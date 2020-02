IAMGOLD annonce une mise à jour de l'estimation des ressources pour son projet détenu en propriété exclusive Pitangui, au Brésil

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 5 février 2020) - IAMGOLD Corporation (TSX: IMG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») annonce une mise à jour de l'estimation des ressources minérales et le dépôt d'un rapport technique conforme à la Norme canadienne 43-101 pour son projet Pitangui, qui est détenu en propriété exclusive et qui est situé à quelque 110 km au nord-ouest de la ville de Belo Horizonte, dans l'État Minas Gerais, au Brésil. L'estimation a été réalisée conformément aux Normes sur les définitions de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM) intégrées par renvoi à la Norme canadienne 43-101.

L'estimation des ressources minérales mise à jour, qui repose sur un scénario d'exploitation souterraine, présente des ressources indiquées de 3,33 millions de tonnes à une teneur de 4,39 grammes d'or par tonne pour 0,47 million d'onces contenues et des ressources présumées de 3,56 millions de tonnes à une teneur de 3,78 grammes d'or par tonne pour 0,43 million d'onces contenues, selon une teneur de coupure de 2,5 grammes d'or par tonne (voir le tableau 1 ci-dessous). L'estimation mise à jour présente également une conversion de 52 % des ressources en ressources indiquées par rapport aux ressources minérales énoncées (voir le communiqué de presse du 19 février 2019).

Craig MacDougall, vice-président principal, Exploration d'IAMGOLD, a déclaré : « Le gisement aurifère São Sebastião est encaissé dans une formation de fer rubanée, pour laquelle la région est bien connue, et consiste en une découverte d'exploration primaire exceptionnelle faite par notre équipe d'exploration brésilienne, qui continue de faire avancer et d'améliorer la définition des ressources depuis leur découverte. Dans le cadre de nos activités d'exploration en cours d'exécution, nous ciblons des prolongations minéralisées potentielles et évaluons des cibles additionnelles en vue de faire de nouvelles découvertes. J'aimerais souligner tout particulièrement les résultats exceptionnels en matière de sécurité que cette équipe d'exploration a dégagés. En effet, plus de dix ans se sont écoulés sans qu'aucun incident JART1 n'ait été enregistré. »

TABLEAU 1 : DÉCLARATION DES RESSOURCES MINÉRALES, PROJET PITANGUI, BRÉSIL

En date du : 31 décembre 2019

Classification

Gisement Tonnes

(milliers) Teneur

(g Au/t) Onces contenues

(milliers) Indiquées São Sebastião 3 330 4,39 470 Présumées São Sebastião 3 559 3,78 433

Note :

D'après les définitions de l'ICM (2014) pour la classification des ressources minérales. Les ressources minérales sont estimées à une teneur de coupure de 2,5 g Au/t. Les ressources minérales sont estimées en utilisant un prix de l'or de 1 500 $ US l'once. L'écrêtage des résultats d'analyse à forte teneur correspond à ce qui suit : Biquinho 22 g Au/t et Pimentão 20 g Au/t, alors qu'aucun écrêtage n'était requis pour les résultats de Tomate. La densité apparente des zones minéralisées, qui a été établie en fonction de 30 505 mesures, varie entre 3,03 g/cm3 et 3,25 g/cm3 pour les trois principaux domaines minéralisés (Biquinho, Pimentão et Tomate). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales et n'ont pas de viabilité économique démontrée. On ne peut supposer qu'une partie ou l'ensemble des ressources minérales sera convertie en réserves.

Depuis cette découverte, des forages de délimitation systématique, dont les centres de trou sont espacés selon une grille nominale de 50 x 50 mètres, ont été pratiqués dans le cœur du gisement, et d'autres forages espacés d'environ 100 x 100 mètres ont été pratiqués dans les axes de plongée plus profonds du gisement. L'estimation des ressources minérales comprend près de 33 000 résultats d'analyse de 216 trous de forage au diamant totalisant 80 041 mètres et a été réalisée par SRK Consulting (Canada) Inc. (« SRK »).

