IAMGOLD annonce une nouvelle découverte présentant des intersections à teneurs élevées à l'issue de son programme de forage de 2019 au projet Karita en Guinée

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp.- le 2 octobre 2019) - IAMGOLD Corporation (TSX: IMG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») annonce les résultats d'analyse de son programme de forage de 2019 à son projet Karita, détenu en propriété exclusive, dans le nord-est de la Guinée. Ce projet est stratégiquement situé le long de la zone de cisaillement prolifique Sénégal-Mali, en Afrique de l'Ouest, entre deux autres projets de la Société : le projet Boto au Sénégal, au nord, et le projet Diakha-Siribaya au Mali, au sud. La Société indique des résultats d'analyse d'un programme de 16 forages en circulation inverse (RC) totalisant 1 839 mètres réalisés dans le cadre du programme d'exploration de 2019.

Les résultats d'analyse contenus aux présentes sont énoncés au tableau 1 plus loin et comprennent les principaux résultats suivants (une carte et une coupe des trous de forage sont jointes au présent communiqué) :

Résultats de forage RC 2019

Trou de forage KRC19-001 : 13,0 mètres d'une teneur de 2,80 g Au/t

et 16,0 mètres d'une teneur de 2,41 g Au/t

incluant 3,0 mètres d'une teneur de 9,84 g Au/t

Trou de forage KRC19-006 : 29,0 mètres d'une teneur de 2,96 g Au/t

Incluant 10,0 mètres d'une teneur de 3,52 g Au/t

Trou de forage KRC19-009 : 16,0 mètres d'une teneur de 3,17 g Au/t

incluant 8,0 mètres d'une teneur de 5,61 g Au/t

et 32,0 mètres d'une teneur de 1,83 g Au/t

Trou de forage KRC19-010 : 22,0 mètres d'une teneur de 2,27 g Au/t

incluant 5,0 mètres d'une teneur de 5,54 g Au/t

Trou de forage KRC19-011 : 21,0 mètres d'une teneur de 9,01 g Au/t

Incluant 7,0 mètres d'une teneur de 25,67 g Au/t

et 7,0 mètres d'une teneur de 2,90 g Au/t

Craig MacDougall, vice-président principal, Exploration d'IAMGOLD, a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer ces résultats de forage, confirmant une nouvelle découverte d'exploration primaire le long de cette portion de la zone de cisaillement Sénégal-Mali. Comme dans nos découvertes précédentes, au projet Boto, situé 8 kilomètres au nord, et au projet Diakha-Siribaya, situé 3 kilomètres au sud, nous avons recoupé de multiples larges zones de minéralisation dans des unités métasédimentaires altérées. Avec cette troisième découverte d'exploration primaire, nous continuons de mettre en lumière le potentiel exceptionnel de l'exploration le long de cette portion de la zone de cisaillement. Encore une fois, je tiens à souligner les efforts de notre équipe d'exploration en Afrique de l'Ouest et à les féliciter pour leur dernière découverte. »

À propos du projet Karita

Le projet Karita, détenu en propriété exclusive par IAMGOLD, comprend un permis d'exploration couvrant une superficie totale de 99,85 kilomètres carrés et est situé dans la boutonnière Kédougou-Kéniéba d'âge Birimien du craton ouest-africain, le long de la frontière du Sénégal et du Mali.

En 2017, la Société a terminé un programme de reconnaissance géologique et d'échantillonnage géochimique de termitières sur la zone du permis de Karita afin d'évaluer l'extension interprétée du corridor minéralisé de Boto-Diakha, en Guinée. On croit que la zone abrite une extension de la zone de cisaillement Sénégal-Mali prolifique et régionalement importante, latéralement entre deux projets d'IAMGOLD : le projet Boto au Sénégal, au nord, et le projet Diakha-Siribaya au Mali, au sud. Le programme d'échantillonnage a permis d'identifier une large anomalie géochimique aurifère délimitée sur une longueur de près de 2 kilomètres, semblable à celle associée aux gisements à Boto et à Diakha.

