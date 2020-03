IAMGOLD prend des mesures en réaction à un cas de COVID-19

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 14 mars 2020) - IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD » ou la « Société ») ferme son bureau de Toronto pendant une semaine, à titre préventif, à la suite d'un résultat de dépistage positif de COVID-19 d'un de ses employés. L'employé en question était au bureau de Toronto pour la dernière fois le 6 mars 2020.

Cette personne est en quarantaine volontaire à la maison, est dans un état stable et présente des symptômes modérés. Elle a pris part à deux événements privés de la Société et a brièvement participé à la Northern Ontario Night le 2 mars 2020 à la brasserie Steam Whistle, mais n’a pas participé au congrès PDAC ou à d’autres événements. Les personnes qui étaient présentes aux événements de la Société ont été avisées.

La santé-sécurité est la priorité numéro un chez IAMGOLD. En plus de fermer le bureau de Toronto, la Société effectue un nettoyage en profondeur et une désinfection du bureau. Les employés du bureau de Toronto ont été avisés qu'ils devront travailler de la maison jusqu'à la fin de la semaine, le 20 mars 2020, après quoi la Société réévaluera la situation.

IAMGOLD (www.iamgold.com) est une société minière de rang intermédiaire possédant quatre mines d'or en exploitation situées sur trois continents. À sa solide base d'actifs stratégiques en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest s'ajoutent des projets de mise en valeur et d'exploration. IAMGOLD évalue continuellement des occasions d'acquisition de croissance et est en bonne position pour assurer sa croissance grâce à une saine santé financière, combinée à une expertise de gestion et d'exploitation.

