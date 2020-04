IAMGOLD annonce la date de la diffusion de ses résultats du premier trimestre de 2020

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 14 avril 2020) - IAMGOLD Corporation (TSX: IMG) (« IAMGOLD » ou « la Société ») diffusera ses résultats financiers du premier trimestre de 2020 après la fermeture des marchés le lundi 4 mai 2020.

TÉLÉCONFÉRENCE

Une téléconférence aura lieu le mardi 5 mai 2020 à 8 h 30 (heure de l'Est) au cours de laquelle la direction discutera des résultats d'exploitation et des résultats financiers de la Société du premier trimestre de 2020. Une webdiffusion de la conférence téléphonique sera disponible sur le site Web de la Société à l'adresse : www.iamgold.com.

Renseignements au sujet de la téléconférence :

No sans frais en Amérique du Nord : 1 800 319-4610 ou à l'international : 1 604 638-5340

L'enregistrement de l'appel sera disponible pendant un mois après la téléconférence en composant :

No sans frais en Amérique du Nord : 1 800 319-6413 ou à l'international : 1 604 638-9010, mot de passe : 4247#

Compte tenu du grand nombre d'appels, veuillez vous joindre à la téléconférence 10 à 15 minutes avant le début de celle-ci. Si vous ne parvenez toujours pas à vous joindre à la téléconférence depuis votre réseau téléphonique primaire après plusieurs tentatives en utilisant tous les numéros fournis, veuillez utiliser, le cas échéant, un autre réseau téléphonique.

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD (www.iamgold.com) est une société minière de rang intermédiaire possédant trois mines d'or en exploitation situées sur trois continents. À sa solide base d'actifs stratégiques en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest s'ajoutent des projets de mise en valeur et d'exploration. IAMGOLD évalue continuellement des occasions d'acquisition de croissance et est en bonne position pour assurer sa croissance grâce à une saine santé financière, combinée à une expertise de gestion et d'exploitation.

Pour de plus amples renseignements :

Indi Gopinathan, vice-présidente, Relations avec les investisseurs et Communications, IAMGOLD Corporation

Tél. : 416 360-4743 Cellulaire : 416 388-6883

IAMGOLD Corporation Sans frais : 1 888 464-9999 info@iamgold.com

