 2019, environ 6 600 mètres de forage au diamant ont été réalisés afin de tester des cibles d'exploration choisies dans la région du gîte historique Astoria, qui est situé à plusieurs kilomètres à l'est du lac Gamble. Les résultats d'analyse restants du programme de forage de délimitation réalisé en 2019 au lac Gamble ont été annoncés et comprenaient les principaux résultats suivants : 9,7 mètres d'une teneur de 6,64 g Au/t, 23,4 mètres d'une teneur de 6,08 g Au/t et 10,05 mètres d'une teneur de 6,59 g Au/t (voir le communiqué de presse du 31 juillet 2019). Les résultats d'analyse serviront à élaborer un modèle du gisement et à étayer une première estimation des ressources. RENVOIS (excluant les tableaux) 1 Le coût des ventes, exception faite de l'amortissement, comme indiqué à la note 29 des états financiers consolidés intermédiaires de la Société, est sur une base attribuable d'onces vendues (hormis les participations ne donnant pas le contrôle de 10 % à Essakane et de 5 % à Rosebel) et n'inclut pas les coentreprises comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence.

2 Il s'agit d'une mesure hors PCGR. Se reporter au rapprochement de la section des mesures de rendement hors PCGR du rapport de gestion.

3 Le taux JART désigne le nombre d'incidents occasionnant des jours d'absence, des restrictions et des transferts par 100 employés. TÉLÉCONFÉRENCE Une téléconférence aura lieu le jeudi 7 novembre 2019 à 8 h 30 (heure normale de l'Est) au cours de laquelle la direction discutera des résultats d'exploitation et des résultats financiers de la Société du troisième trimestre de 2019. Une webdiffusion de la téléconférence sera disponible sur le site Web d'IAMGOLD à l'adresse www.iamgold.com. Renseignements au sujet de la téléconférence : No sans frais en Amérique du Nord : 1 800 319-4610 ou à l'international : 1 604 638-5340. L'enregistrement de l'appel sera disponible pendant un mois après la téléconférence en composant le nº sans frais en Amérique du Nord : 1 800 319-6413 ou à l'international : 1 604 638-9010, mot de passe : 3717#. MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS Toute l'information contenue dans le présent communiqué de presse, y compris l'information relative au rendement financier ou aux résultats d'exploitation futurs de la Société et tout autre énoncé qui exprime les attentes ou les estimations de la direction quant aux rendements futurs, à l'exception des faits historiques, constitue des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont établis selon des anticipations, des estimations et des projections à la date du présent communiqué de presse. Par exemple, les énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse se retrouvent, sans s'y limiter, dans les titres des rubriques intitulées « Sommaire du troisième trimestre de 2019 », « Prévisions de 2019 », « Projets de mise en valeur », et « Prospection », et comprennent sans s'y limiter, les énoncés en ce qui concerne les prévisions de la Société à l'égard de la production, le coût des ventes, le total des coûts décaissés, les coûts de maintien tout inclus, les charges d'amortissement, le taux d'impôt effectif, les coûts en immobilisations, les perspectives des exploitations, les projets de mise en valeur et d'expansion, la prospection, les cours futurs de l'or, l'estimation des réserves et des ressources minérales, la réalisation des estimations des réserves et des ressources minérales, le moment et le volume de la production future estimée, les coûts de production, les délais d'obtention des permis, les fluctuations des monnaies, les exigences d'investissement supplémentaire, la réglementation gouvernementale des exploitations minières, les risques environnementaux, les dépenses de réhabilitation non anticipées, les litiges liés aux titres de propriétés ou de claims et les limitations de couverture d'assurance. Les énoncés prospectifs sont fournis dans le but de donner des renseignements concernant les attentes actuelles de la direction et les plans au sujet de l'avenir. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par leur utilisation des termes, sans s'y limiter, « pouvoir », « devoir », « continuer », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « prévoir », « chercher à » « viser », « compter », « croire » ainsi que « prévisions », « perspectives », « potentiel », « indice », « cible », « stratégie » ou « projet » y compris dans une tournure négative ou des variantes de ces termes ou une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs s'appuient nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que jugées raisonnables par la direction, sont, de par leur nature, assujetties à d'importantes incertitudes et éventualités d'ordre commercial, économique et concurrentiel. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Société met en garde le lecteur que de tels énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant entraîner des écarts considérables entre les résultats financiers, le rendement ou les réalisations réels d'IAMGOLD et les prévisions des résultats, du rendement ou des réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne constituent en aucun cas une garantie des résultats futurs. