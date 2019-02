Iberdrola : La tendance est haussière 27/02/2019 | 14:46 achat En cours

Cours d'entrée : 7.334€ | Objectif : 7.8€ | Stop : 7.09€ | Potentiel : 6.35% La valeur Iberdrola présente une configuration technique moyen terme positive qui suggère de prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 7.8 €. Graphique IBERDROLA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Les prévisions de chiffre d'affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

Les analystes ont soutenu l'évolution positive des activités du groupe en réajustant à la hausse de manière conséquente leurs prévisions de bénéfice net par action.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 6.53 EUR.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 7.42 EUR. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 7.42 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

Sous-secteur Services aux collectivités d'électricité - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. IBERDROLA 4.62% 54 453 DUKE ENERGY CORP 2.99% 63 361 DOMINION ENERGY 4.02% 57 377 SOUTHERN COMPANY 12.07% 50 921 EXELON CORPORATION 7.67% 47 091 AMERICAN ELECTRIC POWER 7.60% 39 667 CLP HOLDINGS LIMITED 5.28% 29 726 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE G.. 10.12% 28 972 XCEL ENERGY 10.55% 27 989 ENDESA 8.35% 26 507 CONEDISON 6.80% 26 123

Données financières (€) CA 2019 37 773 M EBIT 2019 5 696 M Résultat net 2019 3 153 M Dette 2019 36 092 M Rendement 2019 4,81% PER 2019 14,83 PER 2020 13,71 VE / CA 2019 2,22x VE / CA 2020 2,16x Capitalisation 47 873 M Prochain événement sur IBERDROLA 29/03/19 Assemblée générale - First Call Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 29 Objectif de cours Moyen 7,46 € Ecart / Objectif Moyen 1,7% Dirigeants Nom Titre José Ignacio Sánchez Galán Chairman & Chief Executive Officer José Sáinz Armada Chief Financial & Resources Officer Íñigo Víctor de Oriol Ibarra External Director Samantha Catherine Barber Independent Director Inés Macho-Stadler Vice Chairman