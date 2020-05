Les actionnaires d'IAMGOLD réélisent le conseil d'administration

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 29 mai 2020) - IAMGOLD Corporation (TSX: IMG) (NYSE: IAG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») annonce les résultats du vote des actionnaires lors de l'assemblée annuelle de la Société qui a eu lieu le 29 mai 2020 et la réélection de tous les candidats aux postes d'administrateurs énumérés dans la circulaire d'information du 08 avril 2020.

Les résultats des votes des actionnaires sont les suivants:

Candidat nommé Nombre de voix % de voix pour Abstentions % d'abstentions John E. Caldwell 253 543 503 91,77 22 748 893 8,23 Donald K. Charter 251 012 089 90,85 25 280 307 9,15 Ronald P. Gagel 271 390 675 98,23 4 901 721 1,77 Richard J. Hall 271 788 782 98,37 4 503 614 1,63 Mahendra Naik 258 087 670 93,41 18 204 726 6,59 Timothy R. Snider 271 323 542 98,20 4 968 854 1,80 P. Gordon Stothart 271 678 289 98,33 4 614 107 1,67 Sybil E. Veenman 264 175 201 95,61 12 117 195 4,39

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD est une société minière de rang intermédiaire qui possède trois mines sur trois continents, notamment la mine Essakane au Burkina Faso, la mine Rosebel au Suriname et la mine Westwood au Canada. À son solide éventail d'actifs stratégiques s'ajoutent le projet de mise en valeur Côté Gold au Canada, le projet de mise en valeur Boto au Sénégal, ainsi que des projets d'exploration primaire et à proximité des mines situés dans divers pays d'Afrique de l'Ouest, de l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Nord. IAMGOLD est déterminée à entretenir sa culture d'exploitation minière responsable en observant de bonnes pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Elle emploie plus de 4 700 personnes.

Les titres d'IAMGOLD sont inscrits à la cote de la Bourse de Toronto (symbole « IMG ») et de la Bourse de New York (symbole « IAG »).

L'engagement d'IAMGOLD à l'égard de Zéro Incident se retrouve dans tous les aspects de ses activités. IAMGOLD fait partie des entreprises figurant sur l'indice JSI.

Pour de plus amples renseignements :

Indi Gopinathan, vice-présidente, Relations avec les investisseurs et Communications, IAMGOLD Corporation

Tél. : 416 360-4743 Cellulaire : 416 388-6883

Sans frais : 1 888 464-9999 info@iamgold.com