L'estimation a été préparée en utilisant un modèle de blocs contraints à l'intérieur d'un modèle 3D filaire géologique des principaux domaines minéralisés (Tomate, Biquinho et Pimentão, stratégiquement du haut vers le bas) encaissés dans des formations de fer rubanées (voir la figure 1 ci-dessous). Le modèle géologique a été construit par les géologues d'IAMGOLD et a été validé et transformé (au besoin) par SRK en divers sous-domaines minéralisés. Les valeurs en or ont été interpolées dans des blocs de 10 m x 10 m x 2 m (sous-divisés en blocs de 5 m x 5 m x 1 m) par krigeage ordinaire.

L'estimation des ressources, qui est basée sur un cours de l'or de 1 500 $ US l'once à long terme, repose sur des coûts hypothétiques dégagés de mines souterraines en exploitation afin de satisfaire à l'exigence de l'ICM selon laquelle les ressources minérales doivent présenter des perspectives raisonnables d'extraction économique. Selon ces hypothèses, qui reposent sur une exploitation minière produisant 1 100 tonnes par jour, les coûts d'extraction devraient s'établir à 31,70 $ US par tonne, les coûts de traitement, à 50,70 $ US par tonne, les frais généraux et administratifs, à 5,30 $ US par tonne, la dilution minière, à 20 % et la récupération, à 85 %. Une récupération métallurgique de 93 % a également été prise en compte en fonction de résultats d'essais métallurgiques préliminaires antérieurs.

1 Jours d'absence, restrictions et transferts. Le taux JART désigne le nombre d’incidents occasionnant des jours d’absence, des restrictions et des transferts par 100 employés.



Figure 1: Vue longitudinale des sous-domaines minéralisés (face au nord-est); mauve - Tomate ; rouge - Biquinho ; orange - Pimentão ; traces noires - trous de forage. Orientation/pendage de la vue - 047/21.



To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/6077/52155_86e74ef03472ab9a_001full.jpg

Prochaines étapes

Les travaux suivants se poursuivront dans le cadre des programmes de forage futurs : 1) tester les extensions de l'axe de plongée des formations de fer rubanées en pratiquant des trous de forage d'extension très espacés et 2) sur la partie restante de 180 kilomètres carrés de la propriété Pitangui, continuer de tester au moyen de forage d'essai diverses cibles d'exploration afin de découvrir des zones minéralisées supplémentaires.

À propos du projet Pitangui

IAMGOLD a initialement décelé et acquis la propriété Pitangui en 2007, et un premier programme de forage menant à la découverte du gisement São Sebastião a été exécuté en 2011 et en 2012. À ce jour, les travaux de forage ont révélé la présence de plusieurs horizons parallèles, empilés, modérément plissés et à faible pendage qui sont constitués de formations de fer rubanées dans la ceinture de roches vertes archéennes de Pitangui. À l'échelle locale, les formations de fer rubanées montrent des plis d'entrainement allant de modérés à serrés près de failles de chevauchement à faible pendage. À l'intérieur des formations de fer rubanées, la minéralisation aurifère est associée au remplacement des bandes de magnétite primaires par des sulfures, caractérisée par la présence de pyrrhotite et de quantités moindres de pyrite, d'arsénopyrite et de chalcopyrite.

Plusieurs entreprises minières situées dans le quadrilatère de fer du Brésil exploitent des dépôts aurifères d'âge, de roches encaissantes et de types de minéralisation comparables. Ces dépôts comprennent habituellement de multiples cheminées minéralisées avec de forts ratios de pendage sur allongement, en résultante des contrôles structuraux complexes sur la distribution de l'or. Les gisements Cuiabá et Lamego d'AngloGold Ashanti en sont des exemples.

