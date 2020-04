Redémarrage de la mine Westwood d'IAMGOLD

Toronto, Ontario -- (Newsfile Corp. -le 14 avril 2020) - IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD » ou la « Société ») donne une mise à jour concernant sa mine Westwood (« Westwood »), située au Québec (Canada).

Le 15 avril 2020, Westwood reprendra ses activités, qui étaient en mode surveillance et maintien depuis le 25 mars 2020, à la suite de la confirmation donnée par le gouvernement du Québec le 13 avril 2020 selon laquelle les activités minières correspondent à des activités prioritaires.

IAMGOLD est déterminée à veiller à la santé et à la sécurité de sa main-d'œuvre et amorcera le redémarrage en toute sécurité de Westwood, conformément aux normes établies par le gouvernement du Québec, la Direction de la santé publique et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST ») afin de limiter le risque de propagation de la COVID-19. Les activités de reprise se dérouleront sur environ une semaine, et les employés recevront une formation sur les nouvelles procédures et mesures sanitaires, y compris les horaires de travail ajustés, le transport, la distanciation physique et l'équipement de protection personnel. La protection de la santé et de la sécurité de notre main-d'œuvre est essentielle à la reprise efficace de nos activités à Westwood. Par conséquent, la Société met en œuvre des mesures supplémentaires visant à améliorer la l'encadrement du bien-être de nos employés.

Dans le but de restreindre le nombre de personnes sur le site, la mine encouragera les employés non essentiels à effectuer du télétravail.

Autres mises à jour

Les employés des bureaux administratifs de Toronto et de Longueuil continueront de faire du télétravail jusqu'à nouvel ordre de leur gouvernement provincial.

Comme indiqué dans le communiqué de presse du 24 mars 2020 d'IAMGOLD, les prévisions de 2020 font actuellement l'objet d'un examen. La Société fournira une mise à jour lors de la publication des résultats du premier trimestre de 2020.

La Société gère toujours prudemment son état de la situation financière, qui compte 830 millions $ US en trésorerie et équivalents de trésorerie (à l'exclusion de la trésorerie affectée et des placements à court terme), en plus de sa facilité de crédit de 500 millions $ US non utilisée en date du 31 décembre 2019.

Les répercussions de la COVID-19 et les mesures prises par les autorités locales pour contenir la propagation du virus évoluent sur une base quotidienne. La Société continuera de surveiller la situation et d'adapter les mesures à prendre selon les besoins. Pour de plus amples renseignements concernant les mesures prises jusqu'à maintenant par IAMGOLD en réaction à la crise de la COVID-19, consulter le www.iamgold.com.

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD (www.iamgold.com) est une société minière de rang intermédiaire possédant trois mines d'or en exploitation situées sur trois continents. À sa solide base d'actifs stratégiques en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest s'ajoutent des projets de mise en valeur et d'exploration. IAMGOLD évalue continuellement des occasions d'acquisition de croissance et est en bonne position pour assurer sa croissance grâce à une saine santé financière, combinée à une expertise de gestion et d'exploitation.

Pour de plus amples renseignements :

Indi Gopinathan, vice-présidente, Relations avec les investisseurs et Communications, IAMGOLD Corporation

Tél.: 416 360-4743 Cellulaire : 416 388-6883

Sans frais: 1 888-464-9999 info@iamgold.com

Veuillez noter :

Vous pouvez obtenir une copie de ce communiqué de presse par télécopieur, par courriel, sur le site Web d'IAMGOLD à www.iamgold.com et sur le site Web de Newsfile à www.newsfilecorp.com . Vous pouvez obtenir tous les documents d'IAMGOLD sur le site www.sedar.com ou www.sec.gov

The English version of this news release is available at http://www.iamgold.com/ .

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/54425