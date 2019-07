TrackInsight: Forte baisse pour les valeurs espagnoles

Les 12 ETFs appartenant au segment TrackInsight des valeurs espagnoles ont perdu 2,34% en moyenne ce mardi 30 Juillet. L’IBEX 35, indice principal en Espagne, a vu tous ses composants perdre de la valeur mardi, avec quelques valeurs extrêmes comme Siemens Gamesa ayant chuté de 17,65% ou The International Consolidated Airlines qui s’est dépréciée de 5,96%. Depuis le début de l’année, le segment reste en territoire positif à +5,17%, mais sur une année glissante les pertes s’élèvent à -9,57%. Les investisseurs semblent aussi être réticents à entrer sur le marché espagnol, en attestent les $513M de décollecte sur le marché primaire en 2019. 12 ETFs répliquant 8 indices font partie de ce segment, et ils regroupent un peu plus de $2 milliards d’actifs sous gestion.

View data on TrackInsight.com