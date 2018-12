Retour sur les plus bas Envoyer par e-mail :

Depuis un mois, les principaux mouvements s'établissent à la hausse sur le secteur des télécoms, avec Cellnex Telecom qui gagne 11%. En revanche, les sociétés évoluant dans les commodities souffrent, à l’image d’Arcelor Mittal et d’Acerinox, qui cèdent 15% sur la même période de référence.



Graphiquement, en données journalières, les cours reviennent rapidement à proximité de la zone basse des 8680 points. La pression exercée par les moyennes mobiles quotidiennes 50 et 100 jours militent pour le maintien du courant vendeur. Il faudrait un retour rapide sur les 9000 points pour neutraliser la tendance à court terme. A la baisse une accélération sous les 8680 points ouvrirait la voie à une prochaine cible baissière vers 7760 points, zone travaillée au cours de l’été 2016. Les actions espagnoles n’échappent pas à l’ambiance stressée des marchés. Le V-Bottom fait dorénavant partie de l’histoire et les cours se rapprochent à nouveau des plus bas d’octobre à 8680 points.Depuis un mois, les principaux mouvements s'établissent à la hausse sur le secteur des télécoms, avec Cellnex Telecom qui gagne 11%. En revanche, les sociétés évoluant dans les commodities souffrent, à l’image d’Arcelor Mittal et d’Acerinox, qui cèdent 15% sur la même période de référence.Graphiquement, en données journalières, les cours reviennent rapidement à proximité de la zone basse des 8680 points. La pression exercée par les moyennes mobiles quotidiennes 50 et 100 jours militent pour le maintien du courant vendeur. Il faudrait un retour rapide sur les 9000 points pour neutraliser la tendance à court terme. A la baisse une accélération sous les 8680 points ouvrirait la voie à une prochaine cible baissière vers 7760 points, zone travaillée au cours de l’été 2016.

Patrick Rejaunier

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.