Informations techniques et notes sur le contrôle de qualité

L'estimation des ressources minérales de Pitangui a été réalisée par SRK et présentée selon les directives de la Norme canadienne 43-101 et les lignes directrices sur les meilleures pratiques d'estimation des ressources minérales et des réserves minérales de l'ICM. L'estimation des ressources a été préparée par le consultant en ressources principal, A. Mitrofanov, Ph. D., géologue professionnel, et a été révisée par O. Leuangthong, Ph. D., ingénieure professionnelle, consultante principale de SRK, et tous les travaux techniques ont été supervisés par le consultant principal (géologie des ressources) de SRK, G. Cole, géologue professionnel. M. Mitrofanov et M. Cole sont des personnes qualifiées indépendantes d'IAMGOLD pour les besoins de la Norme canadienne 43-101 et elles ont revu et approuvé le contenu du présent communiqué en ce qui a trait au projet Pitangui. Un rapport technique 43-101 à l'appui a été déposé sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Les renseignements contenus dans le présent communiqué ont été préparés sous la supervision de Craig MacDougall, géologue professionnel et vice-président principal, Exploration pour IAMGOLD. M. MacDougall est une personne qualifiée pour les besoins de la Norme canadienne 43-101.

SRK a vérifié les pratiques de prospection et la base de données réalisée et utilisée pour effectuer l'estimation des ressources minérales dans le présent communiqué et est d'avis que les travaux effectués par IAMGOLD sont satisfaisants et qu'ils ont été réalisés de façon conforme aux meilleures pratiques généralement reconnues dans l'industrie et que les données de prospection sont suffisamment fiables pour étayer une estimation des ressources.

L'échantillonnage et les résultats d'analyse des carottes de sondages utilisés pour soutenir l'estimation des ressources minérales ont soumis à un programme d'assurance qualité et de contrôle de la qualité (AQ-CQ) adhérant aux meilleures pratiques de l'industrie. Les échantillons de carottes de sondages (taille HQ et NQ) ont été sélectionnés par les géologues d'IAMGOLD et coupés longitudinalement à l'aide d'une scie à lame diamantée au site du projet. Une moitié de la carotte est conservée au site à des fins de référence. Les intervalles d'échantillons varient entre 0,4 et 1,0 mètre de longueur. Les échantillons ont été soumis à ACME Analytical Laboratory ou à ALS Limited et ont été analysés en ce qui a trait à l'or en utilisant la pyroanalyse et la spectrométrie d'absorption atomique (« FA-AA »), ainsi que l'analyse multiéléments ICP-MS. Depuis 2015, un pourcentage des pulpes était également envoyé à SGS GEOSOL afin que celle-ci exécute des analyses en ce qui a trait à l'or (FA-AA) et des analyses multiéléments (ICP-MS) à des fins d'arbitrage.

Énoncés prospectifs

Toutes les estimations des ressources minérales déclarées par la Société ont été estimées conformément à la Norme canadienne 43-101 et aux normes définies par l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (10 mai 2014). Ces normes diffèrent de façon considérable des exigences de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas de viabilité économique démontrée.

Certains renseignements dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs », conformément au sens donné à cette expression dans les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, et des « forward-looking statements », conformément au sens donné à cette expression dans la loi Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Toute l'information contenue dans ce document, y compris l'information relative aux énoncés prospectifs, est formulée à la date du présent document. Les énoncés prospectifs se rapportent à des événements futurs ou à un rendement futur et reflètent les estimations, les prévisions, les attentes ou les opinions actuelles concernant des événements futurs, et comprennent, sans s'y limiter :

(i) la quantité estimée et la teneur des ressources minérales ;

(ii) l'étude d'optimisation représentant une option potentiellement viable de mise en valeur du projet ;

(iii) l'estimation de coûts d'investissement nécessaires à la construction des installations minières et de mise en production, les coûts d'investissement de maintien et la durée de la période de récupération du financement ;

(iv) la quantité de la production future de l'or produit et du métal récupéré ;

(v) les prévisions des coûts opérationnels, des coûts totaux prévus, des flux de trésorerie nets, de la valeur actualisée nette et du rendement de la mine en exploitation.

