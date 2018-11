Un efficient V-Bottom Envoyer par e-mail :

Certaines valeurs ont accompli des parcours de grande qualité, à l'image de Siemens Gamesa Renewable Energy qui progresse de 25% après des bons résultats annuels, ainsi que Dia (+12%). Le distributeur, anciennement dans le giron de Carrefour, fait l’objet de rachats, après une chute vertigineuse des cours.



Techniquement, en données journalières, les cours réalisent un V-Bottom efficace sur la zone des 8680 points, avec une accélération haussière en direction des 9200 points. Néanmoins, l’orientation descendante des moyennes mobiles pourrait contrarier la progression des cours. Ces derniers devraient subir un arrêt au contact de la moyenne 50 jours. Il faudrait une extension au-delà des 9600 points pour réduire les risques d’une recrudescence du mouvement vendeur.

