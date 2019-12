IAMGOLD dépose un rapport technique 43-101 concernant la première estimation des ressources au projet aurifère Nelligan qui avait été annoncée précédemment

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. le 4 décembre 2019) - IAMGOLD Corporation (TSX : IMG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») annonce le dépôt d'un rapport technique conforme à la Norme canadienne 43-101 à l'appui de la première estimation des ressources minérales du projet aurifère Nelligan, situé au Québec, comme annoncé dans le communiqué de presse de la Société le 22 octobre 2019.

Le rapport technique conforme à la Norme canadienne 43-101 a été préparé par Alain Carrier, géo., Vincent Nadeau-Benoit, géo. et Stéphane Faure, PhD., géo., qui sont tous des consultants d'InnovExplo et des personnes qualifiées indépendantes pour les besoins de la NC 43-101. Le rapport technique 43-101 se trouve sur le site Web de la Société à l’adresse www.iamgold.com ou sous le profil de la Société aux adresses www.sedar.com et www.sec.gov/edgar.shtml.

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD (www.iamgold.com) est une société minière de rang intermédiaire possédant quatre mines d'or en exploitation situées sur trois continents. À sa solide base d'actifs stratégiques en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest s'ajoutent des projets de mise en valeur et d'exploration. IAMGOLD évalue continuellement des occasions d'acquisition de croissance et est en bonne position pour assurer sa croissance grâce à une saine santé financière, combinée à une expertise de gestion et d'exploitation.