Tout énoncé qui exprime ou suppose des discussions en ce qui concerne les prévisions, attentes, croyances, plans, projections, objectifs ou événements ou rendement futurs (y compris, sans s'y limiter, des mots ou expressions tels que « s'attendre à », « anticiper » « prévoir », « planifier », « projeter », « estimer », « supposer », « envisager », « avoir l'intention de », « stratégie », « buts », « objectifs » ou encore toute affirmation que certains événements, actions ou résultats « pourront/pourraient » ou « devront/devraient » être pris, survenir ou être atteints, y compris dans une tournure négative ou des variantes de ces termes ou une terminologie comparable) n'est pas un énoncé de faits historiques et peut être un énoncé prospectif.

Les énoncés prospectifs sont établis en fonction de certaines opinions ou hypothèses formulées par IAMGOLD ou ses consultants et experts-conseils selon l'information dont ils disposent. Parmi les hypothèses importantes posées ci-dessus, on note les suivantes :

(i) la présence et la continuité des métaux au projet aurifère Pitangui aux teneurs estimées ;

(ii) les caractéristiques géotechniques et métallurgiques de la roche se conformant aux résultats d'échantillons, y compris la quantité et la qualité de l'eau à dévier ou à traiter pendant les activités minières ;

(iii) la capacité et la durabilité de différents équipement et machinerie ;

(iv) la disponibilité du personnel au moment voulu, et la disponibilité de la machinerie et de l'équipement aux prix estimés et conformes aux calendriers de livraison prévus ;

(v) les taux de change ;

(vi) les prix de vente des métaux et les taux de change anticipés ;

(vii) les taux d'actualisation appropriés appliqués aux flux de trésorerie prévus dans l'analyse économique ;

(viii) les taux d'imposition et de redevances applicables à l'exploitation minière proposée ;

(ix) la disponibilité de financement acceptable en vertu de la structure et des coûts présumés ;

(x) les pertes anticipées liées à l'exploitation et à la dilution ;

(xi) le rendement métallurgique ;

(xii) les exigences raisonnables en matière d'imprévus ;

(xiii) la réalisation des activités proposées ;

(xiv) la délivrance des permis et des autres approbations réglementaires selon des modalités acceptables ;

(xv) l'exécution des engagements d'évaluation environnementale et des ententes avec les collectivités locales.

Même si la direction estime que ces hypothèses sont raisonnables selon l'information disponible, elles pourraient s'avérer incorrectes. La formulation d'un grand nombre d'énoncés prospectifs tient pour acquis que les autres énoncés prospectifs sont exacts, comme les énoncés au sujet de la valeur actualisée nette et du taux de rendement interne, lesquels sont fondés sur d'autres énoncés prospectifs et hypothèses indiquées aux présentes. L'information liée aux coûts a été préparée en utilisant les valeurs actuelles, mais ces coûts seront engagés antérieurement et selon l'hypothèse que ces coûts demeureront stables sur la période en question.

