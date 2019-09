Le rallye haussier se trouve freiné Envoyer par e-mail :

Les valeurs espagnoles ont connu un vif succès depuis le point bas de mi-août. Grâce au retour des investisseurs, l’Ibex a, en effet, progressé de 500 points soit 6%. Les principaux contributeurs à la progression de l’indice sont les groupes industriels, très recherchés par les investisseurs pour jouer la détente commerciale. ArcelorMittal (+21,2%) et Cie Automobile (+20%) établissement les meilleurs parcours haussiers. Graphiquement, en données journalières, les cours reviennent tester la ligne supérieure des 9170 points. Une pause technique légitime peut se mettre en place suite à la récente progression indicielle. Cette phase de consolidation doit trouver un appui sur le support des 8800 points, niveau d’un ancien gap haussier. Il faudrait une nouvelle l’accélération au-delà des 9170 points pour ouvrir la voie à une hausse additive avec comme cible, la zone des 9400 points.

Patrick Rejaunier

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.