Le programme de forage de 2019 a été conçu de façon à déterminer s'il y avait présence de minéralisation dans l'anomalie géochimique et comprenait du forage RC à larges espacements sur une longueur de 1,6 kilomètre de l'anomalie. Le programme a confirmé la présence de multiples zones de larges intervalles de minéralisation encaissés dans une unité métasédimentaire de grès altéré en albite + hématite + carbonate. Le style de la minéralisation et de l'altération associée paraît semblable aux autres gisements d'IAMGOLD dans la région.

Prochaines étapes

Les résultats de ce programme de forage seront compilés et intégrés aux données de nos projets adjacents Boto et Diakha-Siribaya afin de guider les prochaines campagnes de forage visant à définir l'ampleur de la minéralisation et à évaluer le potentiel de ressources de cette nouvelle découverte. Le programme comportera le jumelage de trous de forage RC avec des trous de forage au diamant afin de confirmer les épaisseurs et l'orientation des intervalles minéralisés et de contribuer à établir les caractéristiques structurales et géologiques du système minéralisateur.

Informations techniques et notes sur le contrôle de qualité

Les résultats de forage contenus dans ce communiqué de presse ont été préparés selon les directives de la Norme canadienne 43-101, Information concernant les projets miniers.

La personne qualifiée responsable de la supervision, de la préparation et de la révision de l'information technique dans le présent communiqué de presse est Konan Barthélemy Kramo, géologue professionnel, gestionnaire de projets, Exploration, Mali. M. Kramo est une personne qualifiée pour les besoins de la Norme canadienne 43-101.

Les renseignements contenus dans le présent communiqué ont été examinés et approuvés par Craig MacDougall, géologue professionnel, vice-président principal, Exploration, d'IAMGOLD. M. MacDougall est une personne qualifiée pour les besoins de la Norme canadienne 43-101.

L'échantillonnage et les résultats d'analyse de débris de roche provenant du forage en circulation inverse sont soumis à un programme d'assurance qualité et de contrôle de la qualité (AQ-CQ) adhérant aux meilleures pratiques de l'industrie et comprennent l'insertion de matériaux de référence certifiés. Des débris de roche provenant du forage en circulation inverse sont recueillis au site de forage, à un mètre d'intervalle, sous la supervision directe des géologues et des techniciens sur le terrain d'IAMGOLD. On obtient deux échantillons de trois kilogrammes à l'aide d'un diviseur à riffles. Un échantillon est conservé à des fins de référence, et l'autre est envoyé pour analyse.

Les échantillons d'analyse sont préparés au Bureau Veritas à Bamako, au Mali, et analysés au Laboratoire d'analyse chimique du Bureau Veritas à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en utilisant la pyroanalyse standard d'une charge de 50 grammes et la finition d'absorption atomique (FA450). Les échantillons donnant des valeurs supérieures à 10 g Au/t sont réanalysés en utilisant une finition gravimétrique.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les faits historiques abordant des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe qu'ils se produiront ou pourraient se produire dans le futur (incluant, mais sans s'y limiter, les énoncés concernant les estimations de production d'or, les coûts décaissés, l'accroissement des marges, les coûts en immobilisations et de prospection et les énoncés concernant l'estimation de ressources minérales, les résultats de prospection, la minéralisation potentielle, les ressources minérales et réserves potentielles), sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par l'utilisation des termes « pouvoir », « devoir », « continuer », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « croire », « avoir l'intention de », « prévoir » ou « projeter », y compris dans une tournure négative ou des variantes de ces termes ou une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à certains risques et incertitudes, dont la plupart sont indépendants de la capacité de la Société à maîtriser ou à prédire et qui pourraient avoir pour effet de faire différer de façon importante les événements ou les résultats réels de la Société par rapport à ceux évoqués dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire différer de façon considérable les résultats réels des attentes incluent, sans s'y limiter, l'incapacité d'atteindre les estimations ou les estimations de production d'or et que les estimations ne correspondent pas aux coûts décaissés, à l'accroissement des marges, aux coûts en immobilisations et de prospection prévus et d'établir une estimation des ressources minérales, la possibilité que des résultats futurs de prospection ne correspondent pas aux attentes de la Société ; des changements dans les marchés mondiaux d'or et autres risques divulgués dans le plus récent formulaire 40-F (nommé « Form 40-F/Annual Information Form ») d'IAMGOLD déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission et des autorités des valeurs mobilières provinciales canadiennes. Tout énoncé prospectif est valable seulement à partir de la date à laquelle il a été effectué et, sauf s'il en est autrement exigé par les lois sur les valeurs mobilières en vigueur, la Société n'a aucune intention ou obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif.

