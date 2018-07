Iberdrola: bénéfice semestriel en recul en l'absence d'éléments exceptionnels

Madrid (awp/afp) - Le groupe énergétique espagnol Iberdrola a vu son bénéfice net reculer de 7% au premier semestre, en l'absence des gains exceptionnels de l'an dernier, même si l'activité en Espagne a bénéficié du retour des pluies après une sécheresse historique.

Le résultat net atteint 1,4 milliard d'euros, selon le communiqué publié mercredi. La Bourse de Madrid accueillait fraîchement cette performance, le titre perdant 1,8% peu avant 07H30 GMT, dans un marché en baisse de 0,2%.

Au premier semestre 2017, Iberdrola avait engrangé 420 millions d'euros grâce à une renégociation à la hausse de contrats de fourniture de gaz en Espagne, ainsi qu'à la fusion du fabricant d'éoliennes espagnol Gamesa, dont il possède 8%, avec la branche éolienne de l'allemand Siemens.

Le groupe, présent au Brésil, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, a également souffert de la dépréciation des monnaies de ces pays face à l'euro, estimant avoir perdu au total 69 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires augmente en revanche de près de 18% à environ 17,6 milliards d'euros.

Iberdrola explique avoir profité "d'améliorations tarifaires au Brésil et aux Etats-Unis", d'une hausse de la production éolienne -entrée en fonctionnement d'un nouveau parc éolien dans la Baltique- et hydroélectrique -grâce à de fortes pluies dans la péninsule ibérique-, et d'une amélioration de l'activité en Espagne.

En 2017, Iberdrola avait souffert d'une année exceptionnellement sèche en Espagne, qui avait fait chuter drastiquement le niveau des barrages et donc de la production électrique. Les pluies diluviennes des premiers mois de l'année ont fait nettement remonter les niveaux, avec un remplissage à près de 65% fin juin contre environ 40% un an auparavant.

Iberdrola profite aussi de l'intégration dans les comptes de sa filiale brésilienne Neonergia, fusionnée en 2017 avec le groupe Elektro pour en faire un géant du secteur au Brésil.

Aux Etats-Unis néanmoins, l'activité de distribution d'électricité a souffert des fortes tempêtes de l'hiver et du printemps sur la côte Est.

Le groupe s'attend à une "bonne évolution" pour le second semestre.

afp/buc