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, sans s'y limiter, les fluctuations du cours mondial de l'or, du cuivre, de l'argent ou de certaines autres marchandises (comme le diesel et l'électricité) ; les fluctuations du dollar américain et des autres monnaies, des taux d'intérêt ou des taux d'emprunt de l'or ; les risques découlant de la détention d'instruments dérivés ; les niveaux de liquidités et des sources de financement ; l'accès aux marchés financiers et au financement ; les régimes fiscaux miniers ; la capacité à réussir l'intégration des actifs acquis ; l'évolution des lois, des politiques ou de l'économie des États dans lesquels la Société exerce des activités ; les difficultés opérationnelles ou techniques pouvant survenir dans le cadre des activités d'exploitation et de mise en valeur, y compris les problèmes géotechniques et la sismicité ; les lois et la réglementation régissant la protection de l'environnement ; les relations de travail ; la disponibilité et les coûts supérieurs associés aux intrants miniers et à la main-d'œuvre ; les négociations de nouvelles conventions collectives raisonnables pourraient ne pas être fructueuses, auquel cas une grève ou un arrêt de travail pourrait être déclenché, ce qui aurait une incidence néfaste considérable sur le résultat net et la situation financière de la Société ; la nature spéculative de la prospection et de la mise en valeur, notamment les risques d'épuisement graduel des réserves ou la diminution de leur teneur ; l'évolution défavorable des cotes de crédit de la Société ; les contestations relatives aux titres de propriété, surtout dans le cas des propriétés non mises en valeur ; la capacité de livrer de l'or conformément aux accords de paiements anticipés sur la vente à terme d'or ; le droit des parties de mettre fin aux accords de paiements anticipés sur la vente à terme d'or dans certains cas ; l'incapacité d'appliquer une hausse du cours de l'or excédant le plafond d'une opération à fourchette de taux (tunnel) conclue dans le cadre d'un accord de paiement anticipé sur la vente à terme d'or, comme l'opération à fourchette de taux conclue relativement à l'or vendu à terme en janvier 2019 ; et les risques associés à la prospection, à la mise en valeur et à l'activité minière. La Société peut également faire l'objet de litiges et être exposée aux risques juridiques et politiques. Les risques et incertitudes inhérents à tous les projets d'IAMGOLD incluent l'inexactitude des estimations des réserves et des ressources, de la récupération métallurgique, des coûts en capital, des coûts d'exploitation de ces projets et du prix futur de l'or. Les projets de mise en valeur n'ont aucun historique à partir duquel il est possible d'établir une estimation des flux de trésorerie futurs. Les coûts en immobilisations et le temps requis pour mettre en valeur de nouvelles mines ou autres projets sont considérables, et des changements dans les coûts ou l'échéancier de construction peuvent avoir une incidence sur la rentabilité du projet. Les coûts réels et le rendement économique pourraient différer considérablement des estimations d'IAMGOLD ou IAMGOLD pourrait ne pas obtenir les approbations gouvernementales nécessaires à la poursuite de la mise en valeur, du développement ou de l'exploitation d'un projet. Pour obtenir une analyse détaillée des risques auxquels la Société est confrontée, et qui peuvent faire en sorte que les résultats financiers, la performance opérationnelle ou les réalisations réelles d'IAMGOLD et les prévisions des résultats, de la performance opérationnelle ou des réalisations futures, exprimées ou sous-entendues par ces énoncés prospectifs et que les énoncés prospectifs diffèrent de façon importante, se reporter à la plus récente notice annuelle de la Société déposée auprès des commissions des valeurs mobilières canadiennes sur le site www.sedar.com, et aussi dans le formulaire 40-F (Form 40-F) déposé auprès de la « United States Securities and Exchange Commission » sur le site www.sec.gov/edgar.shtml. Les risques décrits dans la notice annuelle (déposée et consultable sur les sites www.sedar.com et www.sec.gov/edgar.shtml et également disponible sur demande auprès de la Société) sont intégrés par renvoi au présent communiqué de presse. La Société n'a aucune intention ou obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif, verbalement ou par écrit, qui peut être fait, à l'occasion, par IAMGOLD ou en son nom, sauf si les lois l'exigent. Personnes qualifiées Les renseignements techniques concernant les activités de prospection contenues dans le présent communiqué sont préparés sous la supervision de Craig MacDougall, géologue professionnel, vice-président principal, Exploration, pour IAMGOLD, et sont revus et vérifiés par ce dernier. M. MacDougall est une personne qualifiée pour les besoins de la Norme canadienne 43-101. Au sujet d'IAMGOLD IAMGOLD (www.iamgold.com) est une société minière de rang intermédiaire possédant quatre mines d'or en exploitation situées sur trois continents. À sa solide base d'actifs stratégiques en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest s'ajoutent des projets de mise en valeur et d'exploration. IAMGOLD évalue continuellement des occasions d'acquisition de croissance et est en bonne position pour assurer sa croissance grâce à une saine santé financière, combinée à une expertise de gestion et d'exploitation. Pour de plus amples renseignements : Indi Gopinathan, responsable, Relations avec les investisseurs, IAMGOLD Corporation

Tél. : 416 360-4743 Cellulaire : 416 388-6883 Martin Dumont, analyste principal, Relations avec les investisseurs, IAMGOLD Corporation

Tél. : 416 933-5783 Cellulaire : 647 967-9942 Sans frais : 1 888 464-9999 info@iamgold.com Veuillez noter : Vous pouvez obtenir une copie de ce communiqué de presse par télécopieur, par courriel, sur le site Web d'IAMGOLD à www.iamgold.com et sur le site Web de Newsfile à www.newsfilecorp.com. Vous pouvez obtenir tous les documents d'IAMGOLD sur le site www.sedar.com ou www.sec.gov The English version of this news release is available at http://www.iamgold.com/. To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/49491