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD (www.iamgold.com) est une société minière de rang intermédiaire possédant quatre mines d'or en exploitation situées sur trois continents. À sa solide base d'actifs stratégiques en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest s'ajoutent des projets de mise en valeur et d'exploration. IAMGOLD évalue continuellement des occasions d'acquisition de croissance et est en bonne position pour assurer sa croissance grâce à une saine santé financière, combinée à une expertise de gestion et d'exploitation.

Tableau 1 : Indice Karita - résultats de forage RC 2019 (16 forages RC totalisant 1 839 mètres)

Trou no UTM NAD83 Zone17 AZ Pendage Profondeur De À Intervalle (1) Au (2)

Coord. Est Coord. Nord Élévation (°) (°) (m) (m) (m) (m) (g/t) KRC19-001 240627 1371301 141 90 -55 120 37 50 13 2.80 incluant (3)











40 44 4 4.96













66 72 6 2.46













81 97 16 2.41 incluant (3)











91 94 3 9.84













103 108 5 1.65 KRC19-002 240723 1371301 142 90 -55 120 24 27 3 0.47













37 45 8 0.68













67 72 5 1.36 KRC19-003 240805 1371299 145 90 -55 120 81 82 1 1.11 KRC19-004 240916 1371501 149 90 -55 75 45 48 3 1.95 KRC19-005 240818 1371498 148 90 -55 120 Pas de valeur significative KRC19-006 240716 1371496 154 90 -55 120 9 38 29 2.96 incluant (3)











12 22 10 3.52 KRC19-007 240617 1371498 153 90 -55 120 102 111 9 1.19 incluant (3)











105 108 3 2.08 KRC19-008 240899 1372200 179 90 -55 120 Pas de valeur significative KRC19-009 240800 1372199 184 90 -55 120 40 56 16 3.17 incluant (3)











42 50 8 5.61













76 108 32 1.83













111 118 7 0.92 KRC19-010 240700 1372198 173 90 -55 120 20 42 22 2.27 incluant (3)











27 32 5 5.54













47 51 4 4.78













65 71 6 1.96 KRC19-011 240597 1372205 190 90 -55 84 53 74 21 9.01 incluant (3)











55 62 7 25.67













77 84 7 2.90 incluant (3)











78 80 2 5.47 KRC19-012 240603 1372899 191 90 -55 120 Pas de valeur significative KRC19-013 240698 1372902 166 90 -55 120 Pas de valeur significative KRC19-014 240799 1372899 165 90 -55 120 42 52 10 2.75 incluant (3)











45 49 4 5.89













59 64 5 2.26













107 111 4 10.30 KRC19-015 240902 1372900 188 90 -55 120 32 37 5 1.30













46 51 5 0.70













74 79 5 1.72 KRC19-016 240946 1372496 184 90 -55 120 Pas de valeur significative

1. La largeur réelle des intersections n'a pas été estimée. Nous estimons que les épaisseurs vraies des intersections sont approximativement égales à celles des intervalles de carottes.

2. Les intersections de forages sont calculées avec un minimum de deux (2) mètres le long du forages et une teneur de coupure de 0.5 g/t. Elles peuvent inclure une dilution interne de deux (2) mètres.

3. Les teneurs des intervalles ne sont pas plafonnées avec les teneurs des sous-intervalles reportées quand elles sont présentes.





Figure 1 : Carte régionale - emplacement de Karita

To view an enhanced version of Figure 1, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/6077/48393_7b1f83d9940c990d_002full.jpg





Figure 2 : Carte des sondages de Karita et faits saillants des résultats d'analyse de 2019

To view an enhanced version of Figure 2, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/6077/48393_7b1f83d9940c990d_003full.jpg





Figure 3 : Section 72200N



To view an enhanced version of Figure 3, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/6077/48393_figure3FR.jpg

