Décrochage graphique

Sur le mois glissant, les valeurs ibériques cèdent 2.4%, ce qui n’empêche pas certains dossiers de réaliser des parcours qualitatifs, à l’image de Grifols (biotechnologie) qui avance de 11.2% sur la même séquence temporelle, ainsi que Repsol (+4.9%).



Graphiquement, en données journalières, les cours dérivent dans un schéma davantage baissier. En effet, bloqués à plusieurs reprises sur la ligne des 9400 points, les cours ont vu le courant vendeur s’intensifier au fil des séances, pour finir par décrocher nettement et viser la cible inférieure des 8860 points. Il faudrait un retournement haussier manifeste, au-delà des 9160 points, pour neutraliser à nouveau la tendance, qui s’engage plutôt négativement sur le court terme.

