IAMGOLD confirme l'accroissement des activités d'exploitation dans les fosses sud de la mine d'or Rosebel

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. le 3 octobre 2019) - IAMGOLD Corporation (TSX: IMG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») confirme qu'elle poursuit l'accroissement de ses activités d'exploitation dans les fosses sud de sa mine d'or Rosebel (« Rosebel ») au Suriname. En réponse à des reportages médiatiques récents, la Société déclare que l'accès à Rosebel n'a pas été bloqué.

La Société réaffirme que ses prévisions de 2019 pour Rosebel demeurent prudentes, prenant en considération plusieurs scénarios, y compris des scénarios ne comportant aucune production provenant des fosses sud et de Saramacca.

IAMGOLD continue de travailler étroitement avec la communauté locale, le syndicat et les plus hautes autorités du gouvernement, et bénéficie du plein appui de ces groupes. La Société a bon espoir que le calendrier initial d'accroissement des activités d'exploitation dans les fosses sud sera respecté.

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD (www.iamgold.com) est une société minière de rang intermédiaire possédant quatre mines d'or en exploitation situées sur trois continents. À sa solide base d'actifs stratégiques en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest s'ajoutent des projets de mise en valeur et d'exploration. IAMGOLD évalue continuellement des occasions d'acquisition de croissance et est en bonne position pour assurer sa croissance grâce à une saine santé financière, combinée à une expertise de gestion et d'exploitation.

Pour de plus amples renseignements :

Indi Gopinathan, responsable, Relations avec les investisseurs, IAMGOLD Corporation

Tél. : 416 360-4743 Cellulaire : 416 388-6883

Martin Dumont, analyste principal, Relations avec les investisseurs, IAMGOLD Corporation

Tél. : 416 933-5783 Cellulaire : 647 967-9942

Sans frais : 1 888-464-9999 info@iamgold.com

Veuillez noter :

Vous pouvez obtenir une copie de ce communiqué de presse par télécopieur, par courriel, sur le site web d'IAMGOLD à www.iamgold.com et sur le site web de Newsfile à www.newsfilecorp.com. Vous pouvez obtenir tous les documents importants d'IAMGOLD sur le site www.sedar.com ou www.sec.gov.

The English version of this press release is available at www.iamgold.com.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/48474