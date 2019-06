Alourdi par les banques Envoyer par e-mail :

Néanmoins, depuis le premier janvier, les gains se montent tout de même à plus de 7%. Parmi les principales hausses, Cellnex Telecom continue de caracoler en tête des performances (+57%), devant Siemens Gamesa (+42%) et Acciona (+35%). A la baisse, les banques montrent beaucoup de fragilité telle CaixaBank (-22%), une des plus fortes dégradations à l’intérieur de l’indice.



Graphiquement, en données journalières, la latéralisation des cours persiste dans un couloir borné par le bas, avec la ligne des 9000 points, et par le haut, grâce à la résistance court terme des 9300 points. Les moyennes mobiles n’offrent pas plus d’indications sur un prochain sens directionnel. Il faudrait une sortie de cette zone cadrée pour se lancer dans un avis plus tranché, soit une extension en direction des 6580 points pour la hausse, ou alors un repli plus marqué en direction des 8856 points puis par extension, des 8764 points.