De par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des incertitudes et des risques inhérents, tant généraux que spécifiques, et il existe un risque que les estimations, les prévisions, les projections et les autres énoncés prospectifs ne se concrétisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas la réalité future. La Société met en garde le lecteur de ne pas se fier indûment à ces énoncés, étant donné que différents facteurs de risque importants pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des opinions, des plans, des objectifs, des attentes, des prévisions, des estimations, des hypothèses et des intentions qui sont exprimés dans ces énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque peuvent être généralement décrits comme le risque que les hypothèses et estimations mentionnées ci-dessus ne se matérialisent pas, et incluent en particulier, sans s'y limiter : les risques liés aux variations de teneur dans le matériau identifié en tant que ressources et réserves minérales par rapport aux prévisions ; les variations des taux de récupération et d'extraction ; les caractéristiques géotechniques différentes que celles prévues de la roche à extraire ou au travers de laquelle l'infrastructure est construite ; la quantité d'eau à dévier ou à traiter pendant l'exploitation minière différente de celle prévue pendant ou après la fermeture ou un débit d'eau différent ; l'évolution des marchés mondiaux des métaux ; les risques associés aux fluctuations du dollar canadien par rapport au dollar américain ; les augmentations des coûts en investissements et des coûts d'exploitation prévus ou des coûts imprévus ; les difficultés à attirer la main-d'œuvre nécessaire ; les hausses des coûts de financement ou les changements défavorables touchant les modalités du financement disponible, le cas échéant ; les taux d'imposition ou de redevances supérieurs à ceux prévus ; les changements dans les plans de développement ou plans miniers en raison de changements logistiques, techniques ou autres ; les changements des paramètres du projet au fur et à mesure de la mise au point des plans ; les risques liés à l'obtention d'approbations réglementaires ; les retards dans les négociations avec les parties prenantes ; les changements dans la réglementation s'appliquant au développement, à l'exploitation et à la fermeture des activités minières par rapport à la réglementation actuelle ; les incidences de la concurrence sur les marchés où IAMGOLD exerce des activités ; les risques d'exploitation et d'infrastructure et les autres risques divulgués dans la notice annuelle déposée sur SEDAR au Canada (disponible sur www.sedar.com) pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018 et dans le formulaire 40-F (nommé « Form 40-F/Annual Information Form ») d'IAMGOLD déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission sur EDGAR (disponible sur https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html). IAMGOLD met en garde le lecteur que la liste précédente de facteurs qui peuvent influer sur les résultats futurs n'est pas exhaustive.

Les personnes et les investisseurs qui se fient aux énoncés prospectifs pour prendre des décisions à l'égard d'IAMGOLD doivent bien tenir compte de ces facteurs, incertitudes et éventualités. La Société n'a aucune intention ou obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif, verbalement ou par écrit, qui peut être fait, à l'occasion, par IAMGOLD ou en son nom, sauf si les lois l'exigent.

Mise en garde à l'intention des investisseurs concernant les estimations des ressources mesurées et indiquées

Le présent communiqué de presse comprend l'emploi du terme « ressources indiquées ». La Société avise les investisseurs que, bien que ce terme soit reconnu et imposé par la réglementation canadienne, la United States Securities and Exchange Commission (« SEC ») ne le reconnaît pas. Les investisseurs ne doivent donc pas supposer qu'une partie ou l'ensemble d'un gisement minéral classé dans l'une ou l'autre des catégories de ressources indiquées ou de ressources mesurées sera converti en réserves.

Mise en garde à l'intention des investisseurs au sujet des estimations concernant les ressources présumées

Le présent communiqué de presse utilise le terme « ressources présumées ». La Société avise les investisseurs que, bien que ces termes soient reconnus et imposés par la réglementation canadienne, la United States Securities and Exchange Commission (« SEC ») ne les reconnaît pas. Les ressources présumées sont associées à une grande incertitude quant à leur existence et à leur faisabilité économique et légale. On ne peut supposer qu'une partie ou l'ensemble d'une ressource minérale présumée passera à une catégorie supérieure. Conformément aux règles canadiennes, sauf en de rares exceptions, les estimations des ressources minérales présumées ne peuvent servir de fondement aux études de faisabilité ou aux études préliminaires de faisabilité. Les investisseurs ne doivent donc pas supposer qu'une partie ou la totalité d'une ressource présumée existe ou est économiquement ou légalement exploitable.

Mise en garde à l'intention des investisseurs des États-Unis

La SEC limite les renseignements requis aux fins du dépôt de rapports auprès des autorités des États-Unis aux gisements qu'une société peut exploiter économiquement et légalement. IAMGOLD utilise certains termes dans ses publications, comme « ressources », « mesurées », « indiquées » et « présumées », qui pourraient ne pas correspondre aux définitions de réserves établies par la SEC. Il est possible de consulter ou d'obtenir un exemplaire des documents déposés sur le site de la SEC à l'adresse http://www.sec.gov/edgar.shtml ou en communiquant avec le service des Relations avec les investisseurs.

