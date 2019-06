Indice bien cadré graphiquement Envoyer par e-mail :

L’Ibex a connu une phase de hausse dynamique sur la semaine glissante, engrangeant près de 2% pour cumuler 8.7% de gains annuels. Les composantes gagnantes sur cette période de référence se nomment ArcelorMittal (+8%), Indra Sistemas (+7.5%), le spécialiste des systèmes informatiques, et enfin Grifols (7%) qui opère dans le médical.



Graphiquement, en données journalières, les cours connaissent une reprise dynamique depuis le contact des 8950 points, ce qui permet le maintien du couloir latéral dans lequel évolue l’indice depuis le commencement de 2019. L’indice se stabilise au milieu de ce trend et devrait continuer ses oscillations dans ce cadre, avec comme borne haute 9580 points et la partie basse positionnée à 8950 points.

