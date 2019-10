IAMGOLD livre la première production de minerai de Saramacca à l'usine de Rosebel

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. le 31 octobre 2019) - IAMGOLD Corporation (TSX: IMG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer que la première production de minerai de la fosse à ciel ouvert à Saramacca a été livrée à l'usine de sa mine d'or Rosebel, au Suriname.

Cette livraison a été effectuée en empruntant un autre chemin. La construction du chemin de halage pour Saramacca progresse comme prévu et devrait être achevée à la fin du premier trimestre de 2020. IAMGOLD avait prévu atteindre une production minimale à Saramacca au cours du quatrième trimestre.

Sergio Akiemboto, ministre des Ressources naturelles, a déclaré, pour le compte du président Desiré Bouterse, qu'« après 15 ans de partenariat avec IAMGOLD, c'est excitant de voir la contribution de la nouvelle mine Saramacca à l'économie locale, et nous espérons qu'il y aura de nombreuses autres découvertes comme celle-ci à l'avenir. Nous sommes impressionnés par la détermination d'IAMGOLD à mener une exploitation minière sécuritaire et responsable au Suriname. Notre gouvernement et notre peuple partagent ces valeurs. La communauté locale bénéficie des emplois qui ont été créés, et les gens vont travailler à la mine tous les jours en toute sécurité. Nous sommes également heureux de constater l'engagement d'IAMGOLD en ce qui a trait au développement économique au moyen du Fonds communautaire de Rosebel. »

Steve Letwin, président et chef de la direction d'IAMGOLD, a indiqué : « Il s'agit d'un grand jour pour IAMGOLD. Nous avons réalisé notre promesse d'atteindre notre première production de minerai à Saramacca, à notre mine Rosebel, au cours du quatrième trimestre de 2019, soit un peu plus d'un an après avoir déclaré des réserves. Nous anticipons avec joie l'atteinte d'une pleine production à Saramacca. »