Selon le Règlement 43-101 des autorités canadiennes en valeurs mobilières, les sociétés minières sont tenues de présenter les données sur les réserves et les ressources en les classant dans les sous-catégories suivantes : « réserves prouvées », « réserves probables », « ressources mesurées », « ressources indiquées » et « ressources présumées ». Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas de viabilité économique démontrée.

Les ressources minérales sont des concentrations ou indices minéralisés d'une substance naturelle solide présente au sein de la croûte terrestre ou sur celle-ci, qu'il s'agisse d'une substance inorganique ou d'une substance organique fossilisée, dont la forme, la quantité et la teneur ou qualité sont telles qu'elles présentent des perspectives raisonnables d'extraction économique. L'emplacement, la quantité, la teneur, les caractéristiques géologiques et la continuité d'une ressource minérale sont connus, estimés ou interprétés à partir d'observations et de connaissances géologiques spécifiques. Les ressources minérales mesurées représentent la partie d'une ressource minérale, dont la quantité et la teneur ou qualité, la densité, la forme et les caractéristiques physiques peuvent être estimées avec suffisamment de confiance pour permettre la mise en application appropriée de paramètres techniques et économiques pour appuyer la planification minière et l'évaluation de la viabilité économique du gisement. L'estimation est basée sur des informations détaillées et fiables relatives à l'exploration, à l'échantillonnage et aux essais, recueillis à l'aide de techniques appropriées à partir d'emplacements tels des affleurements, des tranchées, des puits, des chantiers et des sondages dont l'espacement est assez serré pour confirmer à la fois la continuité de la géologie et des teneurs. Les ressources minérales indiquées désignent la partie des ressources minérales dont on peut estimer la quantité et la teneur ou qualité, la densité, la forme et les caractéristiques physiques avec un niveau de confiance suffisant pour permettre l'application appropriée de paramètres techniques et économiques pour appuyer la planification minière et l'évaluation de la viabilité économique du gisement. L'estimation est basée sur des renseignements détaillés et fiables relativement à l'exploration et aux essais, recueillis à l'aide de techniques appropriées à partir d'emplacements, tels des affleurements, des tranchées, des puits, des chantiers et des sondages dont l'espacement est assez serré pour donner lieu à une hypothèse raisonnable sur la continuité de la géologie et des teneurs. Les ressources minérales présumées représentent la partie d'une ressource minérale dont on peut estimer la quantité et la teneur ou qualité sur la base d'observations géologiques et d'un échantillonnage restreint et dont on peut raisonnablement présumer, sans toutefois vérifier, la continuité de la géologie et des teneurs. L'estimation se fonde sur des informations et un échantillonnage restreints, recueillis à l'aide de techniques appropriées à partir d'emplacements, tels des affleurements, des tranchées, des puits, des chantiers et des sondages. Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas de viabilité économique démontrée.

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD (www.iamgold.com) est une société minière de rang intermédiaire possédant quatre mines d'or en exploitation situées sur trois continents. À sa solide base d'actifs stratégiques en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest s'ajoutent des projets de mise en valeur et d'exploration. IAMGOLD évalue continuellement des occasions d'acquisition de croissance et est en bonne position pour assurer sa croissance grâce à une saine santé financière, combinée à une expertise de gestion et d'exploitation.

Pour de plus amples renseignements :

Indi Gopinathan, vice-présidente, Relations avec les investisseurs et Communications, IAMGOLD Corporation

Tél. : 416 360-4743 Cellulaire : 416 388-6883

Martin Dumont, analyste principal, Relations avec les investisseurs, IAMGOLD Corporation

Tél. : 416 933-5783 Cellulaire : 647 967-9942

Sans frais : 1 888-464-9999 info@iamgold.com

Veuillez noter :

Vous pouvez obtenir une copie de ce communiqué de presse par télécopieur, par courriel, sur le site web d'IAMGOLD à www.iamgold.com et sur le site web de Newsfile à www.newsfilecorp.com. Vous pouvez obtenir tous les documents importants d'IAMGOLD sur le site www.sedar.com ou www.sec.gov.

The English version of this press release is available at www.iamgold.com.